В Самаре на «набе» появились матрешки сообщает в Живом Журнале блогер Евгений Синюков.



По словам автора, на второй очереди поставили матрешку с изображением самарского драматического театра. А на старой … В Самаре на днях на второй и первой очередях городской набережной появились «достаточно большие матрешки»,блогер Евгений Синюков.По словам автора, на второй очереди поставили матрешку с изображением самарского драматического театра. А на старой