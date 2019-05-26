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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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1000 человек эвакуировали из-за пожара в ТЦ «МЕГА» в Самаре

1000 человек эвакуировали из-за пожара в ТЦ «МЕГА» в Самаре

Собственные источники «ТЕРРЫ» сообщили о том, что в пятницу в Самаре эвакуировали посетителей из торгового центра «МЕГА». На улицу оперативно вывели порядка 1000 человек.

Информацию подтвердили в региональном управлении МЧС. В 17:00 туда поступило сообщение о пожаре. На место 
24 мая 2019, 05:53
В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков

В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков

Специалисты прокомментировали слухи о массовой гибели мальков в Сызрани. Ранее местные рыбаки рассказали, что нашли мертвую рыбу на берегу реки. По их словам, причиной гибели мальков могло стать понижение уровня воды в Волге — она обмелела очень быстро и часть 
24 мая 2019, 03:05
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
Эх я возьму их себе, как они будут на мне?: в Сызрани девушка присвоила найденные на дереве трусы

Эх я возьму их себе, как они будут на мне?: в Сызрани девушка присвоила найденные на дереве трусы

Курьезный случай произошел на днях с жительницей Сызрани. Девушка готовилась к пляжному сезону и захотела приобрести новый купальник. Однако найти вещь нужной модели и расцветки у нее не получалось.

Как-то раз она шла по улице и заметила, что на 
23 мая 2019, 10:53
Под Сызранью на трассе горела фура DAF

Под Сызранью на трассе горела фура DAF

Во вторник, 21 мая, на трассе в Сызранском районе загорелась движущаяся фура DAF. Это случилось в третьем часу дня на 297 километре А-151 Сызрань-Ульяновск. Известно, что никто не пострадал, на место событий выезжали 8 пожарных и две единицы техники. Насколько 
22 мая 2019, 10:37
В Самаре 37 человек тушили сараи на Печерской

В Самаре 37 человек тушили сараи на Печерской

Во вторник вечером, 21 мая, в Самаре горели сараи на улице Печерской в Октябрьском районе. Сигнал о пожаре поступил в 17:25. Площадь возгорания составила 250 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности «1-БИС».

- В тушении участвовали 37 человек и 
22 мая 2019, 08:20
59 человек тушили пожар на складе с краской и утеплителем в Сызрани

59 человек тушили пожар на складе с краской и утеплителем в Сызрани

Во вторник, 21 мая, в Сызрани произошел пожар на складе с краской и утеплителем, расположенном на улице Мира. Сигнал о возгорании поступил в 11:34, площадь пожара составила 150 кв.м. Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, в 12:03 
21 мая 2019, 01:24
Молодая сызранка сломала ногу после попытки перейти размытую дождем лестницу

Молодая сызранка сломала ногу после попытки перейти размытую дождем лестницу

Сызранская пешеходная инфраструктура не выдерживает сильных дождей и становится травмоопасной, пишет «Маленькая Сызрань». Это ценой собственного здоровья доказала местная жительница, рассказавшая о своем «горьком опыте» в соцсетях.
 
Девушка гуляла с коляской и детьми в первом микрорайоне Монгоры. Путь был 
19 мая 2019, 02:46
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