5
20
01
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28.08.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 29.08.2018 
Все видео

Материалы по теме:

«Крылья Советов» заключили спонсорское соглашение с крупной компанией

«Крылья Советов» заключили спонсорское соглашение с крупной компанией

31 августа - последний день для подачи новых заявок игроков в клубах российской премьер-лиги. Накануне клуб «Крылья Советов» пополнил 20-летний защитник молодежной сборной Уругвая Аугусто Рохель. Контракт заключен на 4 года. Однако вплоть до нуля часов по московскому времени переходы 
1 сентября 2018, 08:56
В Самаре будут искать арендатора для участка около «Айсберга» на Дачной

В Самаре будут искать арендатора для участка около «Айсберга» на Дачной

В Самаре проведут аукцион на право арендовать на 3 года и 2 месяца участок земли рядом с торговым центром "Айсберг" на Дачной. Соответствующее постановление опубликовал Департамент градостроительства мэрии города. Почти 800 квадратных метров отдадут в пользование тому, кто будет 
1 сентября 2018, 11:15
В Самаре прекращено дело о банкротстве «Пассажиравтотранс»

В Самаре прекращено дело о банкротстве «Пассажиравтотранс»

Региональный арбитражный суд прекратил банкротить самарского муниципального перевозчика «Пассажиравтотранс». Дело было возбуждено по иску частной компании «Волгратрансавто», которой МП задолжало около14 млн рублей. Как говорится в сообщении на сайте арбитража, решение о прекращении производства связано с тем, что долг передали 
1 сентября 2018, 10:11
У каждого самарца появится персональный кредитный рейтинг

У каждого самарца появится персональный кредитный рейтинг

С 2019 года россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг. Его автоматически будет рассчитывать специальная программа на основе кредитной истории: наличия просрочек, уровня долговой нагрузки и других показателей. Сейчас она, как правило, включает в себя много данных, и ее объем может 
2 сентября 2018, 08:42
В блогах: съёмки батальных сцен завершены

В блогах: съёмки батальных сцен завершены

Блогер Олег Ракшин сообщил, что на одном из военных полигонов завершились съемки батальных сцен к фильму "Время собирать цветы". "Он посвящён солдатам и офицерам 2-го особого пехотного полка, сформированного в Самаре и воевавшего во Франции в составе русского экспедиционного корпуса. 
1 сентября 2018, 12:14
На несанкционированном пляже в Тольятти снова может произойти оползень

На несанкционированном пляже в Тольятти снова может произойти оползень

Жителям Автограда снова угрожает оползень: к такому выводу пришли специалисты, которые обследовали несанкционированный пляж западнее набережной Комсомольского района. Хотя угроза оползня сохраняется, тольяттинцы продолжают там беззаботно отдыхать на прибрежной территории Куйбышевского водохранилища западнее набережной Комсомольского района. Департамент общественной безопасности Тольятти 
28 августа 2018, 12:10
Синоптики рассказали, какая погода будет в последние выходные лета в Самаре

Синоптики рассказали, какая погода будет в последние выходные лета в Самаре

По данным Гидрометцентра России в третьей декаде августа средняя температура воздуха ожидается выше на 2 градуса типичной для этого времени года, будет теплее, чем обычно. Что касается Самарской области, то до конца недели на погоду в регионе будет влиять область 
24 августа 2018, 09:28
В Сызрани выяснили, куда пропал «Гномик» из парка

В Сызрани выяснили, куда пропал «Гномик» из парка

Жители Сызрани  узнали, куда исчезла скульптура «Гномика»  из  парка. Обошлось без криминала -  его сняли с постамента сотрудники парка и отправили на реставрацию. Хотя при монтаже скульптуру забетонировали,  посетители места отдыха смогли  весёлого старичка расшатать, и, чтобы конструкция не упала 
15 августа 2018, 02:36
Где отдыхают самарцы этим летом

Где отдыхают самарцы этим летом

В июне-июле этого года жители Самарской области чаще, чем в прошлом году, летали из аэропорта «Курумоч» на зарубежные курорты. Число отдыхающих за границей выросло на 23%, если сравнивать с показателями за этот же период 2017 года. Услугами воздушной гавани воспользовались 
3 августа 2018, 12:35
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх