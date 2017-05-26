Такой приговор Оксане Гавюк сегодня вынес мировой суд Красноармейского района. ТЕРРА первой рассказывала о факте жестокого обращения с ребенком. В июле прошлого года съемочная группа застала 9-летнего Кирилла в кандалах. Тогда приемная мать поясняла, что была вынуждена пойти на такую меру из-за неадекватного поведения ребенка, который страдает психическими расстройствами. Репортаж вызвал широкий общественный резонанс. Следственный комитет возбудил в отношении женщины дело по статье "незаконное лишение свободы малолетнего". Затем переквалифицировал на "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Оксана Гавюк вину признала полностью. Дело рассматривали в особом порядке - без исследования доказательств. Вместо возможных трех лет лишения свободы ее приговорили к штрафу. Ребенок сейчас находится в детском доме в Чапаевске.
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В Самаре в ряды волонтеров для ЧМ-2018 привлекут трудных подростков
Летом 2018 года в Самаре будут работать 2600 добровольцев. Из них ровно половину - 1300 человек - задействуют на стадионе «Самара Арена» и тренировочных базах, остальных — на улицах города, пишет «Волга Ньюс».
В ряды городских волонтеров региональные …
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6 мая 2017, 05:50
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«Такого никогда не было!» - очевидцы про потоп под Самарой
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11 апреля 2017, 03:36
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В Колыбеловке судят мужчину за использование рабского труда
Обвинение в использовании рабского труда, незаконном лишении свободы и систематических побоях предъявлены отцу пятерых детей, жителю деревни Колыбеловка Алексею Кошману. По версии следствия, он держал Александра Мирошникова на цепи и заставлял работать за еду. Периодически бил монтировкой, лопатой или палкой. …
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6 апреля 2017, 11:11
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Опекуну, сажавшему в Колыбеловке ребенка на цепь, грозит 3 года заключения
Расследование, находившееся на контроле у московских следователей, завершено. Действия опекуна Оксаны Гавюк из деревни Колыбеловка Красноармейского района переквалифицировали на "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Санкция - до трех лет лишения свободы. Это на два года меньше чем, ей грозило до …
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6 апреля 2017, 10:55
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Житель Самарской области осужден за развращение пяти девочек
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30 марта 2017, 12:56
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В Сызрани детям продали пиво в банках, бутылках и на розлив
Вчера, 18 марта, в Сызрани активисты "Скорой молодежной помощи" выявили два факта реализации спиртного несовершеннолетним. Как пишет «КТВ Луч», нарушения были зафиксированы в кафе "Царь-печка" и магазине «Продукты», расположенных по улице Фридриха Энгельса.
Общественники вызвали на место сотрудников полиции. Стражи …
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19 марта 2017, 02:04
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В Красноармейском районе мужчину держали на цепи и отобрали паспорт
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21 февраля 2017, 07:14
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В России родителей предложили наказывать за покупку алкоголя детьми
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) представит ряд поправок к Кодексу об административных нарушениях. В частности, специалисты намерены заставить родителей малолетних покупателей спиртного вносить штраф в 2-3 тыс. рублей.
Основание называется вполне обоснованное. В данном случает речь идет о неисполнении функций …
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26 августа 2016, 10:22