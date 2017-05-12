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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 мая 2017г 
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«Курара» снова отказали

«Курара» снова отказали

9-й апелляционный суд подтвердил отказ в иске тольяттинской компании «Профессиональные системы «Курара» к интернет-холдингу «Рамблер».
12 мая 2017, 01:53
Цена развода: СМИ сообщили о рекордной компенсации для бывшей жены выходца из России

Цена развода: СМИ сообщили о рекордной компенсации для бывшей жены выходца из России

Бывшая жена выходца из России получила рекордную компенсацию в Лондоне при разводе. Ей достались 453 миллиона фунтов стерлингов.
Бывшей супруге россиянина перейдет свыше 41% семейных активов. Как информирует Telegraph, это беспрецедентная сумма за всю историю бракоразводных процессов в Великобритании.
Как 

12 мая 2017, 12:13
В Самаре оштрафовали товарища Сталина

В Самаре оштрафовали товарища Сталина

Ленинский районный суд постановил оштрафовать на 10 тысяч рублей 1-го секретаря самарского горкома КПРФ Дамира Сталина. Ранее он носил фамилию Биктагиров. Товарища Сталина признали виновным в нарушении порядка проведения демонстрации.
Служители Фемиды решили, что 1 мая на площади имени Куйбышева 

12 мая 2017, 11:57
Самарчанку арестовали за 600-тысячный долг детям

Самарчанку арестовали за 600-тысячный долг детям

Суд Железнодорожного района приговорил нерадивую мать к 5 суткам административного ареста. Самарчанка задолжала по алиментам детям, оставшимся на попечении у ее старшей сестры, 600 000 рублей.
Платить женщина не торопилась. Сначала приставы составили на нее административный протокол. Далее суд назначил 

11 мая 2017, 04:15
В Самаре незаконно использовали товарные знаки FIFA и других известных брендов

В Самаре незаконно использовали товарные знаки FIFA и других известных брендов

Самарские таможенники изъяли в одной из торговых точек ТЦ «Мегасити» контрафактную продукцию, общей стоимостью около 10 миллионов рублей, которую продавали под видом известных брендов - Chanel, Nina Ricci, Clinique, Dior, Baldessarini, Calvin Klein, Tissot, Rado, Lacoste, Armani, Louis Vuitton. В 
21 апреля 2017, 01:45
Новым начальником Самарской таможни может стать Юрий Лушников

Новым начальником Самарской таможни может стать Юрий Лушников

По информации ТЕРРЫ, самарскую таможню может возглавить Юрий Лушников. Сейчас он руководит территориальным подразделением ведомства в Нижегородской области. В таможенных органах служит с августа 1992-ого года. Начинал инспектором как раз в Нижнем Новгороде. С 2006 по 2010-ый год был первым 

10 апреля 2017, 01:02
Авиакомпании будут информировать Самарскую таможню о перевозимых по воздуху товарах

Авиакомпании будут информировать Самарскую таможню о перевозимых по воздуху товарах

С 1 апреля 2017 года авиаперевозчики будут обязаны предварительно информировать таможенные органы о товарах, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом.
 
В таможню нужно предоставить сведения о маршруте полета, наличии или отсутствии на борту товаров, запрещенных к 

30 марта 2017, 04:03
В Самаре в детской присыпке нашли более 1,5 кг анаболиков

В Самаре в детской присыпке нашли более 1,5 кг анаболиков

Самарские таможенники обнаружили в детской присыпке сильнодействующие вещества, запрещенные к ввозу на территорию страны. Опасная находка была в почтовом отправлении из Китайской Народной Республики. Эксперты установили, что внутри бутылки находится бензилбензоат, который широко используется производителями анаболических препаратов.
Общая масса изъятых 

28 марта 2017, 02:44
В Самарской области будут судить мужчину, фиктивно зарегистрировавшего у себя 11 иностранцев

В Самарской области будут судить мужчину, фиктивно зарегистрировавшего у себя 11 иностранцев

Прокуратурой города Отрадного совместно с сотрудниками отделения УФМС России по Самарской области на днях было проведено целевое мероприятие, направленное на выявление фиктивной постановки на учет иностранных граждан или лиц без гражданства. Так, в ходе проверки было установлено, что в январе 

4 апреля 2014, 09:43
Азербайджан вручил вторую ноту РФ

Азербайджан вручил вторую ноту РФ

Посольство Азербайджана в Москве вручило вторую ноту МИД РФ, сообщает Интерфакс со ссылкой на азербайджанский телеканал Lider.

Согласно информации, повторная нота была вручена в связи с несозданными условиями для встречи азербайджанских дипломатов с Орханом Зейналовым, подозреваемым в убийстве москвича Егора Щербакова 

21 октября 2013, 03:20
Россия вооружает Азербайджан

Россия вооружает Азербайджан

Начались крупные поставки сухопутных вооружений из России в Азербайджан почти на $1 млрд. Они вызовут негативную реакцию Армении, но помогут удерживать обе стороны от конфликта, отмечают "Ведомости".

На форуме интернет-ресурса milkavkaz.net 15 июня были размещены фотографии выгрузки в порту и транспортировки 

18 июня 2013, 10:34
Сами с метро не справимся

Сами с метро не справимся

Московское метро будут строить азербайджанцы и белорусы. Как стало известно «Ведомостям», весной Москва создала несколько СП с зарубежными компаниями.

На базе «Мосинжпроекта» формируется большая организация, которая будет заниматься проектированием, закупкой оборудования и строительством объектов. В апреле – мае «Мосинжпроект», принадлежащий на 

13 июня 2013, 10:09
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