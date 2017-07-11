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Успей выиграть приз: «ТЕРРА» наградила нового победителя конкурса по «Игре престолов»!
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11 июля 2017, 04:34
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Покажи свое фото в бикини всем и выиграй полгода фитнеса!
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10 июля 2017, 05:24
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Приз за белых ходоков: участвуй в новом конкурсе по «Игре престолов» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!
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4 июля 2017, 01:30
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Поздравляем победителя июньского конкурса программы «Дачный мир»!
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28 июня 2017, 12:02
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Трагически погиб глава Советского района Самары Владимир Сафронов
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12 июня 2017, 02:59
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Жители Советского района Самары добиваются сноса самовольной постройки
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30 марта 2017, 09:57
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Ночью в Самаре пожар уничтожил 100 квадратных метров сараев на улице Авроры
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25 мая 2016, 11:09
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Прокуратура завела 7 дел из-за плохих дорог в Советском районе Самары
Согласно сообщению областного надзорного ведомства, многочисленные повреждения асфальтового покрытия имеются на улицах Антонова-Овсиенко, Александра Матросова, Запорожской, Промышленности и на Советской Армии. Размер выбоин на проезжей части значительно превышает допустимые размеры. Почти повсюду около ям отсутствуют дорожные знаки, предупреждающие водителей об …
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3 марта 2016, 11:56
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Гордума Самары рекомендовала для назначения на должности глав районов действующих руководителей
В городской думе Самары стартовали заседания конкурсных комиссий по назначению руководителей администраций районов. С каждым из кандидатов проводятся индивидуальные собеседования, по результатам которых определят кандидатуры, рекомендованные к назначению. Окончательное решение о том, кто возглавит органы местного самоуправления, примут в пятницу.
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15 декабря 2015, 06:31