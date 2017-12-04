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АвтоВАЗ предъявил экс-поставщику из Кореи иск на 853 млн рублей
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4 декабря 2017, 08:01
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В Самаре вместо рынка на углу Авроры и Аэродромной может появиться сквер
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1 декабря 2017, 05:12
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Контрольно-счетная палата Самары подала в суд на дружинников
Контрольно-счетная палата Самары возбудила и направила в суд административное дело в отношении общественной организации «Добровольная народная дружина». По данным ведомства, последняя в марте 2017 года заключила договор на получение субсидий из бюджета и не предоставила отчет о целевом их использовании. …
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1 декабря 2017, 08:01
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АО «Жигулевское пиво» добилось права на выкуп земли
Верховный суд России согласовал «Жигулевскому пиву» условия выкупа комплекса недвижимости, в котором располагаются цеха предприятия. Речь идет об участке и нескольких строениях на Волжском проспекте.
Компания уже 7-й год судится за право их выкупить с территориальным управлением Росимущества. Сначала ведомство заявляло, …
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1 декабря 2017, 11:22
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Екатерина Пузикова вышла на свободу
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3 ноября 2017, 07:56
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Екатерина Пузикова выходит на свободу
Екатерина Пузикова, которую обвиняли в отравлении ядом таллием мужа-банкира, буквально через час окажется на свободе, только что сообщили корреспонденту "ТЕРРЫ" представители женщины. Екатерина покинет стены тольяттинского СИЗО. Напомним, суд полностью оправдал вдову банкира и признал за ней право …
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3 ноября 2017, 01:28
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Екатерину Пузикову оправдали: подробности
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1 ноября 2017, 11:53
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Екатерина Пузикова полностью оправдана
Решение принято в апелляционной инстанции Самарского областного суда. Женщину обвиняли в убийстве собственного мужа, банкира Дмитрия Пузикова.
В апелляционной инстанции служители Фемиды поддержали жалобу на приговор, вынесенный Пузиковой ранее, и постановили, что её причастность к преступлению не доказана, сообщил …
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31 октября 2017, 08:03
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В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении руководства МП «Благоустройство»
В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении муниципального предприятия «Благоустройство» по факту растраты денег, сообщает областная прокуратура. По данным силовиков, с августа 2016-го по март 2017 года неустановленное лицо из руководства МП незаконно начислило сотрудникам предприятия 189 тысяч рублей в качестве …
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2 мая 2017, 01:18
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В Тольятти годовалую девочку оставили одну в квартире без еды
В Тольятти 27-летняя местная жительница предстанет перед судом. Молодую женщину обвиняют в неисполнении родительских обязанностей, сообщает прокуратура Самарской области.
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24 февраля 2017, 01:09
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Самарчанку накажут за оскорбление соперницы в "Одноклассниках"
В Самаре передано в мировой суд административное дело в отношении местной жительницы. Она подозревается в совершении правонарушения по статье административного кодекса "Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении", сообщает прокуратура Самарской области.
Накануне в надзорное ведомство обратилась с заявлением другая жительница …
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2 августа 2016, 10:35
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Назначение нового прокурора Самарской области ожидается в сентябре
Назначение Константина Букреева на посту прокурора Самарской области ожидается не раньше середины сентября.
Как уже сообщала «ТЕРРА», накануне депутаты губернской думы единогласно согласовали кандидатуру 37-летнего уроженца Хабаровска.
Букреев рассказал народным избранникам о своих приоритетах.
Константин Букреев, начальник управления …
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27 июля 2016, 12:08