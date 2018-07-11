Китаец Цзин Ли прискакал в Самару во время турне по городам-организаторам ЧМ-2018 В Самару прибыл известный конный путешественник - китаец Цзин Ли. Напомним, что он решил устроить верховой поход в честь чемпионата мира по футболу-2018 по всем его городам-организаторам. Он выехал в путь 21 марта. Самара стала четвертым пунктом, куда добрался Цзин …