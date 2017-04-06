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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Колыбеловке судят мужчину за использование рабского труда

В Колыбеловке судят мужчину за использование рабского труда

Обвинение в использовании рабского труда, незаконном лишении свободы и систематических побоях предъявлены отцу пятерых детей, жителю деревни Колыбеловка Алексею Кошману. По версии следствия, он держал Александра Мирошникова на цепи и заставлял работать за еду. Периодически бил монтировкой, лопатой или палкой. 
6 апреля 2017, 11:11
В Тольятти спасен малыш, застрявший между секциями батареи

В Тольятти спасен малыш, застрявший между секциями батареи

Тольяттинские спасатели выезжали на оказание помощи годовалому ребенку. Инцидент произошел в доме №50 по улице Тополиной, сообщил начальник городского центра гражданской защиты Андрей Дербенев. Малыш застрял ногой между трубами батареи.

По словам спасателя, ребенок не получил ожогов по счастливой случайности - 

4 апреля 2017, 10:21
В Сызрани 8-летняя девочка несколько часов сверлила стены квартиры перфоратором

В Сызрани 8-летняя девочка несколько часов сверлила стены квартиры перфоратором

О необычном происшествии в Сызрани поведал местный портал «КТВ Луч».
 
Оставшись одна дома во время каникул, восьмилетняя девочка нашла электроинструмент и несколько часов сверлила им стены, пока соседи не решили вызвать полицию.
 
Накануне диспетчерам экстренных служб в 
1 апреля 2017, 04:58
Самарские следователи проводят проверку по факту смерти 6-месячного ребенка в больнице имени Семашко

Самарские следователи проводят проверку по факту смерти 6-месячного ребенка в больнице имени Семашко

Следователи проводят проверку по факту смерти 6-месячного ребенка в самарской больнице имени Семашко. Туда девочку с подозрением на ротавирусную инфекцию доставили из детской клинической больницы №1. Малышка находилась в тяжелом состоянии, ее рвало желчью, а после она перестала открывать глаза. 

17 марта 2017, 03:39
В Красноармейском районе мужчину держали на цепи и отобрали паспорт

В Красноармейском районе мужчину держали на цепи и отобрали паспорт

В использовании рабского труда обвиняют Алексея Кошмана. Это тот самый сельчанин, который обращался в полицию по поводу того, что соседка в деревне Колыбеловка сажает приемного сына на цепь. Во время допроса по делу Оксаны Гавюк представители следственного комитета региона обратили 

21 февраля 2017, 07:14
В Тольятти собака укусила ребенка в лицо

В Тольятти собака укусила ребенка в лицо

В тольяттинскую больницу бригада скорой помощи доставила четырехлетнюю девочку. Ребенка в лицо укусила собака, передает «Волга-Ньюс» со ссылкой на данные оперативных служб.

Инцидент произошел в четверг, 9 февраля, около семи часов вечера в квартире дома по бульвару Космонавтов.
10 февраля 2017, 11:29
Угонщик самолета А320 авиакомпании EgyptAir арестован в аэропорту

Угонщик самолета А320 авиакомпании EgyptAir арестован в аэропорту

Сегодня утром, 29 марта, неизвестный преступник захватил пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании EgyptAir, выполнявший рейс по маршруту Александрия — Каир. На борту находилось более 80 человек. Угрожая экипажу и пассажирам поясом смертника, мужчина потребовал посадить самолет на Кипре. «Эйрбас» приземлился 
29 марта 2016, 04:38
Под Самарой в ДТП с «УАЗ» ранены 4 человека

Под Самарой в ДТП с «УАЗ» ранены 4 человека

Вчера, 19 февраля, в Красноармеском районе Самарской области перевернулся автомобиль «УАЗ-390995». В машине находилось четверо мужчин – 27 летний водитель и трое пассажиров от 25 до 50 лет. С различными травмами их на скорой увезли в ближайшую больницу.

ДТП 
20 февраля 2016, 01:53
В Самарской области пропавшая женщина найдена застреленной

В Самарской области пропавшая женщина найдена застреленной

6 февраля она ушла из дома и не вернулась. Уже тогда у следствия были основания для предположений о криминальной смерти женщины.
18 февраля 2016, 03:08
Неизвестные боевики захватили российских моряков в водах Нигерии

Неизвестные боевики захватили российских моряков в водах Нигерии

Нефтяной транспорт Leon Dias, на борту которого находились моряки из России, Грузии и Филиппин, был атакован и захвачен вооруженной бандитской группировкой у берегов Нигерии. Об этом, в частности, сообщило информационное агентство Associated Press, ссылаясь на Дирка Стеффана - директора датской 
4 февраля 2016, 04:51
Подростка, задержанного за захват заложников в московской школе, направят на психиатрическую экспертизу

Подростка, задержанного за захват заложников в московской школе, направят на психиатрическую экспертизу

«Выясняются причины, побудившие подростка пойти на преступление. Ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза, в ближайшее время следователи будут решать вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — сказал журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин, сообщает РИА Новости.

Старшеклассник, вооруженный винтовкой 

4 февраля 2014, 11:38
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