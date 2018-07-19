Дополнительный пассажирский поезд №210/177 поедет из российской столицы в Самару накануне игры между сборными Швеции и Англии. Напомним, что матч четвертьфинала ЧМ-2018 пройдет на стадионе «Самара Арена» в ближайшую субботу, 7 июля.

Состав отправится из Москвы в 17:48 в пятницу, 6 …