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Студент из Тольятти, воевавший на стороне террористов, отправится на 9 лет за решетку
В Самаре состоялся суд над 24-летним жителем Тольятти, воевавшим в рядах запрещенной в России террористической организации Исламское государство. Причем это, пожалуй, первый случай, когда на скамью подсудимых попал житель области, реально участвовавший в боевых действиях.
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2 августа 2018, 08:52
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Тольяттинца, которого подозревают в связях с террористами, судят в Самаре
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1 августа 2018, 12:39
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«Стукач» из Сызрани обвинил своего соседа в терроризме
Житель Сызрани, решивший «насолить» соседу, получил проблемы с законом. В экстренные службы поступил сигнал о том, что обитатель дома в Юго-Западном районе является членом террористической группировки. Также, «доброжелатель» добавил, что у горожанина незаконно хранится дома оружие.
Проведенная проверка показала, …
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16 июля 2018, 01:17
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Восьмерых человек, подозреваемых в терроризме, задержали в Бельгии
В воскресенье в Бельгии прошла масштабная антитеррористическая операция. В результате оперативных мероприятий в руках силовиков оказались восемь человек. Задержания прошли в брюссельской коммуне Моленбек-Сен-Жан, а также в городах Герардсберген и Мехелен в бельгийской Фландрии, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру страны.
Отмечается, …
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5 марта 2018, 07:59
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В Самаре изъяли контрафактный алкоголь на 50 млн рублей
Сотрудники регионального управления ФСБ ликвидировали подпольный цех по изготовлению контрафактного алкоголя. Нелегальным производством занимались представители одной из этнических организованных преступных групп региона. Подделка элитных марок коньяка, виски, мартини, водки, шампанского и вина шла в промышленных масштабах. Сотрудники госбезопасности изъяли 3000 …
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3 декабря 2015, 11:03
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ФСБ перекрыла крупнейший канал хищения нефти в Самарской области
Членов межрегиональной преступной группировки, которые занимались хищениями нефти из магистральных нефтепроводов в Самарской области, задержали сотрудники ФСБ. В операции принимали участие примерно 100 сотрудников ведомства по Самарской и Пензенской областям.
Прибыль преступной группы достигала одного миллиона рублей в сутки. Подробности – …
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27 ноября 2015, 12:23
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"Продавец" должностей в ФСБ отделался исправительными работами
Суд Железнодорожного района Самары огласил решение по делу о мошенничестве. Как уже сообщала "ТЕРРА", по версии следствия, самарский разнорабочий 23-летний Роман Косинов предложил знакомому помочь с трудоустройством в управление ФСБ по Самарской области. Речь шла о должности заместителя начальника …
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30 июля 2015, 09:06
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Самарский грузчик торговал должностями в областном УФСБ
Сегодня, 22 июля, в суде Железнодорожного района Самары началось рассмотрение дела о мошенничестве. На скамье подсудимых - 22-летний грузчик Роман Косинов.
По версии следствия, он представился действующим сотрудником регионального управления ФСБ и предложил помочь знакомому в трудоустройстве в силовое …
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22 июля 2015, 02:29