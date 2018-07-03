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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 02 июля 2018г  
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Накопительная часть пенсии существует в России с начала нулевых. 

30 июня 2018, 07:01
Самарцам хотят запретить шуметь по выходным и праздникам до 10 утра

Самарцам хотят запретить шуметь по выходным и праздникам до 10 утра

В Самарской области могут быть внесены изменения в региональный закон «О тишине». Депутаты губдумы от фракции ЛДПР предложили запретить шуметь в выходные и праздничные дни до 10 утра. Таким образом, они хотят расширить понятие «ночное время» с 23:00 до 10:00.

По 

7 июня 2018, 01:41
В Самарской области можно будет шуметь после 23:00 во время мундиаля

В Самарской области можно будет шуметь после 23:00 во время мундиаля

В Самарской области внесли изменения в закон о тишине. Поправки приняли депутаты Губдумы на пленарном заседании, которое прошло 29 мая, сообщает 63.ru.

О корректировке действующих норм парламентариев попросили представители организаторов мундиаля. Дело в том, что сейчас в регионе 
29 мая 2018, 03:28
Депутаты Самарской губдумы приняли поправки в бюджет области

Депутаты Самарской губдумы приняли поправки в бюджет области

В Самаре депутаты губдумы приняли поправки в бюджет области. Изменения, с учетом поступлений из федеральной казны и налогов на 3,75 миллиарда рублей, внесли на заседании областного парламента во вторник, 29 мая. 700 миллионов направят на продолжение стройки Фрунзенского моста. Более 

29 мая 2018, 02:07
«Закон о тишине» хотят изменить в Самаре ради трансляции ЧМ-2018

«Закон о тишине» хотят изменить в Самаре ради трансляции ЧМ-2018

Депутаты губернской думы планируют внести поправки в «закон о тишине». Ограничения не затронут трансляции матчей на площади Куйбышева. Здесь можно будет шуметь до двух часов ночи. Об этом сообщает 63.ru.

Всего 3 матча ЧМ-2018 из 64 закончатся раньше 
14 мая 2018, 06:33
Азаров подписал закон об отмене доплат к пенсиям чиновников Самарской области

Азаров подписал закон об отмене доплат к пенсиям чиновников Самарской области

В Самаре глава региона Дмитрий Азаров подписал закон, касающийся изменений доплат ушедшим на пенсию областным чиновникам. С 1 июня 2018 года доплаты к пенсиям из бюджета Самарской области будут получать только те чиновники, которые проработали в регионе не менее десяти 

11 мая 2018, 12:19
Пропуска ЧМ-2018 для машин депутатам в Самаре не дадут

Пропуска ЧМ-2018 для машин депутатам в Самаре не дадут

В Самаре спецпропуска для проезда по дорогам, которые будут перекрыты в центре города во время ЧМ-2018, депутатам не дадут. Напомним, летом движение транспорта ограничат по ряду улиц в районе площади Куйбышева, где разместится официальная фан-зона. Вопрос выдачи пропусков для народных 
26 апреля 2018, 03:01
Поправку об отмене надбавки к пенсии Николая Меркушкина не приняли

Поправку об отмене надбавки к пенсии Николая Меркушкина не приняли

В Самаре во вторник, 24 апреля, депутаты губернской думы приняли закон, устанавливающий региональные надбавки из областного бюджета к пенсиям тех чиновников, которые проработали в области не меньше 10 лет. Предложенную депутатом Михаилом Матвеевым поправку об отмене региональной надбавки экс-губернатору Николаю 

24 апреля 2018, 04:55
Пенсионеры «АктивКапитал Банка» идут на почту

Пенсионеры «АктивКапитал Банка» идут на почту

Жители Самарской области, которые получали пенсию через лишившийся лицензии «АктивКапитал Банк»,  в апреле смогут сделать это на почте по месту жительства. При этом им необходимо будет написать заявление о выборе нового способа доставки  денег. Это можно сделать в отделении ПФР, 
5 апреля 2018, 12:27
Региональный закон о продаже алкогольных напитков стал идентичным федеральному

Региональный закон о продаже алкогольных напитков стал идентичным федеральному

Региональный закон о продаже алкогольных напитков стал идентичным федеральному: в Самарской области разрешена продажа спиртного с 8 утра и до 11 часов вечера во все дни.
Во вторник за это проголосовали депутаты Самарской Губернской Думы. Поправки вступят в силу со 

26 декабря 2017, 06:02
Запрет на проезд большегрузов в Самаре хотят ввести в сентябре

Запрет на проезд большегрузов в Самаре хотят ввести в сентябре

Ограничения на въезд в Самару большегрузов могут быть введены в конце сентября, после подписания соответствующего постановления. Проект сейчас проходит процедуру согласования. Об этом было заявлено во вторник, 12 сентября, на заседании Самарской губернской думы. Речь идет о запрете для транспорта 
12 сентября 2017, 02:45
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