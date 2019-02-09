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ГИБДД будет штрафовать за нарушения, снятые на камеры граждан
В России начнут выписывать штрафы за нарушение правил дорожного движения по видеозаписям граждан. Соответствующую поправку одобрили в Госдуме. Согласно документу, свидетели должны будут зарегистрироваться в специальной государственной информационной системе и скачать приложение. Для наложения штрафов будут рассматриваться съемки следующих действий: …
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8 февраля 2019, 03:04
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ГИБДД поддержала идею уменьшения размера дорожных знаков
ГИБДД России поддержала предложения по уменьшению размеров дорожных знаков. Пилотный эксперимент, который прошел проверку в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде, теперь будет распространен на всю страну. Минимальный размер знаков понижен до величины 40-на-40 сантиметров, а в отдельных случаях допустимо …
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4 февраля 2019, 03:18
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В Самарской области поймали водителя с «липовыми» правами
Неподалеку от села Зеленовка в Ставропольском районе сотрудники ГИБДД остановили иномарку Mazda 3. За рулем сидел 29-летний мужчина. Во время проверки документов он отдал полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у них сомнения в своей подлинности. Документ направили на экспертизу, и …
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10 января 2019, 01:53
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В Тольятти пьяная автомобилистка устроила гонки с экипажем ДПС
В Тольятти возбуждено административное дело по ч.1. ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». Фигуранткой стала 25-летняя девушка.
Рано утром 1 января экипажу ДПС, патрулировавшему …
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9 января 2019, 12:08
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