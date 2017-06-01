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В больнице Тольятти нашли мертвого 5-летнего ребенка
В субботу, 27 мая, в одной из больниц Комсомольского района Тольятти было обнаружено тело 5-летнего мальчика, передает Волга Ньюс.
По предварительной версии следователей, ребенка в лечебное учреждение привезли родственники. Что стало причиной смерти малыша, пока не известно. По …
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1 июня 2017, 10:50
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Тольятти станет городом рыболовов
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1 июня 2017, 05:57
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В Самарской области построят летающую тарелку
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31 мая 2017, 01:06
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У Самарской площади начали проваливаться машины
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31 мая 2017, 10:16
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В Самарской области дружинникам дадут более 6 миллионов рублей
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30 мая 2017, 05:13
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В Самарской области произошло обрушение асфальта на набережной Волги
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30 мая 2017, 12:48
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День бантов: 25 мая в Самаре запретят продажу алкоголя
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25 мая 2017, 07:03
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В Самаре на «набе» появились матрешки
В Самаре на днях на второй и первой очередях городской набережной появились «достаточно большие матрешки», сообщает в Живом Журнале блогер Евгений Синюков.
По словам автора, на второй очереди поставили матрешку с изображением самарского драматического театра. А на старой …
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13 мая 2017, 03:23
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В Самаре прошел благотворительный забег
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30 апреля 2017, 10:35
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В Самаре около площади Куйбышева провалился автомобиль
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24 апреля 2017, 12:32
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Самара лишилась набережной
Блогер Алексей Перезнатнов рассказал про реконструкцию четвёртой очереди самарской набережной. "Работы начались весной этого года и уже идут полным ходом. Недавно там огородили металлическим забором часть ремонтируемого участка от "КИНАПа" до строящегося храма в конце улицы Лесной. Уже "отбили" …
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18 апреля 2017, 06:36
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В центре Самары у «Калины» провалилось колесо под асфальт
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26 марта 2017, 01:11