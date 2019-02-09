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Материалы по теме:

ГИБДД будет штрафовать за нарушения, снятые на камеры граждан

ГИБДД будет штрафовать за нарушения, снятые на камеры граждан

В России начнут выписывать штрафы за нарушение правил дорожного движения по видеозаписям граждан. Соответствующую поправку одобрили в Госдуме. Согласно документу, свидетели должны будут зарегистрироваться в специальной государственной информационной системе и скачать приложение. Для наложения штрафов будут рассматриваться съемки следующих действий: 

8 февраля 2019, 03:04
ГИБДД поддержала идею уменьшения размера дорожных знаков

ГИБДД поддержала идею уменьшения размера дорожных знаков

ГИБДД России поддержала предложения по уменьшению размеров дорожных знаков. Пилотный эксперимент, который прошел проверку в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде, теперь будет распространен на всю страну. Минимальный размер знаков понижен до величины 40-на-40 сантиметров, а в отдельных случаях допустимо 

4 февраля 2019, 03:18
В Самарской области поймали водителя с «липовыми» правами

В Самарской области поймали водителя с «липовыми» правами

Неподалеку от села Зеленовка в Ставропольском районе сотрудники ГИБДД остановили иномарку Mazda 3. За рулем сидел 29-летний мужчина. Во время проверки документов он отдал полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у них сомнения в своей подлинности. Документ направили на экспертизу, и 
10 января 2019, 01:53
В Тольятти пьяная автомобилистка устроила гонки с экипажем ДПС

В Тольятти пьяная автомобилистка устроила гонки с экипажем ДПС

В Тольятти возбуждено административное дело по ч.1. ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». Фигуранткой стала 25-летняя девушка.

Рано утром 1 января экипажу ДПС, патрулировавшему 
9 января 2019, 12:08
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