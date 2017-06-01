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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 мая 2017г 
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В больнице Тольятти нашли мертвого 5-летнего ребенка

В больнице Тольятти нашли мертвого 5-летнего ребенка

В субботу, 27 мая, в одной из больниц Комсомольского района Тольятти было обнаружено тело 5-летнего мальчика, передает Волга Ньюс.

По предварительной версии следователей, ребенка в лечебное учреждение привезли родственники. Что стало причиной смерти малыша, пока не известно. По 
1 июня 2017, 10:50
Тольятти станет городом рыболовов

Тольятти станет городом рыболовов

В Самарской области состоится Кубок России по ловле поплавочной удочкой. Масштабные состязания рыболовов из 10 регионов страны начнутся 2 июня на шлюзовом канале полуострова Копылово. В составе команд - чемпионы мира, призёры мировых и европейских соревнований. Имена самых искусных рыбаков 

1 июня 2017, 05:57
В Самарской области построят летающую тарелку

В Самарской области построят летающую тарелку

Под Тольятти появится памятник НЛО. Арт-объект в виде летающей тарелки диаметром семь метров строят в селе Подстепки. Уже собран каркас из деревянных досок. Когда объект будет готов, его планируют оборудовать подсветкой и, возможно, закрепят на высоте 80 метров.  
31 мая 2017, 01:06
У Самарской площади начали проваливаться машины

У Самарской площади начали проваливаться машины

Во вторник, 30 мая, в Самаре возле Самарской площади провалился в яму автомобиль Renault. В социальной сети появилось фото с места происшествия. По словам очевидца, иномарка «застряла» в асфальте правым передним колесом.  

Отметим, самым громким провалом вчерашнего дня 
31 мая 2017, 10:16
В Самарской области дружинникам дадут более 6 миллионов рублей

В Самарской области дружинникам дадут более 6 миллионов рублей

В Самарской области выделят 6 млн 400 тысяч рублей на финансирование «народных дружин» в муниципалитетах. Соответствующее постановление опубликовало правительство региона. Согласно документу, больше всего достанется Тольятти - 1 млн 912 тысяч рублей. 1 млн 390 тысяч получит Самара. 750 тысяч 

30 мая 2017, 05:13
В Самарской области произошло обрушение асфальта на набережной Волги

В Самарской области произошло обрушение асфальта на набережной Волги

На набережной восьмого квартала в Тольятти образовался провал. Об этом во вторник, 30 мая, сообщил руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев.

«Обрушение асфальтной дороги составляет около 6 метров, глубина 5 метров», - сообщил спасатель. Он опубликовал две фотографии на 
30 мая 2017, 12:48
День бантов: 25 мая в Самаре запретят продажу алкоголя

День бантов: 25 мая в Самаре запретят продажу алкоголя

Сегодня, 25 мая, у выпускников самарских школ пройдут «Последние звонки».
 
Как пишет Samru.ru со ссылкой на источники в гордепартаменте потребрынка, в течение всего дня на всей территории города будет запрещена торговля спиртным. Соответствующие указания уже разосланы во все райадминистрации, 

25 мая 2017, 07:03
В Самаре на «набе» появились матрешки

В Самаре на «набе» появились матрешки

В Самаре на днях на второй и первой очередях городской набережной появились «достаточно большие матрешки», сообщает в Живом Журнале блогер Евгений Синюков.
 
По словам автора, на второй очереди поставили матрешку с изображением самарского драматического театра. А на старой 
13 мая 2017, 03:23
В Самаре прошел благотворительный забег

В Самаре прошел благотворительный забег

На самарской набережной состоялся благотворительный забег, организованный "Русфондом" и школой правильного бега. В нем приняли участие около 500 человек. Среди них и диджей "Русского радио" в Самаре Сергей Сергеев. Эксклюзивный репортаж  с забега смотрите во вторник в 18.45 в информационной 
30 апреля 2017, 10:35
В Самаре около площади Куйбышева провалился автомобиль

В Самаре около площади Куйбышева провалился автомобиль

В понедельник, 24 апреля, в социальных сетях появилось сообщение о ДТП в районе площади Куйбышева. По словам очевидца, автомобиль провалился на дороге. Это произошло на пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской. Автор сообщения опубликовал фото.

«Машины в Самаре продолжают проваливаться 
24 апреля 2017, 12:32
Самара лишилась набережной

Самара лишилась набережной

Блогер Алексей Перезнатнов рассказал про реконструкцию четвёртой очереди самарской набережной. "Работы начались весной этого года и уже идут полным ходом. Недавно там огородили металлическим забором часть ремонтируемого участка от "КИНАПа" до строящегося храма в конце улицы Лесной. Уже "отбили" 
18 апреля 2017, 06:36
В центре Самары у «Калины» провалилось колесо под асфальт

В центре Самары у «Калины» провалилось колесо под асфальт

Вчера, 25 марта, в центре Самары произошел дорожный инцидент. Автомобиль «Калина» провалился колесом под слой асфальтового покрытия. Происшествие зафиксировали на улице Садовой в районе дома №191. Судя по фото, причиной провала стал прорыв подземной теплотрассы. Рядом с дорогой образовались две 
26 марта 2017, 01:11
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