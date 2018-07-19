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Автобусов до Красной Глинки в Самаре станет больше
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10 июля 2018, 05:13
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В часы пик для грузовиков закроют движение от Сызрани до Зеленовки
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9 июля 2018, 10:19
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На матч Швеция-Англия в Самару отправят дополнительный поезд с болельщиками
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5 июля 2018, 12:46
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Маршрут автобусов №35 продлили до Дома молодежи в Самаре
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5 июля 2018, 08:18
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Новый детсад появится в микрорайоне «Крутые Ключи»
В Самаре появится новый детский сад. Он расположится в микрорайоне «Крутые Ключи». Соответствующее постановление опубликовала горадминистрация. Из документа следует, что дошкольное учреждение разместится в здании по адресу: улица Виталия Жалнина, 24. Это двухэтажная постройка.
В течение месяца должен быть разработан устав …
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13 июня 2018, 02:56
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До Крутых Ключей хотят продлить новую ветку трамвая в Самаре
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25 мая 2018, 10:59
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С ножом и ложкой: Самарец угрожал взорвать Крутые Ключи
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26 ноября 2017, 04:16
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Изменилось время подачи воды в поселки Мехзавод и Крутые Ключи
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10 ноября 2017, 02:40
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Самара заняла 44-е место в рейтинге «улыбчивых» городов России
Программисты компании Jetpac City Guides составили рейтинг самых «улыбчивых» городов России. Они провели мимический анализ фотографий жителей мегаполисов в социальной сети Instagram. Самара заняла 44-е место. Самым «улыбчивым» городом страны стала столица Мордовии - Саранск. В ТОП-5 также попали Липецк, …
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11 марта 2014, 05:24