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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 16 июля 2018г 
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185 млн рублей потратят на завершение реконструкции бывшего ресторана в Самаре

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700 миллионов рублей на дороги добавили Самарской области

700 миллионов рублей на дороги добавили Самарской области

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В Самаре должникам за воду из 23 квартир перекрыли канализацию

В Самаре должникам за воду из 23 квартир перекрыли канализацию

В Самаре в январе-феврале из-за долгов за воду перекрыли канализацию в 23 квартирах.

«Канализация затампонирована», - сообщили «Самарские коммунальные системы».

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Названы сроки окончания ремонта в школе с рухнувшим потолком в Самаре

Названы сроки окончания ремонта в школе с рухнувшим потолком в Самаре

В Самаре стали известны сроки окончания ремонта в школе №46, где в сентябре 2017 года треснул штукатурный слой потолочного перекрытия. Инцидент произошел в кабинете начальных классов на первом этаже. Вопрос по этой школе обсуждался во время встречи главы Самары Елены 

16 марта 2018, 09:57
Авария на канализации привела к потопу и закрытию школы в Самаре

Авария на канализации привела к потопу и закрытию школы в Самаре

В Самаре в понедельник, 5 марта, одна школа на Безымянке временно была закрыта. В учебном заведении затопило подвал из-за аварии на канализации. Инцидент произошел в школе №153, передает 63.ru. Школа находится на улице Красных Коммунаров. По данным представителей образовательного 
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В Самаре из-за прорыва канализации затопило Московское шоссе

В Самаре из-за прорыва канализации затопило Московское шоссе

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«Внимание! На Московском шоссе в районе пересечения с улицей Потапова произошёл прорыв канализации. На месте 
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Фабрику-кухню в Самаре осмотрел замминистра культуры РФ Олег Рыжков

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Реставрацию Фабрики-кухни замораживают до весны

Реставрацию Фабрики-кухни замораживают до весны

Реставрация Фабрики-кухни в Самаре будет продолжена. Об этом ТРК «ТЕРРА» в четверг заявили представители государственного музейно-выставочного центра, который является заказчиком работ. Восстановление здания оценивается в 600 миллионов рублей. Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что принято решение сменить 
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За реконструкцию Фабрики-кухни заплатят другому

За реконструкцию Фабрики-кухни заплатят другому

Возобновление реконструкции Фабрики-кухни откладывается. Напомним, в сентябре «ТЕРРА» рассказывала о том, что новый проект ремонта уникального памятника культуры федерального значения отправлен на экспертизу, работы по нему оцениваются в 600 миллионов рублей. Теперь же стало известно, что завершать реконструкцию Фабрики-кухни будет 

10 октября 2017, 09:52
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