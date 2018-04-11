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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Мужчина осужден за незаконную вырубку под Самарой 12 берез

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Высший класс пожарной опасности в самарских лесах продлен

Высший класс пожарной опасности в самарских лесах продлен

МЧС предупреждает самарцев о чрезвычайной пожароопасности лесов в 63-м регионе. По прогнозу метеорологов, в некоторых районах области высший 5 класс пожарной опасности сохранится как минимум до 17 августа. Информация поступила от Приволжского УГМС.
Напомним, в пожароопасный сезон на природе недопустимо 

10 августа 2017, 04:04
В самарских лесах стало еще опаснее

В самарских лесах стало еще опаснее

В Самарской области ожидается повышение пожарной опасности до высшего пятого класса, когда действует запрет на посещение лесов. В пожароопасный сезон недопустимо пользоваться открытым огнем, а во время охоты пыжами из легковоспламеняющихся материалов. Кроме того, на природе запрещено оставлять промасленные или 
31 июля 2017, 08:59
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С 15 мая по 31 августа на территории Самары устанавливается особый противопожарный режим

В связи с этим при наступлении 4-го и 5-го классов пожарной опасности вводятся ограничения на въезд автотранспорта и пребывание граждан в лесах, а также на проведение работ, связанных с разведением огня на территории лесных участков. Также запрещено применение пиротехнических изделий 

11 мая 2017, 11:21
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В лесах - не зажигать: синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в выходные

В четверг, 4 мая, на сайте Приволжского УГМС появилось штормовое предупреждение.  Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в лесах Самарской области.

«В период с 5 по 7 мая 2017 года в  Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс)», - 

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Меры противопожарной безопасности будут усилены с пятницы, 25 декабря. Они будут действовать по 15 января 2016-го года, сообщает администрация городского округа Самара. Вводится запрет на применение в зданиях открытого огня, пиротехнических изделий, дуговых прожекторов, устройств световых эффектов с применением химических 
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Особый противопожарный режим в Самарской области введут в ближайшие дни

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Особый противопожарный режим на территории Тольятти отменен

Особый противопожарный режим на территории Тольятти отменен

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Однако руководителям всех предприятий, организаций и учреждений рекомендовано продолжить выполнение плановых мероприятий по предотвращению возникновения 

23 сентября 2014, 02:58
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