В Госдуме предложили закрепить штатного психолога за каждым учебным заведением В Госдуме появилось предложение закрепить за каждым учебным заведением штатного психолога, который, присутствуя на уроках, выявлял бы тех, у кого есть проблемы в обучении.

По словам авторов инициативы, актуальные изменения должно утвердить Минобрнауки. Штатный специалист будет пристально наблюдать за учащимися, …