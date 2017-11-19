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Два человека погибли в результате жесткого столкновения «Приоры» и «Газели» в Тольятти
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18 ноября 2017, 04:08
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Три человека погибли в ДТП с «КамАЗом» по пути в Самару
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17 ноября 2017, 09:51
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Водитель Granta погиб в ДТП с 4 грузовиками на М-5 у Сызрани
В пятницу, 17 ноября, в Самарской области на территории Сызранского района произошло массовое ДТП. На 865 километре трассы М-5 столкнулись 4 грузовика и Lada Granta, сообщила поисково-спасательная служба Самарской области.
«В результате столкновения кузов автомобиля «Лада Гранта» получил значительные …
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17 ноября 2017, 09:23
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Появились подробности ДТП с машиной скорой помощи в Тольятти
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16 ноября 2017, 02:53