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В школах введут уроки китайского языка
В России впервые разработали школьную программу по китайскому языку. Учебные-методические материалы, созданные учеными МГИМО, поступили на утверждение Минобрнауки. Предполагается, что уже с 2019 года российские школьники начнут сдавать ЕГЭ по соответствующему профилю. До сих пор в стране не было единой …
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2 ноября 2017, 07:02
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В Госдуме предложили закрепить штатного психолога за каждым учебным заведением
В Госдуме появилось предложение закрепить за каждым учебным заведением штатного психолога, который, присутствуя на уроках, выявлял бы тех, у кого есть проблемы в обучении.
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2 ноября 2017, 02:17
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Беспроводной интернет сделают в каждом классе московских школ
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30 октября 2017, 06:56
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В России начали работать школы финансовой грамотности
В РФ начали работать школы финансовой грамотности. С подачи главного финансового регулятора был создан учебно-методический комплект под наименованием «Основы финансовой грамотности», куда был включен учебник, рабочая тетрадь и методическое пособие для учителей. Ранее сообщалось, что Минобрнауки одобрило данный комплект и …
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30 октября 2017, 12:16