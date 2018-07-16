Определена компания, которая займется строительством дождевой канализации для самарской фабрики-кухни. Торги выиграло ООО "Строительная Компания Сервис-Д". За выполнение работ подрядчик получит 5,9 миллиона рублей. Они должны быть завершены в течение 45 дней с момента поступления заявки от заказчика.
Согласно условиям контракта, исполнитель должен провести подготовительные и земляные работы, обустроить песчаное основание. Кроме того, компания должна построить безнапорные трубопроводы диаметром 250 миллиметров.
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