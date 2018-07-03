В Самаре во вторник, 3 июля, представители фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» в губернской думе прервали заседание и покинули зал. Свой демарш они объяснили тем, что в повестку не был включен вопрос о повышении пенсионного возраста. Напомним, правительство РФ ранее одобрило изменение пенсионной системы, решив постепенно повышать пенсионный возраст до 65 лет для мужчин (вместо 60) и 63 лет для женщин (вместо 55). Представители упомянутых выше фракций в Самаре подготовили обращение к Госдуме против повышения пенсионного возраста. После перерыва на заседании губернской думы остались только единороссы.
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