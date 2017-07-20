Больница им. Н.И. Пирогова не готова к чемпионату мира по футболу 2018 года Больнице им. Н.И. Пирогова не хватает средств на оснащение оборудованием к чемпионату мира по футболу 2018 года. В этом признался главный врач медучреждения Александр Вавилов.

Ежегодно в больнице им. Н.И. Пирогова проходят лечение порядка 80 тысяч горожан и гостей Самары. Медучреждение …