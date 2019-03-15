|
В ночь на субботу в Самарской области похолодает до -17 градусов
|
15 марта 2019, 10:07
|
В Самарской области уничтожили 5 тонн санкционной икры из Норвегии
|
15 марта 2019, 09:17
|
В Самаре частично обрушился потолок в Детской школе искусств
|
15 марта 2019, 08:48
|
«Хотел миллион»: в Тольятти арестовали высокопоставленного налоговика
В Тольятти завели уголовное дело в отношении главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок № 1 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Самарской области. Этого человека подозревают в получении взятки.
|
15 марта 2019, 08:25
|
В Самаре «накрыли» игровой салон, который организовали в хостеле
|
14 марта 2019, 09:49
|
«Симулировал приступ»: житель Самарской области хранил более 4 кг марихуаны
|
14 марта 2019, 05:14
|
Судью из Тольятти подозревают в получении крупной взятки
Очередное громкое дело в Самарской области: в среду поздно вечером, 13 марта, с поличным при получении взятки задержан федеральный судья Автозаводского районного суда Тольятти Иван Ежов, сообщает депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн. По словам …
|
14 марта 2019, 03:48
|
В Самарской области завели дело из-за гибели составителя поездов
|
14 марта 2019, 08:39
|
С поезда «Москва - Тольятти» сняли пассажира, который устроил пьяный дебош
|
13 марта 2019, 11:30
|
Видео: в гаражах под Самарой выпускали поддельные автозапчасти
|
12 марта 2019, 05:03
|
Сноуден предлагает защиту смартфонов от слежки разведслужб
В Массачусетском технологическом институте (США) прошла телеконференция по «запрещенным исследованиям». В ней приняли участие Эдвард Сноуден, в прошлом сотрудник американских спецслужб, а также хакер Эндрю «Bunnie» Хуан. Последний является соавтором Сноудена в разработке антишпионского чехла для айфонов.
Эдвард Сноуден рассказал об …
|
22 июля 2016, 01:40
|
Венгрия хочет использовать армию для защиты границ от мигрантов
|
26 августа 2015, 03:26
|
Россияне собирают подписи в защиту учительницы, обвиненной в педофилии
|
13 июля 2015, 03:59
|
Витамин С защищает от сердечно-сосудистых заболеваний – ученые
|
7 июля 2015, 01:59
Мы Вам перезвоним!