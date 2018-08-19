6
07
07
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 15.08.2018  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
4 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

Глава Удмуртии задержан и этапирован в Москву

Глава Удмуртии задержан и этапирован в Москву

Глава Удмуртии Александр Соловьев был задержан представителями силовых структур и доставлен в Москву, сообщают сегодня российские информагентства. Причины случившегося на данный момент неизвестны.
Пассажиры самолета, видевшие Соловьева в сопровождении правоохранителей, рассказали журналистам, что на руках руководителя региона были наручники. Пока 

4 апреля 2017, 09:28
В Ижевске при столкновении автобуса и поезда погибла женщина-кондуктор

В Ижевске при столкновении автобуса и поезда погибла женщина-кондуктор

Сегодня, 29 февраля, в Удмуртии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового поезда. Это случилось в 8 часов 52 минуты по московскому времени на окраине Ижевска. Автобус Hyundai, следовавший по маршруту №39, выехал на неохраняемый железнодорожный переезд рядом с 
29 февраля 2016, 01:20
Осужденным подросткам Жигулевской колонии не понравился здоровый образ жизни в Удмуртии

Осужденным подросткам Жигулевской колонии не понравился здоровый образ жизни в Удмуртии

Подростки, переведенные в Ижевскую колонию из Жигулевской, поцарапались в знак протеста против новых правил. Как заявил СМИ врио начальника регионального ФСИН Игорь Криницин, протестантам не понравились порядки в удмуртском исправительном учреждении.

"Они более поражены криминальными тенденциями. Была попытка демонстративного 
31 января 2016, 03:44
В Удмуртии пропавший в апреле 4-летний мальчик найден убитым

В Удмуртии пропавший в апреле 4-летний мальчик найден убитым

В Глазове обнаружено тело 4-летнего мальчика. Ребенок пропал без вести 21 апреля 2015 года.
Труп малыша обнаружен в одном из дворов неподалеку от места, где он проживал.
На сегодняшний день правоохранители выясняют все обстоятельства совершенного преступления.
Ранее сообщалось, что Артур 
5 мая 2015, 07:03
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх