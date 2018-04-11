В связи со снижением класса пожароопаносости в лесах Тольятти в конце сентября 2014 года в мэрии принято решение об отмене особого противопожарного режима на территории муниципалитета.

Однако руководителям всех предприятий, организаций и учреждений рекомендовано продолжить выполнение плановых мероприятий по предотвращению возникновения …