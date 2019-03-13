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Материалы по теме:

Во время паводка в Самарской области может подтопить 45 населенных пунктов

Во время паводка в Самарской области может подтопить 45 населенных пунктов

В Самарской области началась подготовка к паводку. Повышение уровня воды на малых реках прогнозируется в конце марта - начале апреля, однако есть вероятность подтопления южных районов губернии на неделю раньше - в 20-х числах марта. В зоне риска находятся 13 
13 марта 2019, 12:45
В доме на Булкина в Самаре провалилась крыша: жильцы убирают снег самостоятельно

В доме на Булкина в Самаре провалилась крыша: жильцы убирают снег самостоятельно

В доме на № 66 по улице Ивана Булкина в областной столице под тяжестью снега просела крыша. По словам жильцов, у пенсионерки, живущей на пятом этаже, отключилось электричество. Самарцы уверяют, что обращались в аварийные службы, к коммунальщикам, но неоднократные жалобы 
13 марта 2019, 02:49
Самарцы платят до 60 тысяч за временную регистрацию для зачисления в «престижную» школу

Самарцы платят до 60 тысяч за временную регистрацию для зачисления в «престижную» школу

В Самаре возник новый вид «бизнеса»: родители готовы платить за временную прописку, чтобы их отпрыски могли попасть в первые классы престижных школ. Схему озвучили на заседании рабочей группы комитета губдумы по образованию и науке по совершенствованию правового регулирования приема детей 
13 марта 2019, 02:31
В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша в старинном доме на Молодогвардейской

В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша в старинном доме на Молодогвардейской

В областной столице очередная крыша не выдержала веса снега и обвалилась. На этот раз пострадала кровля трехэтажного здания №94 по улице Молодогвардейской, которое было возведено еще в начале прошлого века. Когда-то там располагался доходный дом.
 
- Улица Молодогвардейская, 94, чрезвычайная ситуация, 
13 марта 2019, 01:56
Только 18-20% самарских инвалидов готовы активно работать

Только 18-20% самарских инвалидов готовы активно работать

Сейчас в Самаре проживают 98 тысяч инвалидов. Только 18-20 % из них готовы активно работать. Такова оценка председателя общественной организации инвалидов-колясочников «Десница» Евгения Печерских. Определенным решением может стать закон о социальном предпринимательстве, который прошел первое чтение в Госдуме. Подробности в 
13 марта 2019, 01:28
В Самарской области прикрыли две точки сбора исламских радикалов

В Самарской области прикрыли две точки сбора исламских радикалов

В Самарской области обнаружили две точки, которые посещали исламские радикалы. Одна из них располагалась на третьем этаже гостиницы в Железнодорожном районе. Религиозная группа собиралась без уведомления Министерства юстиции РФ и Регионального духовного управления мусульман Самарской области (РДУМСО). Многие из посетителей 
26 октября 2018, 01:55
Более 500 артиллерийских боеприпасов взорвали в Самарской области

Более 500 артиллерийских боеприпасов взорвали в Самарской области

Сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области нашли крупный арсенал на территории около животноводческой фермы в поселке Нур в Волжском районе. Во время осмотра земли там обнаружили 511 штатных артиллерийских боеприпасов различных калибров - от 30 до 152 миллиметров для 
27 июля 2018, 11:48
Информация, что ФСБ заинтересовалась Рубаковым, пока не подтверждается

Информация, что ФСБ заинтересовалась Рубаковым, пока не подтверждается

Информация о том, что сотрудники ФСБ заинтересовались деятельностью руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова, официально пока не подтверждается. Напомним, в пятницу в сети появились сообщения о том, что на рабочем месте и дома у чиновника прошли обыски. Якобы это связано 

3 июня 2017, 03:59
В России могут ограничить время для показа фильмов со сценами насилия

В России могут ограничить время для показа фильмов со сценами насилия

В России могут существенно ограничить время, выделенное на показ кинофильмов, в которых присутствуют сцены насилия. К таким относятся боевики, триллеры, фильмы ужасов.
По мнению ряда депутатов, время демонстрации таких лент следует перенести на более поздние часы. Подобные картины предлагается транслировать 

9 декабря 2016, 03:49
ФСБ штурмует отель Holyday Inn Самара

ФСБ штурмует отель Holyday Inn Самара

Отель Холидей Инн в Самаре взят штурмом подразделениями Росгвардии и силами регионального управления Федеральной службы безопасности. Обезврежено взрывное устройство. Освобождены заложники, в числе которых оказались иностранные граждане.

Таков итог учений, проведенных накануне. Условный теракт пресечен в соответствии с утвержденным в рамках 

30 ноября 2016, 11:15
Житель Самарской области оскорблял в соцсетях полицейских и иностранцев

Житель Самарской области оскорблял в соцсетях полицейских и иностранцев

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, сообщает СУ СКР по Самарской области. Сотрудники ведомства установили, что мужчина с июня 2013 года по ноябрь 2014 года размещал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» аудиозаписи, которые включены 
14 января 2016, 11:13
В Приморье пройдут съемки фильма с Джеки Чаном

В Приморье пройдут съемки фильма с Джеки Чаном

Гонконгский режиссер Саммо Хунг Кам-Бо снимет новый боевик с Джеки Чаном в Приморье. Сам в прошлом актер, он является создателем более 30 картин.
К участию в картине планируется привлечь местных профессиональных спортсменов, владеющих единоборствами.
Картина под названием «Старый солдат» повествует 

10 сентября 2014, 11:53
В Тольятти собирает аншлаги фильм, снятый местными жителями

В Тольятти собирает аншлаги фильм, снятый местными жителями

Жители Тольятти с 16 января могут увидеть в кинотеатрах фильм «Трудовые будни», снятый жителями города. Продолжительность черно-белой картины - 40 минут. Лента собирает аншлаги. В ней показана предыстория города и некоторые реальные его эпизоды. Главный герой рассказывает о нескольких последних 

20 января 2014, 05:58
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