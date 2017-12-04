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Материалы по теме:

АвтоВАЗ предъявил экс-поставщику из Кореи иск на 853 млн рублей

АвтоВАЗ предъявил экс-поставщику из Кореи иск на 853 млн рублей

АвтоВАЗ потребовал со своего бывшего поставщика корейской фирмы Hanon Systems 853 млн рублей. С соответствующим иском тольяттинский автозавод обратился в Арбитражный суд Самарской области. Суть претензий в материалах дела пока не раскрывается, известно только, что в указанную сумму входят убытки, 

4 декабря 2017, 08:01
В Самаре вместо рынка на углу Авроры и Аэродромной может появиться сквер

В Самаре вместо рынка на углу Авроры и Аэродромной может появиться сквер

30 ноября областной арбитражный суд полностью отказал владельцам торгового объекта из компании «Спарта» в рассмотрении иска, в котором они пытаются отстоять право рынка на существование. 
1 декабря 2017, 05:12
Контрольно-счетная палата Самары подала в суд на дружинников

Контрольно-счетная палата Самары подала в суд на дружинников

Контрольно-счетная палата Самары возбудила и направила в суд административное дело в отношении общественной организации «Добровольная народная дружина». По данным ведомства, последняя в марте 2017 года заключила договор на получение субсидий из бюджета и не предоставила отчет о целевом их использовании. 

1 декабря 2017, 08:01
АО «Жигулевское пиво» добилось права на выкуп земли

АО «Жигулевское пиво» добилось права на выкуп земли

Верховный суд России согласовал «Жигулевскому пиву» условия выкупа комплекса недвижимости, в котором располагаются цеха предприятия. Речь идет об участке и нескольких строениях на Волжском проспекте.

Компания уже 7-й год судится за право их выкупить с территориальным управлением Росимущества. Сначала ведомство заявляло, 

1 декабря 2017, 11:22
Екатерина Пузикова вышла на свободу

Екатерина Пузикова вышла на свободу

Сегодня вдова известного самарского банкира Дмитрия Пузикова Екатерина вышла на свободу. Она находилась в тольяттинском СИЗО №4. Как уже рассказывала "ТЕРРА", девушку подозревали в том, что она отравила своего мужа таллием. Судебные разбирательства по этому делу длились пять лет. Во 
3 ноября 2017, 07:56
Екатерина Пузикова выходит на свободу

Екатерина Пузикова выходит на свободу

Екатерина Пузикова, которую обвиняли в отравлении ядом таллием мужа-банкира, буквально через час окажется на свободе, только что сообщили корреспонденту "ТЕРРЫ" представители женщины. Екатерина покинет стены тольяттинского СИЗО. Напомним, суд полностью оправдал вдову банкира и признал за ней право 
3 ноября 2017, 01:28
Екатерину Пузикову оправдали: подробности

Екатерину Пузикову оправдали: подробности

Исход дела, которого не ожидали даже адвокаты. Апелляционная инстанция Самарского областного суда полностью оправдала жену самарского банкира Дмитрия Пузикова - Екатерину Пузикову, которую обвиняли в его убийстве.

По версии следствия, пять лет назад во время празднования его дня рождения 
1 ноября 2017, 11:53
Екатерина Пузикова полностью оправдана

Екатерина Пузикова полностью оправдана

Решение принято в апелляционной инстанции Самарского областного суда.  Женщину обвиняли в убийстве собственного мужа, банкира Дмитрия Пузикова. 

В апелляционной инстанции служители Фемиды поддержали жалобу на приговор, вынесенный Пузиковой ранее, и постановили, что её причастность к преступлению не доказана, сообщил 
31 октября 2017, 08:03
В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении руководства МП «Благоустройство»

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении руководства МП «Благоустройство»

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении муниципального предприятия «Благоустройство» по факту растраты денег, сообщает областная прокуратура. По данным силовиков, с августа 2016-го по март 2017 года неустановленное лицо из руководства МП незаконно начислило сотрудникам предприятия 189 тысяч рублей в качестве 

2 мая 2017, 01:18
В Тольятти годовалую девочку оставили одну в квартире без еды

В Тольятти годовалую девочку оставили одну в квартире без еды

В Тольятти 27-летняя местная жительница предстанет перед судом. Молодую женщину обвиняют в неисполнении родительских обязанностей, сообщает прокуратура Самарской области.
По версии сотрудников надзорного ведомства, молодая мать оставила свою годовалую дочку одну в квартире без полноценного ухода и питания. При этом 

24 февраля 2017, 01:09
Самарчанку накажут за оскорбление соперницы в

Самарчанку накажут за оскорбление соперницы в "Одноклассниках"

В Самаре передано в мировой суд административное дело в отношении местной жительницы. Она подозревается в совершении правонарушения по статье административного кодекса "Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении", сообщает прокуратура Самарской области.
 
Накануне в надзорное ведомство обратилась с заявлением другая жительница 
2 августа 2016, 10:35
Назначение нового прокурора Самарской области ожидается в сентябре

Назначение нового прокурора Самарской области ожидается в сентябре

Назначение Константина Букреева на посту прокурора Самарской области ожидается не раньше середины сентября.
Как уже сообщала «ТЕРРА», накануне депутаты губернской думы единогласно согласовали кандидатуру 37-летнего уроженца Хабаровска.

Букреев рассказал народным избранникам о своих приоритетах.

Константин Букреев, начальник управления 
27 июля 2016, 12:08
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