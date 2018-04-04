В Самаре может прекратиться производство по делу о несостоятельности одного из операторов торгового центра «Парк Хаус» - фирмы «Арес Недвижимость». Офшор Byatt Investors Group, выступающий совладельцем «Арес Недвижимости», заявил о намерении погасить его задолженность перед «Райффайзенбанком» в размере более 2,5 миллиарда рублей. Дело будет рассматриваться арбитражным судом Москвы. Соответствующая запись появилась в картотеке ВАС.
Как уже рассказывала «ТЕРРА», с иском о банкротстве «Арес Недвижимости» «Райффайзенбанк» обратился к служителям Фемиды летом прошлого года. Оператор одного из крупнейших торговых центров Самары задолжал средства банкирам по договору кредита на 53 миллиона долларов, который был заключен между сторонами в 2010 году. Средства предоставлялись под покупку площадей ТЦ «Парк Хауса» и земельного участка под ним.
В декабре прошлого года в отношении «Арес Недвижимости» ввели процедуру наблюдения. Тогда же получить статус кредитора безуспешно пытались два индивидуальных предпринимателя и торговая сеть «Карамель».
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