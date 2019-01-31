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«Бункер S» Эфир передачи от 29.01.2019  
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Материалы по теме:

В Самаре планировку участка в Кировском районе подготовит фирма депутата

В Самаре планировку участка в Кировском районе подготовит фирма депутата

Мэрия Самары разрешила самарской строительно-монтажной производственной фирме "ЭЛРИ" подготовить документацию по планировке участка в Кировском районе. Речь идет о квартале, ограниченном улицами Металлистов, Енисейской, Советской, проспектом Металлургов. Общая площадь участка - 5 гектаров. По данным СПАРК, директор компании "ЭЛРИ" -  
31 января 2019, 09:40
Около Самарского театра оперы и балета теперь можно парковаться до полуночи

Около Самарского театра оперы и балета теперь можно парковаться до полуночи

В Самаре изменились правила парковки около театра оперы и балета. На отрезке улицы Галактионовской от Красноармейской до Вилоновской (за зданием театра) установлены знаки, запрещающие парковку каждый день с 00:00 до 06:00. Как отметили в «Дорсигнале», ранее там стояли знаки запрета 
31 января 2019, 04:40
В Самаре полицейские ищут свидетелей стрельбы на Ленинской

В Самаре полицейские ищут свидетелей стрельбы на Ленинской

Самарская полиция ищет свидетелей скандального инцидента со стрельбой на улице Ленинской. По предварительным данным, конфликт возник в девять часов утра в среду, 30 января, около дома № 199 по Ленинской. Проезжавшие на машине мужчины заметили стаю собак, которые угрожали женщине, 
31 января 2019, 01:59
В Самарской области арестовали отца, который задолжал дочкам 580 тысяч рублей

В Самарской области арестовали отца, который задолжал дочкам 580 тысяч рублей

На 10 дней «задержится» за решеткой житель Самарской области, который задолжал своим детям крупную сумму. История началась с того, что судебные приставы из Приволжского района завели два исполнительных производства о взыскании алиментов на содержание дочерей с местного жителя. Нерадивый отец 
31 января 2019, 01:18
В центре Самары стреляли в инвалида, который заступился за собак

В центре Самары стреляли в инвалида, который заступился за собак

В среду, 30 января, на пересечении улиц Ярмарочной и Ленинской в областной столице произошел скандальный инцидент, который очевидцы засняли на видео. Участниками конфликта стали четверо самарцев. По словам свидетелей, один из мужчин достал предмет, похожий на пистолет, и направил его 
31 января 2019, 07:51
В Самаре 10 больниц «заминировали» неизвестные

В Самаре 10 больниц «заминировали» неизвестные

В этот вторник сразу в 10 больниц Самары поступили письма о минировании зданий, об этом сообщили в региональном управлении ФСБ. Пока достоверно известно, что в это число попали дорожная клиническая больница на Агибалова и  больница им. Середавина. Их персонал и 
29 января 2019, 08:36
В Самарской области 19-летний браконьер поймал 263 рака

В Самарской области 19-летний браконьер поймал 263 рака

В Самарской области транспортные полицейские поймали молодого браконьера. 19-летний парень ловил раков при помощи многозаходных ловушек, являющихся запрещенными орудиями лова в акватории Волги напротив Октябрьска. Как рассказали в Сызранском ЛО МВД России на транспорте, ему удалось выловить 263 раков, а 
29 января 2019, 12:29
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