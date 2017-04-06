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В Колыбеловке судят мужчину за использование рабского труда
Обвинение в использовании рабского труда, незаконном лишении свободы и систематических побоях предъявлены отцу пятерых детей, жителю деревни Колыбеловка Алексею Кошману. По версии следствия, он держал Александра Мирошникова на цепи и заставлял работать за еду. Периодически бил монтировкой, лопатой или палкой. …
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6 апреля 2017, 11:11
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В Тольятти спасен малыш, застрявший между секциями батареи
Тольяттинские спасатели выезжали на оказание помощи годовалому ребенку. Инцидент произошел в доме №50 по улице Тополиной, сообщил начальник городского центра гражданской защиты Андрей Дербенев. Малыш застрял ногой между трубами батареи.
По словам спасателя, ребенок не получил ожогов по счастливой случайности - …
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4 апреля 2017, 10:21
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В Сызрани 8-летняя девочка несколько часов сверлила стены квартиры перфоратором
О необычном происшествии в Сызрани поведал местный портал «КТВ Луч».
Оставшись одна дома во время каникул, восьмилетняя девочка нашла электроинструмент и несколько часов сверлила им стены, пока соседи не решили вызвать полицию.
Накануне диспетчерам экстренных служб в …
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1 апреля 2017, 04:58
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Самарские следователи проводят проверку по факту смерти 6-месячного ребенка в больнице имени Семашко
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17 марта 2017, 03:39
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В Красноармейском районе мужчину держали на цепи и отобрали паспорт
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21 февраля 2017, 07:14
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В Тольятти собака укусила ребенка в лицо
В тольяттинскую больницу бригада скорой помощи доставила четырехлетнюю девочку. Ребенка в лицо укусила собака, передает «Волга-Ньюс» со ссылкой на данные оперативных служб.
Инцидент произошел в четверг, 9 февраля, около семи часов вечера в квартире дома по бульвару Космонавтов.
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10 февраля 2017, 11:29
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Угонщик самолета А320 авиакомпании EgyptAir арестован в аэропорту
Сегодня утром, 29 марта, неизвестный преступник захватил пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании EgyptAir, выполнявший рейс по маршруту Александрия — Каир. На борту находилось более 80 человек. Угрожая экипажу и пассажирам поясом смертника, мужчина потребовал посадить самолет на Кипре. «Эйрбас» приземлился …
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29 марта 2016, 04:38
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Под Самарой в ДТП с «УАЗ» ранены 4 человека
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20 февраля 2016, 01:53
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В Самарской области пропавшая женщина найдена застреленной
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18 февраля 2016, 03:08
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Неизвестные боевики захватили российских моряков в водах Нигерии
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4 февраля 2016, 04:51
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Подростка, задержанного за захват заложников в московской школе, направят на психиатрическую экспертизу
«Выясняются причины, побудившие подростка пойти на преступление. Ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза, в ближайшее время следователи будут решать вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — сказал журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин, сообщает РИА Новости.
Старшеклассник, вооруженный винтовкой …
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4 февраля 2014, 11:38