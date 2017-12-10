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Материалы по теме:

Ползком до пострадавшего: В Самаре горе-рыбак провалился под лёд на озере Гатном

Ползком до пострадавшего: В Самаре горе-рыбак провалился под лёд на озере Гатном

Сегодня, 9 декабря, утром в Куйбышевском районе Самары произошло ЧП на льду. Местный житель решил открыть сезон зимней рыбалки на озере Гатном. Однако тонкий не окрепший лёд не выдержал вес мужчины, и он провалился в воду.

На помощь мужчине 
9 декабря 2017, 04:35
МЧС: в Самарской области ожидается резкое ухудшение погодных условий

МЧС: в Самарской области ожидается резкое ухудшение погодных условий

На территории Самарской области с 19:00 28 октября до 19:00 29 октября ожидается сильный дождь. Местами туман, порывы ветра, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Будьте осторожны!

К слову, несколько дней назад самарское ГИБДД «тем, кто еще 
28 октября 2017, 02:12
Одевайтесь теплее: В Самаре ожидается ухудшение погоды и заморозки

Одевайтесь теплее: В Самаре ожидается ухудшение погоды и заморозки

Приволжское УГМС прогнозирует, что в ночь 15 мая в Самаре и области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов. В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области выпустило специальные рекомендации.
 
Гражданам не допускать 

15 мая 2017, 07:01
Самарец 9 часов просидел на перилах балкона

Самарец 9 часов просидел на перилах балкона

Инцидент произошел сегодня, 10 мая. Как утверждают очевидцы из паблика «Новости Самары-Самара life» соцсети «ВКонтакте», 28-летний парень по неустановленной пока причине залез на перила балкона одной из девятиэтажек в районе пересечении 22 Партсъезда с Вольской.
 
Приехавшие на место вызова 
10 мая 2017, 10:48
В Жигулевске столкнулись автобус с 24 детьми, грузовик и легковушка

В Жигулевске столкнулись автобус с 24 детьми, грузовик и легковушка

Вчера, 30 апреля, в 10:35 на 970 км трассы М-5 в Жигулевске произошло ДТП, передает ГУ МЧС по Самарской области.
На место происшествия выезжали 4 пожарных на одном автомобиле. По прибытии ими было установлено, что столкнулись три транспортных средства. Проводились 

1 мая 2017, 08:09
В Самаре напротив Ладьи мужчина провалился под лед (есть фото и видео)

В Самаре напротив Ладьи мужчина провалился под лед (есть фото и видео)

В Самаре напротив Ладьи мужчина отошел далеко от берега и внезапно провалился. На помощь к нему поспешил один из прохожих, однако он и сам оказался в воде, но сумел самостоятельно выбраться.

В результате на помощь первому пострадавшему пришли рыбаки. 
12 марта 2017, 04:06
Команда «Чипов и Дейлов» вытащила в Сызрани провалившуюся под лед «Ниву», есть фото

Команда «Чипов и Дейлов» вытащила в Сызрани провалившуюся под лед «Ниву», есть фото

Вчера, 18 февраля, ночью на ГЭТу Сызранской ГЭС проходила настоящая спасательная операция – поздно вечером там под лед провалилась Нива. По предварительным данным, молодые люди выехали на реку Сызранка в районе Уваровки и доехали до «двухгорья». Там их машина и 
19 февраля 2017, 01:59
В Самаре на Волге автомобиль с людьми провалился в промоину, есть фото

В Самаре на Волге автомобиль с людьми провалился в промоину, есть фото

Вчера, 14 января, около 16:00 в Самаре на Волге в районе спуска Лейтенанта Шмидта в промоину провалился автомобиль, передает ПСС Самарской области.
 
Находившиеся в машине пассажиры благополучно успели выбраться на лед. Спасателей вызвали очевидцы, наблюдавшие происшествие с берега. К 
15 января 2017, 02:23
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