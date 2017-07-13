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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Успей выиграть приз: «ТЕРРА» наградила нового победителя конкурса по «Игре престолов»!

Успей выиграть приз: «ТЕРРА» наградила нового победителя конкурса по «Игре престолов»!

Новым победителем конкурса «По следам белых ходоков», посвященного сериалу «Игра престолов» на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ», стал Сергей Торгов. Он получил подарочный сертификат в Дом новой культуры ART&FACT на 1500 рублей.

Напомним, каждое воскресенье июля на канале «ТЕРРА 
11 июля 2017, 04:34
Покажи свое фото в бикини всем и выиграй полгода фитнеса!

Покажи свое фото в бикини всем и выиграй полгода фитнеса!

Радиостанция «DFM в Самаре» представляет: конкурс «МИСС БИКИНИ 2017». Покажи свою фотку в бикини всем! Регистрируйся на нашем сайте и отправляй заявку прямо сейчас! Нужно успеть до 10 августа – в этот день стартует голосование. Подведение итогов состоится 11 сентября. 
10 июля 2017, 05:24
В Самаре до августа возможны перебои трансляций по радио и ТВ

В Самаре до августа возможны перебои трансляций по радио и ТВ

В Самаре с 10 июля начнут красить телевизионную башню на улице Советской Армии. Работы продлятся до десятого августа. Время - с 8 до 17 часов по будням. В эти часы возможно приостановление трансляции программ по радио и ТВ.

Самарцев предупреждают: капли 

6 июля 2017, 11:59
Приз за белых ходоков: участвуй в новом конкурсе по «Игре престолов» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

Приз за белых ходоков: участвуй в новом конкурсе по «Игре престолов» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

Победителем конкурса «По следам белых ходоков», посвященного второму сезону сериала «Игра престолов» на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ», стал Михаил Иванов. Он получил подарочный сертификат в Дом новой культуры ART&FACT на 1500 рублей.
 
Напомним, каждое воскресенье июля на канале 
4 июля 2017, 01:30
Карпова Алина стала победительницей видеоконкурса «Каникулы на ТЕРРЕ»

Карпова Алина стала победительницей видеоконкурса «Каникулы на ТЕРРЕ»

Сегодня, 1 июля, в день рождения “Русского Радио”, мы с радостью представляем вам юного победителя видеоконкурса “Каникулы на ТЕРРЕ”, в котором ребята читали стихи о лете. Главный приз - сертификат на проживание всей семьей на 2 дня в домике на 
1 июля 2017, 10:04
В Ирландии телеведущего сдуло ветром во время прогноза погоды

В Ирландии телеведущего сдуло ветром во время прогноза погоды

Ведущего прогноза погоды на ирландском телеканале TV3 Дерика Хартигана во время прямого эфира сдуло мощным порывом ветра. Кадры инцидента разместил впоследствии в Сети сам телеведущий.
Когда Хартиган рассказывал зрителям об ухудшающейся погоде, его неожиданно отнесло на несколько метров очередным порывом 

26 июня 2017, 09:11
Неловкая пауза: Телеведущий несколько минут молча сидел в прямом эфире

Неловкая пауза: Телеведущий несколько минут молча сидел в прямом эфире

Ведущий новостей английского телеканала BBC Хью Эдвардс более двух минут просидел молча в прямом эфире вследствие технической неполадки. По выражению The Guarduan, новости он открыл «несколькими минутами завораживающей живой эфирной тишины».
Кадры мрачного молчания несколько раз прерывала заставка «Срочный выпуск 

22 июня 2017, 12:42
В России хотят запретить сцены распития алкоголя на ТВ

В России хотят запретить сцены распития алкоголя на ТВ

Центр разработки национальной алкогольной политики инициировал появление законопроекта о запрете на демонстрацию сцен распития алкоголя по телевидению с 6 до 23 часов. Об этом сообщают отечественные СМИ со ссылкой на письмо ЦРНАП главе кабинета министров.
Как говорится в документе, телевизионщикам 

17 мая 2017, 12:10
Телеведущая в Боснии и Герцеговине уволена за подработку проституткой

Телеведущая в Боснии и Герцеговине уволена за подработку проституткой

В Боснии и Герцеговине руководство телеканала Pink уволило телеведущую Сенаду Нуркич, которая, как утверждается, подрабатывала проституткой. Об этом информирует The Sun.
Совет директоров заявил о закрытии шоу-проекта, в котором Нуркич была ведущей. Это решение появилось после того, как 26-летняя теледива, 

12 апреля 2017, 12:12
РТПЦ: самарские руферы подвергают себя большой опасности

РТПЦ: самарские руферы подвергают себя большой опасности

Самарский областной радиотелевизионный передающий центр обратился к руферам, бейсджамперам и любителям экстремальных селфи с просьбой отказаться от проникновения на региональные объекты ТВ и радиовещания. Подобные действия опасны для здоровья и жизни нарушителей, предупреждают специалисты. Экстремалы забираются на телевышки, не подозревая 

12 июля 2016, 04:43
Культовый сериал «Друзья» перевели на русский язык заново

Культовый сериал «Друзья» перевели на русский язык заново

Новую версию известного американского телесериала «Друзья» (Friends) покажет канал Paramount Comedy. Серии перевели на русский язык заново и более качественно. В старой версии, по словам телевизионщиков, многие шутки при адаптации были опущены. В то же время герои «Друзей» будут говорить 
31 марта 2016, 11:11
Дмитрий Медведев лишился статуса политика номер два на ТВ

Дмитрий Медведев лишился статуса политика номер два на ТВ

По данным компании «Медиалогия» за текущий год, в рейтинге самых упоминаемых политиков на ТВ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обогнал премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщают отечественные СМИ. Отмечается, что этот рейтинг составляется внутри трех групп: телевидение, интернет и федеральная пресса. 
23 декабря 2015, 12:11
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