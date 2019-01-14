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Человек погиб на крупном пожаре в Тольятти
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17 декабря 2018, 11:11
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25 человек тушили горящие гаражи на улице Дыбенко в Самаре
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28 августа 2018, 10:11
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Штормовое предупреждение от регионального МЧС: в лесах сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности
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21 августа 2018, 01:51
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Видео: квартира выгорела в доме на улице 40 лет Победы в Тольятти
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16 августа 2018, 01:43
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В храмах Самары начали освящать воду
У православных верующих сегодня крещенский сочельник. В храмах начали освящать воду. Считается, что после этого она будет обладать целебными свойствами. Именно с этим связана древняя традиция 19 января окунаться в прорубь для духовного очищения. На территории Самарской области специально организуют …
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18 января 2018, 12:33
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Самарцы на Крещение смогут окунуться в купель на Полевом спуске
В Самаре в праздник Крещение Господне, в ночь на 19 января, на Полевом спуске будет организована купель, в которую горожане смогут окунуться. Об этом сообщили в мэрии Самары. Напомним, ранее сообщалось, что крещенские омовения в Волге под вопросом, из-за …
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17 января 2018, 11:04
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Крещенские купания в Самаре
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16 января 2018, 06:42
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В Самаре назвали официальные места омовения в праздник Крещения
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16 января 2018, 02:37
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На Крещение в Самаре оборудуют 5 купелей на Волге
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16 января 2017, 12:29
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Самарцы, несмотря на запрет, делают купели на волжском льду
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16 января 2014, 06:05