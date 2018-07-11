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7 место по заполняемости во время ЧМ-2018 заняла «Самара Арена»

7 место по заполняемости во время ЧМ-2018 заняла «Самара Арена»

«Самара Арена» заняла 7 место по заполняемости во время матчей ЧМ-2018. Такие данные приводит аналитическое агентство ТурСтат, которое составило рейтинг стадионов городов-организаторов.

По подсчетам специалистов, средняя посещаемость самарского спорткомплекса не превысила 98,5%. С 17 июня по 7 июля 
11 июля 2018, 11:41
Сборная Швейцарии может вернуться после ЧМ-2018 в Самарскую область

Сборная Швейцарии может вернуться после ЧМ-2018 в Самарскую область

Сборная Швейцарии может использовать базу в Тольятти - стадион "Торпедо" и гостиницу "Лада-Резорт" для подготовки к кубковым встречам команды в дальнейшем. 
 
"Тренерский штаб сборной Швейцарии высоко оценил условия, которые были обеспечены для тренировок и проживания команды в Тольятти и высказал пожелание 
11 июля 2018, 08:26
Гастрономической столицей России стала на один день Самара

Гастрономической столицей России стала на один день Самара

Самара на один день стала гастрономической столицей России. На набережной Волги под Некрасовским спуском раскинулась экспозиция фестиваля-путешествия, где рестораторы в специальных машинах готовили блюда разных регионов страны. За месяц караван из 11 мобильных стрит-фудтраков преодолел расстояние практически в 10 тыс 

10 июля 2018, 05:46
Китаец Цзин Ли прискакал в Самару во время турне по городам-организаторам ЧМ-2018

Китаец Цзин Ли прискакал в Самару во время турне по городам-организаторам ЧМ-2018

В Самару прибыл известный конный путешественник - китаец Цзин Ли. Напомним, что он решил устроить верховой поход в честь чемпионата мира по футболу-2018 по всем его городам-организаторам. Он выехал в путь 21 марта. Самара стала четвертым пунктом, куда добрался Цзин 

10 июля 2018, 02:39
ЧМ-2018: в Самаре открыли фан-зону на площади Куйбышева

ЧМ-2018: в Самаре открыли фан-зону на площади Куйбышева

В Самаре 14 июня открыли фан-зону. Сегодня – открытие ЧМ-2018. В 19:00 прозвучит стартовый свисток первого матча: Россия - Саудовская Аравия. В Самаре первый поединок пройдет 17 июня, а всего вплоть до 7 июля в столице 63-го региона будут сыграны 

14 июня 2018, 06:04
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