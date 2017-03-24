В Самаре полиция проверит задержанных похитителей человека на причастность к другим преступлениям Как уже сообщала «ТЕРРА», в Самаре задержаны двое подозреваемых в похищении человека. По данным следственного комитета, трое мужчин, действуя по предварительному сговору, в кафе "Золотое кольцо" похитили 51-летнего гражданина и вывезли его в дом в Красноярском районе.

С заявлением о …