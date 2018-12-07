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Число посадочных мест на маршрутах, обслуживающих Красноглинский район, увеличилось в 2,5 раза
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7 декабря 2018, 01:09
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Холодную воду вернули жителям 7 домов в Самаре
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7 декабря 2018, 12:48
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Добавил соль в масло: в доме по проспекту Металлургов выбило стекла после хлопка
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7 декабря 2018, 12:09
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На стадионе «Самара Арена» усыпят газон
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7 декабря 2018, 11:33
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«Авиакор» смог частично обжаловать решение суда
Самарскому заводу «Авиакор» удалось частично обжаловать решение суда, обязывающее завод выплатить Минобороны 2 млрд 200 млн рублей. Апелляционная инстанция арбитражного суда Москвы снизила сумму иска до 1 миллиарда 300 миллионов. Дело касается поставки 99-ти самолетов, из которых военное ведомство получило …
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7 декабря 2018, 11:06
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В Самарской области подростки угнали «ГАЗель» у отца своего друга
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7 декабря 2018, 09:21
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На печать квитанций в Самаре потратят 17 млн рублей
«Самараэнергосбыт» потратит почти 17 млн рублей на квитанции, следует из сообщения на портале госзакупок. Один из крупнейших поставщиков электроэнергии в Самаре объявил аукцион на оказание услуг по предпечатной подготовке, формированию данных печати, распечатке, конвертованию, упаковке и доставке счетов населению для …
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7 декабря 2018, 08:30
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При принятии бюджета Самарской области поступило 429 поправок от депутатов
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6 декабря 2018, 10:28
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В Самаре при получении взяток задержали двух заместителей прокуроров и посредника
В Самаре разгорается новый коррупционный скандал. По предварительной информации, при получении взяток на общую сумму в 500 тысяч рублей задержаны заместитель прокурора Промышленного района Олег Анищенко, заместитель прокурора Железнодорожного района Валерий Улитин и посредник - адвокат облколлегии Юлия Пожидаева. Об …
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6 декабря 2018, 09:01
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«Делили ритуальный бизнес»: присяжные в Самаре вынесут приговор по делу о заказном убийстве
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6 декабря 2018, 02:40
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Бюджет Самарской области на 2019 год принят во втором чтении
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6 декабря 2018, 12:05
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В Самаре во втором чтении рассматривается бюджет на 2019 год
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6 декабря 2018, 11:26
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На железной дороге в Самарской области стащили деталей на 350 кг
В понедельник, 3 декабря, в Самарской области обнаружена серьезная кража на железной дороге. Сотрудники Сызранского линейного отдела выявили 37-летнего ранее судимого мужчину, которого подозревают в хищении деталей верхнего строительного пути. Вес его добычи составил 350 кг. Сейчас все похищенное изъято, …
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5 декабря 2018, 09:38
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Комитет по бюджету Самарской губдумы рассматривает поправки в главный финансовый документ
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4 декабря 2018, 02:19