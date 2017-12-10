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Ползком до пострадавшего: В Самаре горе-рыбак провалился под лёд на озере Гатном
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9 декабря 2017, 04:35
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МЧС: в Самарской области ожидается резкое ухудшение погодных условий
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28 октября 2017, 02:12
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Одевайтесь теплее: В Самаре ожидается ухудшение погоды и заморозки
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15 мая 2017, 07:01
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Самарец 9 часов просидел на перилах балкона
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10 мая 2017, 10:48
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В Жигулевске столкнулись автобус с 24 детьми, грузовик и легковушка
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1 мая 2017, 08:09
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В Самаре напротив Ладьи мужчина провалился под лед (есть фото и видео)
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12 марта 2017, 04:06
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Команда «Чипов и Дейлов» вытащила в Сызрани провалившуюся под лед «Ниву», есть фото
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19 февраля 2017, 01:59
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В Самаре на Волге автомобиль с людьми провалился в промоину, есть фото
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15 января 2017, 02:23