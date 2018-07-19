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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Автобусов до Красной Глинки в Самаре станет больше

Автобусов до Красной Глинки в Самаре станет больше

В Самаре будут выпускать больше автобусов на маршруты до Красной Глинки. Ранее 221 маршрут был отменен по заявлению перевозчика. Компания «Рейс», которая отвечала за обслуживание автобусов № 50 и № 221 отменила их, не объяснив причину этого решения. Когда автобусов 
10 июля 2018, 05:13
В часы пик для грузовиков закроют движение от Сызрани до Зеленовки

В часы пик для грузовиков закроют движение от Сызрани до Зеленовки

С 10 июля и до третьего квартала 2019 года на трассе М-5 вводят ограничения на движение грузовиков в часы пик. Речь идет об участках от Сызрани до Жигулевска и от Жигулевска до Зеленовки. Отрезок федеральной трассы от Сызрани до Жигулевска 
9 июля 2018, 10:19
На матч Швеция-Англия в Самару отправят дополнительный поезд с болельщиками

На матч Швеция-Англия в Самару отправят дополнительный поезд с болельщиками

Дополнительный пассажирский поезд №210/177 поедет из российской столицы в Самару накануне игры между сборными Швеции и Англии. Напомним, что матч четвертьфинала ЧМ-2018 пройдет на стадионе «Самара Арена» в ближайшую субботу, 7 июля.

Состав отправится из Москвы в 17:48 в пятницу, 6 

5 июля 2018, 12:46
Маршрут автобусов №35 продлили до Дома молодежи в Самаре

Маршрут автобусов №35 продлили до Дома молодежи в Самаре

С 5 июля в Самаре изменится схема движения автобусов, которые курсируют по маршруту №35. Теперь они будут перевозить пассажиров от улицы Советской Армии (НФС) до Дома молодежи. Ранее они доезжали только до остановки «Экономическая академия».
 
- Интервал движения составит в среднем 
5 июля 2018, 08:18
Новый детсад появится в микрорайоне «Крутые Ключи»

Новый детсад появится в микрорайоне «Крутые Ключи»

В Самаре появится новый детский сад. Он расположится в микрорайоне «Крутые Ключи». Соответствующее постановление опубликовала горадминистрация. Из документа следует, что дошкольное учреждение разместится в здании по адресу: улица Виталия Жалнина, 24. Это двухэтажная постройка.

В течение месяца должен быть разработан устав 

13 июня 2018, 02:56
До Крутых Ключей хотят продлить новую ветку трамвая в Самаре

До Крутых Ключей хотят продлить новую ветку трамвая в Самаре

В Самаре хотят пустить трамваи в микрорайоны Крутые Ключи и «Новая Самара». Для этого предполагается продлить новую ветку трамвая, построенную до стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена». Сейчас разрабатывается новый транспортный план. Об этом стало известно на заседании комитета по строительству в 

25 мая 2018, 10:59
С ножом и ложкой: Самарец угрожал взорвать Крутые Ключи

С ножом и ложкой: Самарец угрожал взорвать Крутые Ключи

Жители самарского поселка Крутые Ключи стали свидетелями странного помешательства своего соседа. Мужчина устроил разгром в своей квартире и даже пытался вырвать газовую трубу. Видео на месте происшествия сняли соседи из окна дома напротив.
«Как только услышали крики — вызвали полицию. 
26 ноября 2017, 04:16
Изменилось время подачи воды в поселки Мехзавод и Крутые Ключи

Изменилось время подачи воды в поселки Мехзавод и Крутые Ключи

Водоснабжение домов в четырех поселках Самары - Мехзавод, Крутые Ключи, «Новая Самара» и «Шведская слобода» - будет возобновлено не позднее 17:00, заявили в компании «Самарские коммунальные системы».

«По состоянию на 14.30 работы по переврезке водовода завершены, идёт наполнение системы 
10 ноября 2017, 02:40
Самара заняла 44-е место в рейтинге «улыбчивых» городов России

Самара заняла 44-е место в рейтинге «улыбчивых» городов России

Программисты компании Jetpac City Guides составили рейтинг самых «улыбчивых» городов России. Они провели мимический анализ фотографий жителей мегаполисов в социальной сети Instagram. Самара заняла 44-е место. Самым «улыбчивым» городом страны стала столица Мордовии - Саранск. В ТОП-5 также попали Липецк, 

11 марта 2014, 05:24
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