Мошенничество на миллион раскрыли оперативники самарского управления Федеральной службы безопасности в акционерном обществе «Транснефть-Приволга». Задержан специалист отдела экономической безопасности предприятия.
В поле зрения чекистов задержанный попал в середине марта. Требовал у директора одной из фирм-партнеров компании миллион рублей. Обещал скрыть нарушения, которые были якобы допущены при поставках нефтяникам песка. При этом не имел реальной возможности или намерений исполнить обещание. Опасаясь задержания, придумал многоступенчатую схему получения денег через нескольких посредников, но, несмотря на предпринятые меры предосторожности, был арестован при передаче шестисот тысяч рублей.
Следственным отделом управления ФСБ России по Самарской области возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения. Максимальная санкция по статье – до шести лет лишения свободы и крупный денежный штраф.
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