Покажи свое фото в бикини всем и выиграй полгода фитнеса! Радиостанция «DFM в Самаре» представляет: конкурс «МИСС БИКИНИ 2017». Покажи свою фотку в бикини всем! Регистрируйся на нашем сайте и отправляй заявку прямо сейчас! Нужно успеть до 10 августа – в этот день стартует голосование. Подведение итогов состоится 11 сентября. …