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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре полиция проверит задержанных похитителей человека на причастность к другим преступлениям

В Самаре полиция проверит задержанных похитителей человека на причастность к другим преступлениям

Как уже сообщала «ТЕРРА», в Самаре задержаны двое подозреваемых в похищении человека. По данным следственного комитета, трое мужчин, действуя по предварительному сговору, в кафе "Золотое кольцо" похитили 51-летнего гражданина и вывезли его в дом в Красноярском районе.
С заявлением о 

24 марта 2017, 10:54
В Похвистневском районе мужчину убили из-за кражи вишни в чужом саду

В Похвистневском районе мужчину убили из-за кражи вишни в чужом саду

В убийстве признали виновным 56-летнего Ивана Пензина. По версии следствия, в июле прошлого года он увидел в своем огороде мужчину и женщину, собиравших вишню. Хозяин сада возмутился. Незваные гости попросили прощения. Сказали, что не хотели нарушать ничьих прав собственности, просто 

22 марта 2017, 04:26
Террористы захватили пассажирский автобус маршрута «Курумоч – Самара»

Террористы захватили пассажирский автобус маршрута «Курумоч – Самара»

Такую вводную получили сотрудники силовых структур, поднятые по тревоге для проведения учений в рамках подготовки к проведению в Самаре матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.
Силами и средствами самарского управления ФСБ, главка полиции, Средневолжского линейного управления МВД и Росгвардии 

22 марта 2017, 09:46
Полиция Самары подозревает работников кафе в нанесении увечий посетителям

Полиция Самары подозревает работников кафе в нанесении увечий посетителям

ЧП произошло в кафе "Дукат", расположенном на пересечении улиц Тухачевского и Киевской. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц".
По версии следствия, работники точки общепита поссорились с посетителями и взялись за ножи и ножницы. 

21 марта 2017, 03:17
В Самарской области нефтеврезчики откачали в одном месте почти 7000 тонн «черного золота»

В Самарской области нефтеврезчики откачали в одном месте почти 7000 тонн «черного золота»

Незаконная нефтеврезка ликвидирована в выходные  сотрудниками самарского управления ФСБ России.
В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны семеро членов организованной преступной группы, которые специализировались на хищениях из магистральных нефтепроводов. Подпольная база была расположена в Волжском районе. Здесь нашли 5 автобойлеров, 

20 марта 2017, 05:05
Экс-владельцу «АЗР Моторс Самара» дали срок за мошенничество

Экс-владельцу «АЗР Моторс Самара» дали срок за мошенничество

Бывший владелец «АЗР Моторс Самара» Владимир Колинченко получил два года и два месяца лишения свободы за мошенничество. Советский районный суд Самары признал его виновным в «присвоении средств в особо крупном размере».

Как уже сообщала «ТЕРРА», в начале 2015 
17 марта 2017, 01:16
СВГК: В Самаре появился новый вид газового мошенничества

СВГК: В Самаре появился новый вид газового мошенничества

Пресс-служба «Средневолжской газовой компании» предупреждает о новом виде мошенничества. В Самаре зафиксированы случаи, когда неустановленные лица, представляясь сотрудниками СВГК, вымогают деньги у граждан. Преступления совершаются как в многоквартирных домах, так и в частном секторе. Мошенники убеждают хозяев жилья в том, 

16 марта 2017, 10:35
В Сызрани сотрудники ФСБ задержали инспектора Ростехнадзора

В Сызрани сотрудники ФСБ задержали инспектора Ростехнадзора

Госинспектор Ростехнадзора задержан оперативниками ФСБ за взятку. Он, используя служебное положение, потребовал 30 тысяч рублей у собственника будущего торгового центра в Сызрани за то, чтобы не указывать в отчете известные обоим нарушения нормативных требований при проведении пуско-наладочных работ на объекте 

14 марта 2017, 05:32
Московский адвокат и общественник вымогали взятку для судьи Верховного суда РФ

Московский адвокат и общественник вымогали взятку для судьи Верховного суда РФ

Следственный комитет 63-го региона направил в суд дело в отношении адвоката Алексея Ярзуткина и заместителя председателя совета "Российской организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам" Александра Ильина. Они обвиняются в предложении посредничества во взяточничестве.
Согласно материалам дела, в мае прошлого года 

13 марта 2017, 05:57
ФСБ ликвидировала незаконную нефтебазу под Тольятти

ФСБ ликвидировала незаконную нефтебазу под Тольятти

Оперативники самарского управления ФСБ накануне пресекли деятельность незаконной нефтебазы в селе Узюково в 17 километрах от Тольятти. Там на территории промышленной площадки оказались размещены сразу 16 нефтеперерабатывающих установок и более 20 подземных цистерн различного объема для хранения сырья и готовой 

10 марта 2017, 04:43
В Тольятти заведующая детским садом

В Тольятти заведующая детским садом "Дружба" получала зарплату за "несуществующих" работников

Женщина обвиняется в мошенничестве с использованием должностных полномочий.
Прокурорская проверка установила, что Людмила Мордасова получила из бюджета Автограда 148 тысяч рублей на зарплаты лицам, которые никогда не работали в детсаду № 170 "Дружба" и были трудоустроены фиктивно. Таким образом заведующая 

9 марта 2017, 04:17
Главу одного из российских банков обвинили в афере на 1,35 млрд рублей

Главу одного из российских банков обвинили в афере на 1,35 млрд рублей

Представители правоохранительных органов завели уголовное дело на главу одного из отечественных банков. Его подозревают в мошенничестве на сумму более 1,35 млрд рублей.
По сведениям московского главка МВД, мужчина, являясь членом кредитного комитета, одобрял сделки по покупке подложных векселей различных фирм. 

9 марта 2017, 11:45
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