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1000 человек эвакуировали из-за пожара в ТЦ «МЕГА» в Самаре
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24 мая 2019, 05:53
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В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков
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24 мая 2019, 03:05
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В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
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23 мая 2019, 08:06
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Эх я возьму их себе, как они будут на мне?: в Сызрани девушка присвоила найденные на дереве трусы
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23 мая 2019, 10:53
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Под Сызранью на трассе горела фура DAF
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22 мая 2019, 10:37
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В Самаре 37 человек тушили сараи на Печерской
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22 мая 2019, 08:20
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59 человек тушили пожар на складе с краской и утеплителем в Сызрани
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21 мая 2019, 01:24
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Молодая сызранка сломала ногу после попытки перейти размытую дождем лестницу
Сызранская пешеходная инфраструктура не выдерживает сильных дождей и становится травмоопасной, пишет «Маленькая Сызрань». Это ценой собственного здоровья доказала местная жительница, рассказавшая о своем «горьком опыте» в соцсетях.
Девушка гуляла с коляской и детьми в первом микрорайоне Монгоры. Путь был …
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19 мая 2019, 02:46
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