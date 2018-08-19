В Ижевске при столкновении автобуса и поезда погибла женщина-кондуктор Сегодня, 29 февраля, в Удмуртии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового поезда. Это случилось в 8 часов 52 минуты по московскому времени на окраине Ижевска. Автобус Hyundai, следовавший по маршруту №39, выехал на неохраняемый железнодорожный переезд рядом с …