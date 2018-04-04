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«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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В торговых центрах Самары начались учения по эвакуации

В торговых центрах Самары начались учения по эвакуации

В Самаре начались масштабные проверки крупных ТЦ на предмет безопасности. Уже во вторник в нескольких торговых центрах Самары прошли учения по эвакуации посетителей. 

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, за прошлый год и первые месяцы 2018 года 
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Массовое ДТП с автобусами сняли на видео около ТЦ «Мега» в Самаре

Массовое ДТП с автобусами сняли на видео около ТЦ «Мега» в Самаре

В Самаре около ТЦ «Мега» произошло массовое ДТП с участием общественного транспорта. В 
28 марта 2018, 02:08
Жители Самарской области скорбят по погибшим в результате трагедии в Кемерово

Жители Самарской области скорбят по погибшим в результате трагедии в Кемерово

Сегодня в стране общенациональный траур по погибшим в кемеровском торговом центре. Напомним, в страшном пожаре, случившемся в воскресенье, погибли 64 человека. Из них большинство — дети.

Во всех городах проходят многочисленные акции памяти, приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия и программы. 

28 марта 2018, 11:50
Противопожарные тренировки проведут в торговых центрах Самары

Противопожарные тренировки проведут в торговых центрах Самары

В торговых центрах Самарской области после трагедии в Кемерово проведут противопожарные тренировки и учения по эвакуации людей в случае ЧП. Уже сегодня будет завершен мониторинг ранее проведенных в самарских ТЦ проверок. Системы противопожарной защиты на этих объектах ждут повторные проверки. 
26 марта 2018, 03:09
Владимир Яркин хочет банкротиться по собственному сценарию

Владимир Яркин хочет банкротиться по собственному сценарию

Конкурсный управляющий экс-владельца тольяттинского холдинга «АвтоТрейд» и бывшего депутата Самарской губдумы Владимира Яркина обратился в Одиннадцатый апелляционный суд с иском отменить решение арбитража о включении «Альфа-банка» с требованием в размере 156 
26 марта 2018, 12:03
2000 самарцев признаны банкротами

2000 самарцев признаны банкротами

По итогам 2017 года в Самарской области признаны банкротами почти 2000 человек. Об этом в эксклюзивном интервью телерадиокомпании «ТЕРРА» рассказала Александра Егошина, и. о. заместителя руководителя управления Федеральной службы судебных приставов России по Самарской области. Отметим, что в 2016 году 

15 марта 2018, 06:13
Сызранский МУП

Сызранский МУП "ЖЭС" хотят обанкротить

В Самарской области собираются обанкротить крупнейшую управляющую компанию Сызрани. Речь идет о муниципальном унитарном предприятии "Жилищно-эксплуатационная служба". Истец - "ЭнергосбыТПлюс" - потребовал с коммунальщиков около 300 млн рублей. Иск о признании МУП "ЖЭС" несостоятельным поступил в арбитражный суд Самарской области.

Дочернее 

16 февраля 2018, 05:37
Конкурсный управляющий требует аннулировать сделки «АвтоВАЗагрегата» на полмиллиарда рублей

Конкурсный управляющий требует аннулировать сделки «АвтоВАЗагрегата» на полмиллиарда рублей

Конкурсный управляющий банкротящегося «АвтоВАЗагрегата» требует аннулировать сделки по перечислению заводом более 550 млн рублей на счета «Новикомбанка», за полгода до остановки предприятия.

Речь идет об оспаривании 8 кредитных договоров, заключенных в первом полугодии 2015-го. Данная процедура позволит вернуть начисленные кредитной организации 

31 января 2018, 08:05
В МЧС рассказали об эвакуации людей из «Парк Хауса» в Самаре

В МЧС рассказали об эвакуации людей из «Парк Хауса» в Самаре

Во вторник, 21 ноября, в Самаре из ТЦ «Парк Хаус» эвакуировали посетителей. В 16:35 сообщение об эвакуации и фото с места происшествия в социальной сети опубликовал очевидец.

«Молл «Парк Хаус» сейчас. Всех эвакуировали, приехало 5 машин МЧС. Пожар или 
22 ноября 2017, 05:18
В Самаре водитель с мачете напал на красную BMW у «Парк Хауса»

В Самаре водитель с мачете напал на красную BMW у «Парк Хауса»

Блогер Роман Ерёмкин описал «боевик», который имел место 14 сентября на улицах Самары. «На перекрестке возле «Парк Хауса» на красную BMW напали с мачете. Именно таким образом водитель Chevrolet Lacetti отреагировал на высказанное замечание - незадолго до этого пассажир 
28 сентября 2016, 06:04
В блогах: в Самаре дети просят милостыню у ТЦ «Парк Хаус»

В блогах: в Самаре дети просят милостыню у ТЦ «Парк Хаус»

Блогер Дмитрий Ширяев взволновал ЖЖ-сообщество "Самарский край" сообщением о том, что возле торгового центра "Парк Хаус" дети просят милостыню! «К нам подошел мальчик лет 12 и попросил 28 рублей (это важно). Точная сумма производит эффект: мальчик знает, сколько стоит 
15 сентября 2015, 05:05
В Тольятти в ТРК

В Тольятти в ТРК "Парк Хаус" откроется кинотеатр формата IMAX

В Автоград на смену закрывшегося «Киноплекса» приходит зал формата IMAX сети MORI CINEMA. Новый киносалон будет открыт в ТРК «Парк Хаус» ближе к концу лета, так как сейчас там полным ходом идут ремонтные работы, сообщается в официальной группе торгово-развлекательного 
13 мая 2014, 04:08
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