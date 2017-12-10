В Самаре напротив Ладьи мужчина провалился под лед (есть фото и видео) В Самаре напротив Ладьи мужчина отошел далеко от берега и внезапно провалился. На помощь к нему поспешил один из прохожих, однако он и сам оказался в воде, но сумел самостоятельно выбраться.



В результате на помощь первому пострадавшему пришли рыбаки. …