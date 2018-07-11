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7 место по заполняемости во время ЧМ-2018 заняла «Самара Арена»
«Самара Арена» заняла 7 место по заполняемости во время матчей ЧМ-2018. Такие данные приводит аналитическое агентство ТурСтат, которое составило рейтинг стадионов городов-организаторов.
По подсчетам специалистов, средняя посещаемость самарского спорткомплекса не превысила 98,5%. С 17 июня по 7 июля …
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11 июля 2018, 11:41
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Сборная Швейцарии может вернуться после ЧМ-2018 в Самарскую область
Сборная Швейцарии может использовать базу в Тольятти - стадион "Торпедо" и гостиницу "Лада-Резорт" для подготовки к кубковым встречам команды в дальнейшем.
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11 июля 2018, 08:26
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Гастрономической столицей России стала на один день Самара
Самара на один день стала гастрономической столицей России. На набережной Волги под Некрасовским спуском раскинулась экспозиция фестиваля-путешествия, где рестораторы в специальных машинах готовили блюда разных регионов страны. За месяц караван из 11 мобильных стрит-фудтраков преодолел расстояние практически в 10 тыс …
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10 июля 2018, 05:46
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Китаец Цзин Ли прискакал в Самару во время турне по городам-организаторам ЧМ-2018
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10 июля 2018, 02:39
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ЧМ-2018: в Самаре открыли фан-зону на площади Куйбышева
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14 июня 2018, 06:04