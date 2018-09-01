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«Крылья Советов» заключили спонсорское соглашение с крупной компанией
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1 сентября 2018, 08:56
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В Самаре будут искать арендатора для участка около «Айсберга» на Дачной
В Самаре проведут аукцион на право арендовать на 3 года и 2 месяца участок земли рядом с торговым центром "Айсберг" на Дачной. Соответствующее постановление опубликовал Департамент градостроительства мэрии города. Почти 800 квадратных метров отдадут в пользование тому, кто будет …
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1 сентября 2018, 11:15
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В Самаре прекращено дело о банкротстве «Пассажиравтотранс»
Региональный арбитражный суд прекратил банкротить самарского муниципального перевозчика «Пассажиравтотранс». Дело было возбуждено по иску частной компании «Волгратрансавто», которой МП задолжало около14 млн рублей. Как говорится в сообщении на сайте арбитража, решение о прекращении производства связано с тем, что долг передали …
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1 сентября 2018, 10:11
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У каждого самарца появится персональный кредитный рейтинг
С 2019 года россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг. Его автоматически будет рассчитывать специальная программа на основе кредитной истории: наличия просрочек, уровня долговой нагрузки и других показателей. Сейчас она, как правило, включает в себя много данных, и ее объем может …
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2 сентября 2018, 08:42
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В блогах: съёмки батальных сцен завершены
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1 сентября 2018, 12:14
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На несанкционированном пляже в Тольятти снова может произойти оползень
Жителям Автограда снова угрожает оползень: к такому выводу пришли специалисты, которые обследовали несанкционированный пляж западнее набережной Комсомольского района. Хотя угроза оползня сохраняется, тольяттинцы продолжают там беззаботно отдыхать на прибрежной территории Куйбышевского водохранилища западнее набережной Комсомольского района. Департамент общественной безопасности Тольятти …
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28 августа 2018, 12:10
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Синоптики рассказали, какая погода будет в последние выходные лета в Самаре
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24 августа 2018, 09:28
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В Сызрани выяснили, куда пропал «Гномик» из парка
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15 августа 2018, 02:36
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Где отдыхают самарцы этим летом
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3 августа 2018, 12:35