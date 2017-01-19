Волжский районный суд вынес приговор уроженцам Армении Роману Амояну и Рустаму Шамояну за производство, хранение и продажу немаркированной алкогольной продукции. Их осудили на 1 год и 1 месяц и назначили штраф - по 300 тысяч рублей. Фигуранты дела ранее не судимы, официально не работали, у Амояна трое детей, у Шамояна - двое.
Как уже сообщала ТЕРРА, в ангаре в промышленной зоне располагались три автоматизированные линии по розливу водки. Еще одна была в процессе сборки. Стоимость каждой - около миллиона долларов.
Цех силовики обнаружили в ноябре 2015 года. Изъяли 35 тонн спирта и более 120 тысяч бутылок готовой продукции на сумму свыше 18 миллионов рублей. Было задержано 47 нелегальных мигрантов, которые, по оперативным данным, ежедневно разливали 65 тысяч бутылок водки, наклеивая на них этикетки известных производителей и поддельные акцизные марки. Экспертиза показала, что товар не отвечает требованиям ГОСТа и опасен для жизни и здоровья.
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