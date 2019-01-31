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В Самаре планировку участка в Кировском районе подготовит фирма депутата
Мэрия Самары разрешила самарской строительно-монтажной производственной фирме "ЭЛРИ" подготовить документацию по планировке участка в Кировском районе. Речь идет о квартале, ограниченном улицами Металлистов, Енисейской, Советской, проспектом Металлургов. Общая площадь участка - 5 гектаров. По данным СПАРК, директор компании "ЭЛРИ" - …
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31 января 2019, 09:40
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Около Самарского театра оперы и балета теперь можно парковаться до полуночи
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31 января 2019, 04:40
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В Самаре полицейские ищут свидетелей стрельбы на Ленинской
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31 января 2019, 01:59
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В Самарской области арестовали отца, который задолжал дочкам 580 тысяч рублей
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31 января 2019, 01:18
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В центре Самары стреляли в инвалида, который заступился за собак
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31 января 2019, 07:51
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В Самаре 10 больниц «заминировали» неизвестные
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29 января 2019, 08:36
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В Самарской области 19-летний браконьер поймал 263 рака
В Самарской области транспортные полицейские поймали молодого браконьера. 19-летний парень ловил раков при помощи многозаходных ловушек, являющихся запрещенными орудиями лова в акватории Волги напротив Октябрьска. Как рассказали в Сызранском ЛО МВД России на транспорте, ему удалось выловить 263 раков, а …
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29 января 2019, 12:29
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