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«Бункер S» Эфир передачи от 12.03.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 12.03.2019 
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Материалы по теме:

В ночь на субботу в Самарской области похолодает до -17 градусов

В ночь на субботу в Самарской области похолодает до -17 градусов

К концу недели в Самарской области из-за прохождения холодного атмосферного фронта в ночные часы столбик термометра будет опускаться до -12, а отдельных районах до -17 градусов. На дорогах гололедица.

В ночь на субботу, 16 марта, ожидается переменная облачность без 
15 марта 2019, 10:07
В Самарской области уничтожили 5 тонн санкционной икры из Норвегии

В Самарской области уничтожили 5 тонн санкционной икры из Норвегии

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора вместе с коллегами из Оренбургской области задержали фуру с пятью тоннами мороженой икры мойвы и сельди. Товар был произведен в Норвегии, его пытались провезти в Россию с территории Казахстана. Напомним, что Норвегия входит в состав Евросоюза, 
15 марта 2019, 09:17
В Самаре частично обрушился потолок в Детской школе искусств

В Самаре частично обрушился потолок в Детской школе искусств

В четверг, 14 марта, в Детской школе искусств №14 на улице Ставропольской частично обрушился потолок. Как рассказала в соцсетях одна из жительниц областной столицы, крыша течет там уже давно.

«В этом году шёл дождь с потолка несколько дней. Сегодня он 
15 марта 2019, 08:48
«Хотел миллион»: в Тольятти арестовали высокопоставленного налоговика

«Хотел миллион»: в Тольятти арестовали высокопоставленного налоговика

В Тольятти завели уголовное дело в отношении главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок № 1 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Самарской области. Этого человека подозревают в получении взятки.
 
По версии следствия, в октябре прошлого года подозреваемый в 
15 марта 2019, 08:25
В Самаре «накрыли» игровой салон, который организовали в хостеле

В Самаре «накрыли» игровой салон, который организовали в хостеле

Во время совместной операции прокуратуры и правоохранителей в Железнодорожном районе Самары 12 марта нашли незаконный игровой салон. Он находился в помещении хостела в доме № 62 по улице Промышленности. В здании было оборудовано специальное помещение, в котором поставили игровые автоматы. 
14 марта 2019, 09:49
«Симулировал приступ»: житель Самарской области хранил более 4 кг марихуаны

«Симулировал приступ»: житель Самарской области хранил более 4 кг марихуаны

Полицейские узнали, что 44-летний житель Пестравского района может быть причастен к обороту наркотиков. Силовики задержали подозреваемого у него на работе. Во время разговора мужчина внезапно упал, у него начались судороги. На место вызвали врачей, которые обследовали пациента и объяснили, что 
14 марта 2019, 05:14
Судью из Тольятти подозревают в получении крупной взятки

Судью из Тольятти подозревают в получении крупной взятки

Очередное громкое дело в Самарской области: в среду поздно вечером, 13 марта, с поличным при получении взятки задержан федеральный судья Автозаводского районного суда Тольятти Иван Ежов, сообщает депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн. По словам 
14 марта 2019, 03:48
В Самарской области завели дело из-за гибели составителя поездов

В Самарской области завели дело из-за гибели составителя поездов

В Самарской области завели уголовное дело по части 2 статьи 143 УК России «Нарушение требований охраны труда» из-за смерти рабочего на железной дороге, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Ночью 10 марта составитель поездов сорвался с подножки движущегося вагона при 
14 марта 2019, 08:39
С поезда «Москва - Тольятти» сняли пассажира, который устроил пьяный дебош

С поезда «Москва - Тольятти» сняли пассажира, который устроил пьяный дебош

В Сызрани с поезда сняли молодого человека, который вел себя слишком агрессивно и был пьян. К сотрудникам патрульно-постовой службы полиции Сызранского линейного отдела обратился начальник поезда «Москва - Тольятти». Он рассказал, что один из пассажиров вел себя вызывающе, пытался сесть 
13 марта 2019, 11:30
Видео: в гаражах под Самарой выпускали поддельные автозапчасти

Видео: в гаражах под Самарой выпускали поддельные автозапчасти

В Самаре сотрудники полиции и Росгвардии выяснили, что в нежилых помещениях в поселке Прибрежный производили запчасти для машин. Как сообщает региональное ГУ МВД, в двух гаражных комплексах нашли станки и оборудование для изготовления контрафактных запчастей и комплектующих, а также склад 
12 марта 2019, 05:03
Сноуден предлагает защиту смартфонов от слежки разведслужб

Сноуден предлагает защиту смартфонов от слежки разведслужб

В Массачусетском технологическом институте (США) прошла телеконференция по «запрещенным исследованиям». В ней приняли участие Эдвард Сноуден, в прошлом сотрудник американских спецслужб, а также хакер Эндрю «Bunnie» Хуан. Последний является соавтором Сноудена в разработке антишпионского чехла для айфонов.

Эдвард Сноуден рассказал об 

22 июля 2016, 01:40
Венгрия хочет использовать армию для защиты границ от мигрантов

Венгрия хочет использовать армию для защиты границ от мигрантов

Власти венгерского государства думают над тем, чтобы задействовать свои вооруженные силы для защиты южных границ. Именно через них мигранты нескончаемым потоком пытаются добраться до других стран Евросоюза. В ночь с 24 на 25 августа более двух тысяч человек проникли через 
26 августа 2015, 03:26
Россияне собирают подписи в защиту учительницы, обвиненной в педофилии

Россияне собирают подписи в защиту учительницы, обвиненной в педофилии

Речь идет о 30-летней преподавательнице английского языка из США Дженнифер Фихтер, которую осудили на 22 года за растление несовершеннолетних.

По версии следствия, с 2011 по 2014 год женщина имела интимную связь с тремя 17-летними учениками. Суд над американкой вызвал 
13 июля 2015, 03:59
Витамин С защищает от сердечно-сосудистых заболеваний – ученые

Витамин С защищает от сердечно-сосудистых заболеваний – ученые

Здоровое сердце и сосуды поможет обеспечить витамин С, заявили датские кардиологи. Много фруктов и овощей должно содержаться в ежедневном рационе. Их, конечно, можно заменить витаминными комплексами, но «натурпродукт» вкуснее и с его помощью легче вести здоровый образ жизни.

Датские 
7 июля 2015, 01:59
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