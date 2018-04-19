В Самаре с 28 апреля по 10 мая будет введен режим повышенного уровня антитеррористической безопасности. В этот период будет усилена работа сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, ЧОПов и добровольных народных дружин. Правоохранительные органы будут следить за общественным порядком во время проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. На период массовых праздников в Самаре запланировано 13 событий, где ожидается большое количество людей – одно на 1 мая, восемь в честь 9 мая – День Победы, и четыре спортивных мероприятия. Только во время Парада Победы на площадь Куйбышева будут стянут полторы тысячи полицейских. На особом контроле – школы, спортивные и культурные учреждения.
«Мерам антитеррористической безопасности необходимо уделять особое внимание на всех уровнях. - План работ по обеспечению безопасности на майские праздники у нас составлен, держим на контроле его исполнение и постоянно мониторим обстановку в городе», - заявила глава Самары Елена Лапушкина.
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