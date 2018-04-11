В Самарской области с 16 апреля введут особый противопожарный режим. В течение пяти с половиной месяцев будет действовать запрет на костры и работы с открытым огнем, нельзя засорять лес бытовым и строительным мусором. В этот период брошенная спичка или окурок могут привести к ЧП. Штрафы за нарушения пожарной и санитарной безопасности в лесах – до 500 тысяч рублей.
«Целый ряд ограничений в период противопожарного режима – вынужденные и необходимые меры, жизненно важные для лесного фонда региона. Мы благодарны жителям Самарской области за то, что в прошлые годы они с пониманием относились к этим требованиям. И в текущем году надеемся на такую же высокую степень общественной поддержки», - заявил врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов.
Особый противопожарный режим на территории Самарской области продлится до 30 сентября 2018 года, сообщили в правительстве Самарской области.
|
Появилось видео из затопленного населенного пункта в Самарской области
|
10 апреля 2018, 01:16
|
Самарская область предложила 2 проекта в Стратегию пространственного развития РФ
Минэкономразвития России завершило прием предложений от губернаторов по включению их регионов в так называемую «Стратегию пространственного развития» страны до 2025 года. Как пишут федеральные СМИ, стало известно, с какими именно инициативами выступили на местах. Самарская область предложила два крупнейших инфраструктурных …
|
9 апреля 2018, 07:00
|
Самарская область получит 274 млн рублей на подготовку к ЧМ-2018
Самарская область получит 274 миллиона рублей на подготовку к ЧМ-2018 по футболу, говорится в соответствующем постановлении правительства. Средства предназначены для финансирования мероприятий, связанных с поставкой, установкой и демонтажем временных и вспомогательных строений и сооружений, уточняется в документе. Всего он распределяет …
|
2 апреля 2018, 05:45
|
700 миллионов рублей на дороги добавили Самарской области
Самарская область получит 700 миллионов рублей на развитие дорог, говорится в постановлении правительства России. Кабмин выделил дополнительные межбюджетные трансферты в размере 6 миллиардов рублей для 30 субъектов. В 63-м регионе средства пойдут «на строительство, реконструкцию, капремонт и ремонт уникальных дорожных …
|
2 апреля 2018, 02:30
|
Мужчина осужден за незаконную вырубку под Самарой 12 берез
В Самарской области осудили мужчину, причинившего ущерб лесному фонду. В начале сентября 2017-го года он незаконно вырубил под Самарой 12 берез. Преступление было совершено на территории 72-го квартала Ново-Буянского лесничества в Красноярском районе. Этот участок относится к категории защитных лесов, пояснили …
|
17 января 2018, 09:43
|
Высший класс пожарной опасности в самарских лесах продлен
МЧС предупреждает самарцев о чрезвычайной пожароопасности лесов в 63-м регионе. По прогнозу метеорологов, в некоторых районах области высший 5 класс пожарной опасности сохранится как минимум до 17 августа. Информация поступила от Приволжского УГМС.
|
10 августа 2017, 04:04
|
В самарских лесах стало еще опаснее
В Самарской области ожидается повышение пожарной опасности до высшего пятого класса, когда действует запрет на посещение лесов. В пожароопасный сезон недопустимо пользоваться открытым огнем, а во время охоты пыжами из легковоспламеняющихся материалов. Кроме того, на природе запрещено оставлять промасленные или …
|
31 июля 2017, 08:59
|
С 15 мая по 31 августа на территории Самары устанавливается особый противопожарный режим
|
11 мая 2017, 11:21
|
В лесах - не зажигать: синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в выходные
|
5 мая 2017, 10:49
|
В Самаре накануне Нового года вводят особый противопожарный режим
Меры противопожарной безопасности будут усилены с пятницы, 25 декабря. Они будут действовать по 15 января 2016-го года, сообщает администрация городского округа Самара. Вводится запрет на применение в зданиях открытого огня, пиротехнических изделий, дуговых прожекторов, устройств световых эффектов с применением химических …
|
23 декабря 2015, 05:35
|
Особый противопожарный режим в Самарской области введут в ближайшие дни
Правительство Самарской области решило ввести в ближайшие дни особый противопожарный режим, не дожидаясь 1 мая, как планировалось ранее. По данным МЧС, на территории Самарской области за последние 5 дней произошло природных возгораний в пять раз больше, чем за аналогичный …
|
17 апреля 2015, 03:19
|
Особый противопожарный режим на территории Тольятти отменен
В связи со снижением класса пожароопаносости в лесах Тольятти в конце сентября 2014 года в мэрии принято решение об отмене особого противопожарного режима на территории муниципалитета.
Однако руководителям всех предприятий, организаций и учреждений рекомендовано продолжить выполнение плановых мероприятий по предотвращению возникновения …
|
23 сентября 2014, 02:58