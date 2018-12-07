1
28
54
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
Все видео

Материалы по теме:

Число посадочных мест на маршрутах, обслуживающих Красноглинский район, увеличилось в 2,5 раза

Число посадочных мест на маршрутах, обслуживающих Красноглинский район, увеличилось в 2,5 раза

Городские власти озвучили результаты мониторинга работы общественного транспорта в Красноглинском районе. Напомним, что во втором полугодии мониторинг проводился трижды, в том числе с 22 по 29 ноября, в ежедневном режиме с 06:00 до 24:00. По направлению в город - с 
7 декабря 2018, 01:09
Холодную воду вернули жителям 7 домов в Самаре

Холодную воду вернули жителям 7 домов в Самаре

В ночь на пятницу, 7 декабря, в областной столице восстановили водоснабжение семи домов в Октябрьском районе. Напомним, что из-за утечки и незаконного строения, стоящего на инженерных коммуникациях, в них не было холодной воды с 5 декабря. Поврежденный участок водовода при 
7 декабря 2018, 12:48
Добавил соль в масло: в доме по проспекту Металлургов выбило стекла после хлопка

Добавил соль в масло: в доме по проспекту Металлургов выбило стекла после хлопка

В пятницу, 7 декабря, представители экстренных служб выехали на проспект Металлургов в Самаре. В 10:05 поступил сигнал о ЧП в девятиэтажном доме. По предварительным данным, во время приготовления пищи в помещении на втором этаже здания произошел хлопок, ударом были выбиты 
7 декабря 2018, 12:09
На стадионе «Самара Арена» усыпят газон

На стадионе «Самара Арена» усыпят газон

Последний в 2018 году футбольный поединок на «Самара Арене» должен пройти в эту субботу, 8 декабря. На поле встретятся «Крылья Советов» и команда «Ростов». Начало матча запланировано на 13:30. Сейчас службы стадиона (это около 100 человек) занимаются подготовкой газона и 
7 декабря 2018, 11:33
«Авиакор» смог частично обжаловать решение суда

«Авиакор» смог частично обжаловать решение суда

Самарскому заводу «Авиакор» удалось частично обжаловать решение суда, обязывающее завод выплатить Минобороны 2 млрд 200 млн рублей. Апелляционная инстанция арбитражного суда Москвы снизила сумму иска до 1 миллиарда 300 миллионов. Дело касается поставки 99-ти самолетов, из которых военное ведомство получило 
7 декабря 2018, 11:06
В Самарской области подростки угнали «ГАЗель» у отца своего друга

В Самарской области подростки угнали «ГАЗель» у отца своего друга

В полицию обратился 43-летний житель села Нижняя Солонцовка Красноярского района. Он рассказал, что неизвестные украли его «ГАЗель», и оценил ущерб в 240 тысяч рублей. Силовики выехали по указанному адресу, опросили потерпевшего и свидетелей, собрали улики.

В течение суток они 
7 декабря 2018, 09:21
На печать квитанций в Самаре потратят 17 млн рублей

На печать квитанций в Самаре потратят 17 млн рублей

«Самараэнергосбыт» потратит почти 17 млн рублей на квитанции, следует из сообщения на портале госзакупок. Один из крупнейших поставщиков электроэнергии в Самаре объявил аукцион на оказание услуг по предпечатной подготовке, формированию данных печати, распечатке, конвертованию, упаковке и доставке счетов населению для 
7 декабря 2018, 08:30
При принятии бюджета Самарской области поступило 429 поправок от депутатов

При принятии бюджета Самарской области поступило 429 поправок от депутатов

Бюджет Самарской области на 2019 год принят во втором и окончательном чтении. В нем будут учтены поступления из федерального бюджета - прежде всего, в рамках исполнения нацпроектов. Перед заключительным чтением в проект бюджета Самарской области от депутатов поступило беспрецедентное число 
6 декабря 2018, 10:28
В Самаре при получении взяток задержали двух заместителей прокуроров и посредника

В Самаре при получении взяток задержали двух заместителей прокуроров и посредника

В Самаре разгорается новый коррупционный скандал. По предварительной информации, при получении взяток на общую сумму в 500 тысяч рублей задержаны заместитель прокурора Промышленного района Олег Анищенко, заместитель прокурора Железнодорожного района Валерий Улитин и посредник - адвокат облколлегии Юлия Пожидаева. Об 
6 декабря 2018, 09:01
«Делили ритуальный бизнес»: присяжные в Самаре вынесут приговор по делу о заказном убийстве

«Делили ритуальный бизнес»: присяжные в Самаре вынесут приговор по делу о заказном убийстве

В ближайшее время в областной столице будет вынесен приговор по резонансному делу об организации заказного убийства. Причем, конфликт возник из-за передела сфер влияния в ритуальном бизнесе. По делу проходят трое местных жителей 34,47 и 50 лет.

Напомним, что 9 
6 декабря 2018, 02:40
Бюджет Самарской области на 2019 год принят во втором чтении

Бюджет Самарской области на 2019 год принят во втором чтении

Бюджет нашего региона на 2019 год приняли во втором чтении в четверг, 6 декабря. На 33-м пленарном заседании в Самарской губернской думе присутствовали 45 депутатов, 40 из них проголосовали «за», против высказались представители фракциии КПРФ. Напомним, что проект главного финансового 
6 декабря 2018, 12:05
В Самаре во втором чтении рассматривается бюджет на 2019 год

В Самаре во втором чтении рассматривается бюджет на 2019 год

В четверг, 6 декабря, в Самарской губернской думе проходит 33-е внеочередное пленарное заседание. Оно началось буквально несколько минут назад. На нем присутствует губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Главный вопрос - принятие бюджета 63-го региона на 2019 год во втором чтении. 
6 декабря 2018, 11:26
На железной дороге в Самарской области стащили деталей на 350 кг

На железной дороге в Самарской области стащили деталей на 350 кг

В понедельник, 3 декабря, в Самарской области обнаружена серьезная кража на железной дороге. Сотрудники Сызранского линейного отдела выявили 37-летнего ранее судимого мужчину, которого подозревают в хищении деталей верхнего строительного пути. Вес его добычи составил 350 кг. Сейчас все похищенное изъято, 
5 декабря 2018, 09:38
Комитет по бюджету Самарской губдумы рассматривает поправки в главный финансовый документ

Комитет по бюджету Самарской губдумы рассматривает поправки в главный финансовый документ

В эти минуты в Самарской губернской думе началось внеочередное заседание комитета по бюджету. Главный вопрос - рассмотрение поправок в бюджет 63-го региона на 2019 год перед рассмотрением его во 2-м чтении. Внесено 429 поправок на сумму 86,1 млрд рублей. Учесть 
4 декабря 2018, 02:19
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх