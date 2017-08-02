Областное правительство призывает самарцев проявить бдительность. Жителям региона начали поступать звонки с приглашением поучаствовать в неких федеральных программах по «обследованию населения» и «снижению веса».
Граждан заманивают бесплатными услугами и подарками некоторых медикаментов и даже аппаратуры для измерения давления, сахара крови, холестерина. После этого с пациентов начинают требовать деньги за проведенные процедуры.
Местом обследования и лечения называют разные медицинские центры. В областном минздраве объяснили, что государственные поликлиники и больницы не участвуют в подобных акциях, они могут делать плановый обзвон прикрепленного населения только в рамках программы диспансеризации.
«Настоятельно рекомендуем жителям области быть бдительными, уточнять у звонящего, из какой организации поступают звонки, ФИО звонящего, его должность, контактные телефоны и прочее», - указано в сообщении облправительства.
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