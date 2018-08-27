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Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Программа «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ» практически готова к выходу. Обо всем интересном, что произошло в понедельник, вам расскажут ведущая Евгения Гуляева и наши корреспонденты. Вот главне темы предстоящего выпуска:

Надо брать пока дешево. В России начали дорожать 
27 августа 2018, 05:50
Решать проблемы переселенцев из аварийного жилья будут по-новому

Решать проблемы переселенцев из аварийного жилья будут по-новому

Решение проблемы ветхого и аварийного жилья выведут на новый уровень. Федеральный Минстрой включил соответствующий пункт в национальный проект «Жилье и городская среда», который обойдется в 1 трлн рублей. Большую часть средств выделят из федерального бюджета. Напомним, сейчас данным вопросом занимается 
27 августа 2018, 05:41
Житель Новокуйбышевска попался на попытке подкупа следователя

Житель Новокуйбышевска попался на попытке подкупа следователя

В Новокуйбышевске завели уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в даче взятки. По версии следствия, 15 августа этот человек попытался передать 15 тысяч рублей (от предполагаемой взятки в размере 50 тысяч рублей) следователю из Новокуйбышевска. Деньги должны были 
27 августа 2018, 05:27
Музей спорта откроют на стадионе «Самара Арена»

Музей спорта откроют на стадионе «Самара Арена»

На стадионе «Самара Арена» появится Музей спорта. В понедельник, 27 августа, на совещании по вопросам использования наследия ЧМ-2018 были представлены первые итоги работы в этом направлении. Сейчас формируется рабочая группа по разработке концепции музея, рассказала руководитель департамента стратегического планирования и 
27 августа 2018, 05:07
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
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