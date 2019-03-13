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Во время паводка в Самарской области может подтопить 45 населенных пунктов
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13 марта 2019, 12:45
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В доме на Булкина в Самаре провалилась крыша: жильцы убирают снег самостоятельно
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13 марта 2019, 02:49
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Самарцы платят до 60 тысяч за временную регистрацию для зачисления в «престижную» школу
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13 марта 2019, 02:31
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В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша в старинном доме на Молодогвардейской
В областной столице очередная крыша не выдержала веса снега и обвалилась. На этот раз пострадала кровля трехэтажного здания №94 по улице Молодогвардейской, которое было возведено еще в начале прошлого века. Когда-то там располагался доходный дом.
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13 марта 2019, 01:56
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Только 18-20% самарских инвалидов готовы активно работать
Сейчас в Самаре проживают 98 тысяч инвалидов. Только 18-20 % из них готовы активно работать. Такова оценка председателя общественной организации инвалидов-колясочников «Десница» Евгения Печерских. Определенным решением может стать закон о социальном предпринимательстве, который прошел первое чтение в Госдуме. Подробности в …
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13 марта 2019, 01:28
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В Самарской области прикрыли две точки сбора исламских радикалов
В Самарской области обнаружили две точки, которые посещали исламские радикалы. Одна из них располагалась на третьем этаже гостиницы в Железнодорожном районе. Религиозная группа собиралась без уведомления Министерства юстиции РФ и Регионального духовного управления мусульман Самарской области (РДУМСО). Многие из посетителей …
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26 октября 2018, 01:55
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Более 500 артиллерийских боеприпасов взорвали в Самарской области
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27 июля 2018, 11:48
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Информация, что ФСБ заинтересовалась Рубаковым, пока не подтверждается
Информация о том, что сотрудники ФСБ заинтересовались деятельностью руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова, официально пока не подтверждается. Напомним, в пятницу в сети появились сообщения о том, что на рабочем месте и дома у чиновника прошли обыски. Якобы это связано …
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3 июня 2017, 03:59
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В России могут ограничить время для показа фильмов со сценами насилия
В России могут существенно ограничить время, выделенное на показ кинофильмов, в которых присутствуют сцены насилия. К таким относятся боевики, триллеры, фильмы ужасов.
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9 декабря 2016, 03:49
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ФСБ штурмует отель Holyday Inn Самара
Отель Холидей Инн в Самаре взят штурмом подразделениями Росгвардии и силами регионального управления Федеральной службы безопасности. Обезврежено взрывное устройство. Освобождены заложники, в числе которых оказались иностранные граждане.
Таков итог учений, проведенных накануне. Условный теракт пресечен в соответствии с утвержденным в рамках …
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30 ноября 2016, 11:15
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Житель Самарской области оскорблял в соцсетях полицейских и иностранцев
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14 января 2016, 11:13
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В Приморье пройдут съемки фильма с Джеки Чаном
Гонконгский режиссер Саммо Хунг Кам-Бо снимет новый боевик с Джеки Чаном в Приморье. Сам в прошлом актер, он является создателем более 30 картин.
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10 сентября 2014, 11:53
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В Тольятти собирает аншлаги фильм, снятый местными жителями
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20 января 2014, 05:58
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