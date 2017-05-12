Начались крупные поставки сухопутных вооружений из России в Азербайджан почти на $1 млрд. Они вызовут негативную реакцию Армении, но помогут удерживать обе стороны от конфликта, отмечают "Ведомости".

На форуме интернет-ресурса milkavkaz.net 15 июня были размещены фотографии выгрузки в порту и транспортировки …