В России не хватает более 30 000 врачей, но их найдут В федеральном Министерстве здравоохранения пообещали за два года ликвидировать нехватку врачей в России. По данным ведомства, сегодня в медицинских учреждениях не хватает 24 000 врачей-специалистов по 94 направлениям и около 11 000 участковых педиатров и терапевтов. По словам главы Минздрава …