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Глава Удмуртии задержан и этапирован в Москву
Глава Удмуртии Александр Соловьев был задержан представителями силовых структур и доставлен в Москву, сообщают сегодня российские информагентства. Причины случившегося на данный момент неизвестны.
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4 апреля 2017, 09:28
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В Ижевске при столкновении автобуса и поезда погибла женщина-кондуктор
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29 февраля 2016, 01:20
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Осужденным подросткам Жигулевской колонии не понравился здоровый образ жизни в Удмуртии
Подростки, переведенные в Ижевскую колонию из Жигулевской, поцарапались в знак протеста против новых правил. Как заявил СМИ врио начальника регионального ФСИН Игорь Криницин, протестантам не понравились порядки в удмуртском исправительном учреждении.
"Они более поражены криминальными тенденциями. Была попытка демонстративного …
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31 января 2016, 03:44
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В Удмуртии пропавший в апреле 4-летний мальчик найден убитым
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5 мая 2015, 07:03