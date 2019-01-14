4
37
53
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11.01.2019  
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

Человек погиб на крупном пожаре в Тольятти

Человек погиб на крупном пожаре в Тольятти

В ночь на 17 декабря в Самарской области произошел крупный пожар. Как сообщает региональное ГУ МЧС России, около 03:05 в поселке Федоровка Комсомольского района Тольятти загорелись частный дом, хозяйственные постройки и гараж. Огонь охватил около 200 квадратных метров площади. На 

17 декабря 2018, 11:11
25 человек тушили горящие гаражи на улице Дыбенко в Самаре

25 человек тушили горящие гаражи на улице Дыбенко в Самаре

Утром 28 августа крупный пожар произошел в Самаре. В 5:12 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о том, что на улице Дыбенко загорелись гаражи. Пламя охватило 50 квадратных метров площади.

На тушение возгорания выехали 25 человек на 5 машинах. Спустя 19 

28 августа 2018, 10:11
Штормовое предупреждение от регионального МЧС: в лесах сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности

Штормовое предупреждение от регионального МЧС: в лесах сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности

С 21 по 24 августа в некоторых районах Самарской области будет сохраняться чрезвычайный, пятый класс пожароопасности лесов. В это время крайне высока вероятность возгорания деревьев, травы и мусора.

Главное управление МЧС России по Самарской области в очередной раз напоминает жителям региона 

21 августа 2018, 01:51
Видео: квартира выгорела в доме на улице 40 лет Победы в Тольятти

Видео: квартира выгорела в доме на улице 40 лет Победы в Тольятти

Вечером 15 августа пожарные выезжали на тушение пожара в Тольятти. В доме на улице 40 лет Победы пламя охватило квартиру, расположенную на первом этаже.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, площадь пожара составила 6 квадратных метров. На 
16 августа 2018, 01:43
В храмах Самары начали освящать воду

В храмах Самары начали освящать воду

У православных верующих сегодня крещенский сочельник. В храмах начали освящать воду. Считается, что после этого она будет обладать целебными свойствами. Именно с этим связана древняя традиция 19 января окунаться в прорубь для духовного очищения. На территории Самарской области специально организуют 

18 января 2018, 12:33
Самарцы на Крещение смогут окунуться в купель на Полевом спуске

Самарцы на Крещение смогут окунуться в купель на Полевом спуске

В Самаре в праздник Крещение Господне, в ночь на 19 января, на Полевом спуске будет организована купель, в которую горожане смогут окунуться. Об этом сообщили в мэрии Самары. Напомним, ранее сообщалось, что крещенские омовения в Волге под вопросом, из-за 
17 января 2018, 11:04
Крещенские купания в Самаре

Крещенские купания в Самаре

В крещенскую ночь,  с 18 на 19 января,  температура воздуха в Самаре опустится до 14 градусов мороза, по области - до 19-ти. При этом не на всех водоемах  лед однородный. Где-то его толщина составляет 40 сантиметров,  а где-то всего 10, 

16 января 2018, 06:42
В Самаре назвали официальные места омовения в праздник Крещения

В Самаре назвали официальные места омовения в праздник Крещения

В Самаре официально окунуться в прорубь разрешат только в водоемах со стоячей водой при церквях в Запанском и рядом с Царевым Курганом в поселке Волжский. На Волге из-за состояния льда крещенские омовения могут быть отменены. Областной поисково-спасательной службой в ходе 
16 января 2018, 02:37
На Крещение в Самаре оборудуют 5 купелей на Волге

На Крещение в Самаре оборудуют 5 купелей на Волге

В понедельник, 16 января, первый заместитель главы Самары Владимир Василенко на совещании в мэрии рассказал об организации мест для купания на Крещение. По последним данным, толщина льда на Волге позволит оборудовать официальные купели, заявил чиновник.

Всего предполагается открыть пять купелей – 

16 января 2017, 12:29
Самарцы, несмотря на запрет, делают купели на волжском льду

Самарцы, несмотря на запрет, делают купели на волжском льду

В Самаре на волжском льду, несмотря на запрет, появились крещенские купели. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Как уже сообщала «ТЕРРА», в Самаре запретили делать проруби для купания в Крещение. Это связано с плюсовыми температурами, которые не позволили 
16 января 2014, 06:05
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх