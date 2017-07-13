ТРК «ТЕРРА» запускает новый проект! Пройди обучение в нашей телерадиокомпании и освой одну из самых важных профессий на телевидении - профессию оператора.
Тебя ждет: стажировка на съемочной площадке и выезд на место событий; основы операторского мастерства и обучение воздушной съемке с квадрокоптера.
Получи профессию, которая позволит по-другому увидеть мир, и стань сотрудником телеканала «ТЕРРА»!
Кроме того, продолжаем набор на курсы радиоведущих. В программе: все тонкости работы в прямом эфире, техника речи, психология общения, основы построения радиошоу, знакомство с технической базой.
Возможность получить работу мечты есть у каждого. Чтобы записаться на курсы, позвони по номеру: 341-11-01. Обучение платное.
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Успей выиграть приз: «ТЕРРА» наградила нового победителя конкурса по «Игре престолов»!
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11 июля 2017, 04:34
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Покажи свое фото в бикини всем и выиграй полгода фитнеса!
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10 июля 2017, 05:24
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В Самаре до августа возможны перебои трансляций по радио и ТВ
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6 июля 2017, 11:59
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Приз за белых ходоков: участвуй в новом конкурсе по «Игре престолов» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!
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4 июля 2017, 01:30
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Карпова Алина стала победительницей видеоконкурса «Каникулы на ТЕРРЕ»
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1 июля 2017, 10:04
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В Ирландии телеведущего сдуло ветром во время прогноза погоды
Ведущего прогноза погоды на ирландском телеканале TV3 Дерика Хартигана во время прямого эфира сдуло мощным порывом ветра. Кадры инцидента разместил впоследствии в Сети сам телеведущий.
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26 июня 2017, 09:11
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Неловкая пауза: Телеведущий несколько минут молча сидел в прямом эфире
Ведущий новостей английского телеканала BBC Хью Эдвардс более двух минут просидел молча в прямом эфире вследствие технической неполадки. По выражению The Guarduan, новости он открыл «несколькими минутами завораживающей живой эфирной тишины».
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22 июня 2017, 12:42
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В России хотят запретить сцены распития алкоголя на ТВ
Центр разработки национальной алкогольной политики инициировал появление законопроекта о запрете на демонстрацию сцен распития алкоголя по телевидению с 6 до 23 часов. Об этом сообщают отечественные СМИ со ссылкой на письмо ЦРНАП главе кабинета министров.
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17 мая 2017, 12:10
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Телеведущая в Боснии и Герцеговине уволена за подработку проституткой
В Боснии и Герцеговине руководство телеканала Pink уволило телеведущую Сенаду Нуркич, которая, как утверждается, подрабатывала проституткой. Об этом информирует The Sun.
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12 апреля 2017, 12:12
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РТПЦ: самарские руферы подвергают себя большой опасности
Самарский областной радиотелевизионный передающий центр обратился к руферам, бейсджамперам и любителям экстремальных селфи с просьбой отказаться от проникновения на региональные объекты ТВ и радиовещания. Подобные действия опасны для здоровья и жизни нарушителей, предупреждают специалисты. Экстремалы забираются на телевышки, не подозревая …
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12 июля 2016, 04:43
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Культовый сериал «Друзья» перевели на русский язык заново
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31 марта 2016, 11:11
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Дмитрий Медведев лишился статуса политика номер два на ТВ
По данным компании «Медиалогия» за текущий год, в рейтинге самых упоминаемых политиков на ТВ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обогнал премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщают отечественные СМИ. Отмечается, что этот рейтинг составляется внутри трех групп: телевидение, интернет и федеральная пресса. …
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23 декабря 2015, 12:11