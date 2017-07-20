Осужденные трех самарских колоний - шестой, десятой и тринадцатой - начали выпускать товары к предстоящему чемпионату мира по футболу. В перечне продукции – металлические ограждения для дворов, цветочные вазоны и бетонная тротуарная плитка. Произведенные товары районные власти уже используют для благоустройства дворов и улиц, говорится в сообщении пресс-службы регионального Управления ФСИН. Продукция исправительных учреждений отличается "низкой себестоимостью и высоким качеством", подчеркивают в ведомстве.
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Кто ворует цветы в Самаре и Тольятти?
В группе "Жесть Самара/Тольятти" соцети "ВКонтакте" выложили видео, как жители Автограда выкапывают цветы на общественных клумбах! "А ведь была на днях как-то новость, что горожане массово воруют цветы. Вот вам и доказательство. В той же Самаре, например, воришки уносят …
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20 июля 2017, 10:03
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Самарские православные верующие отправились в крестный ход
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19 июля 2017, 09:32
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Стало известно, чьи приказы могут ограничить движение большегрузов в Самаре
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19 июля 2017, 07:47
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В блогах: на крышах самарских домов решили выращивать ягоды и фрукты
Оригинальную фейковую новость, вызвавшую сотни лайков и перепостов, опубликовали в паблике "ВК" - «Таинственная Самара». Оказывается, в нашем городе стартовал проект по озеленению крыш. «Уже началось укрепление висячих садов. Экспериментальные сады на улице Самарской вызывают радость у самарчан и …
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19 июля 2017, 09:06
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Наволочка из колонии: в Самаре откроется магазин по продаже товаров, изготовленных осужденными
Товары, изготовленные в местах лишения свободы, теперь будут доступны жителям Самары. Как сообщает УФСИН России по Самарской области, в столице губернии, по адресу: улица Куйбышева, 42, готовится к открытию магазин, в котором будут реализовывать продукцию, изготовленную осужденными.
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27 июня 2017, 07:39
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Больница им. Н.И. Пирогова не готова к чемпионату мира по футболу 2018 года
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24 мая 2017, 06:37
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Вид самарских дворов может шокировать туристов в 2018 году
Николай Меркушкин призвал руководителей школ и больниц помочь в благоустройстве города.
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13 февраля 2017, 04:47
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В Самаре разразился скандал, связанный с подготовкой к Чемпионату мира по футболу
В Самаре разразился скандал, связанный с подготовкой к Чемпионату мира по футболу. На пересечении улицы Алма-Атинской и Московского шоссе в рамках работ по реконструкции главной транспортной магистрали города пострадали коммуникации, которые снабжали водой садово-дачное товарищество и коммерческие объекты. Одна труба …
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10 февраля 2017, 06:11
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В Самаре установят ледяной хэштег #ЧМ2018
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28 января 2017, 02:03