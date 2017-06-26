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В блогах: как самарец пришел в МФЦ и чуть не лишился денег
Блогер paul_bure в ЖЖ-сообществе "Самара ру" поделился впечатлениями от попытки получить справку о составе семьи. "МФЦ знать не знает, что это такое, сказали - идите в паспортный стол, - пишет блогер. - Паспортный стол Промышленного р-на отверг само понятие …
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26 июня 2017, 07:00
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Самарский блогер требует видео с «IВолги»
Блогер hvv в ЖЖ-сообществе "Самара ру" критикует молодежный форум "iВолга". "На форуме присутствует 2 тысячи человек (утверждается, что со всех уголков страны), бюджет форума - десятки миллионов рублей. Лекции, проходящие там, будут полезны для более чем 3 миллионов студентов, …
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23 июня 2017, 10:00
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Жительница Самары завела лягушку, которая приносит богатство
Блогер Ольга Потапова рассказала об индийской ярмарке, которая проходит в музее Алабина. "Продают все - от чая до слонов в платках. Очень ярко, интересно, и сильно пахнет благовониями. Можно купить хну для одноразовых татуировок, зубную пасту, маски для лица, …
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23 июня 2017, 09:00
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В блогах: как «богатые дяди» подают самарцам очень плохой пример
Блогер Анна Носова пишет: "Решила опубликовать заметку о нашем местном «братстве избранных», которых сфотографировала в начале июня. Богатые дяди на дорогих "поповозках" продолжают парковаться на тротуарах. Вот только они забыли, что материальное положение человека никак не отражает его ценность …
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22 июня 2017, 09:00
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В Самаре открылась посвященная мундиалю выставка "Крылья будущего"
В Самаре открылась выставка, посвященная грядущему мундиалю, под названием "Крылья будущего". Она развернулась на площадке "Самары Космической". Это самый посещаемый музей города. В прошлом году здесь побывали 84 тысячи человек. Теперь по соседству с залами, где представлены космические экспонаты, расположились …
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15 июня 2017, 05:09
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Самарские блогеры требуют показать «грамотея», который перепутал имя первого космонавта
Блогер eirc63 сообщил, что в Самаре перепутали имя первого космонавта Юрия Гагарина. На масштабном фестивале «ВолгаФест» организаторы повесили на сцене баннер с фактической ошибкой. Фотографию первого космонавта планеты Юрия Гагарина подписали именем Алексей. Организаторы уже повинились. «Такие недочеты случаются …
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14 июня 2017, 09:00
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На самарских остановках устроили выставку современного искусства
В Самаре остановки общественного транспорта работами современных российских и европейских художников. Проект называется «Улица как музей, музей как улица». Тема самарской выставки – еда.
«Еда — первая ассоциация с Фабрикой-кухней, крупным механизированным предприятием общественного питания в 1930-е годы …
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8 июня 2017, 07:00
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В самарском музее Алабина открылась выставка «История славянской письменности»
В самарском музее Алабина состоялось открытие новой выставки «История славянской письменности». Горожан познакомят с истоками русской культуры, с жизнью и деятельностью создателей славянской азбуки - Кирилла и Мефодия. В экспозиции – роскошные факсимильные издания древних фолиантов, а также подлинные рукописные …
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25 мая 2017, 07:16
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В Самаре прошла выставка ретроавтомобилей
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22 мая 2017, 02:33
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В блогах: в Самару отправили листовки с призывом «Трави бобров»
Блогер Вадим Афанасьев рассказал в "Фейсбуке", что "скоро в Самаре могут появиться такие прекрасные листовки": "Организаторы из благотворительного фонда «Столица милосердия» призовут горожан «травить бобров». На экологическое преступление наших земляков может толкнуть отнюдь не кровожадность благотворителей, а ошибка «дезигнера» …
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30 сентября 2016, 10:05
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В Самаре появились щиты от ГИБДД, возможно, с грамматической ошибкой, есть фото
В Самаре появились щиты с грамматической ошибкой. На это обратил внимание в городском ЖЖ-сообществе «Самарский край» блогер Владислав Харчев (aka hvv).
Один из таких щитов автор заметил на Галактионовской, "всего в 100 метрах от здания Губернской думы и …
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11 июня 2016, 05:10
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100-летней британке врачи сообщили о беременности
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20 июля 2015, 06:20