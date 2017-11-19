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«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Два человека погибли в результате жесткого столкновения «Приоры» и «Газели» в Тольятти

Два человека погибли в результате жесткого столкновения «Приоры» и «Газели» в Тольятти

Сегодня, 18 ноября, около 5:20 утра в Тольятти произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.

По версии полицейских, водитель на «Лада Приора» двигался по бульвару Буденного от бульвара Приморского в сторону улицы Фрунзе.

В 
18 ноября 2017, 04:08
Три человека погибли в ДТП с «КамАЗом» по пути в Самару

Три человека погибли в ДТП с «КамАЗом» по пути в Самару

В четверг, 16 ноября, в Самарской области в ДТП на территории Сергиевского района погибли три человека. В 17:50 на трассе «М-5 Урал» столкнулись «Лада Калина», «Газель» и «КамАЗ». По сообщению полицейских, «Калина» ехала со стороны Уфы к Самаре. По версии 
17 ноября 2017, 09:51
Водитель Granta погиб в ДТП с 4 грузовиками на М-5 у Сызрани

Водитель Granta погиб в ДТП с 4 грузовиками на М-5 у Сызрани

В пятницу, 17 ноября, в Самарской области на территории Сызранского района произошло массовое ДТП. На 865 километре трассы М-5 столкнулись 4 грузовика и Lada Granta, сообщила поисково-спасательная служба Самарской области.

«В результате столкновения кузов автомобиля «Лада Гранта» получил значительные 
17 ноября 2017, 09:23
Появились подробности ДТП с машиной скорой помощи в Тольятти

Появились подробности ДТП с машиной скорой помощи в Тольятти

В полиции сообщили подробности ДТП с участием машины скорой помощи, которое произошло в Тольятти.

Авария случилась в четверг, 16 ноября, в 9:50 на Автозаводском шоссе.

«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель автомашины «Audi» 1986 года рождения 
16 ноября 2017, 02:53
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