Пять лет колонии получил теперь уже бывший сотрудник самарского департамента образования Александр Антонов, работавший консультантом в отделе дошкольного образования. По версии следствия, чиновник брал взятки и по мошенническим схемам устраивал на работу в садики своих знакомых. Они числились там только на бумаге, а их зарплата перечислялась чиновникам. Следователи насчитали в общей сложности 13 таких эпизодов. Ущерб, нанесенный городскому бюджету, составил почти полтора миллиона рублей.
Суд признал экс-чиновника виновным. Теперь ему придется не только отсидеть, но и заплатить штраф в 5 миллионов рублей. Потом ему еще в течение пяти лет будет запрещено занимать должности, связанные с исполнением функций представителя власти.
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