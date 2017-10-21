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В Самаре покажут нашумевший фильм «Матильда»
В киноклубе «Треугольник», что в кинотеатре «Художественный», 26 октября состоится показ фильма Алексея Учителя «Матильда». Картина вызвала неоднозначную реакцию из-за любовной линии Николая II и балерины императорского театра. Так, кинотеатры «Синема парк» и «Формула кино» отказались показывать ее, а в …
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18 октября 2017, 11:04
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В кино по паспорту: В Минкульте предложили пускать на спектакли и фильмы по документам
В Минкультуры разработали законодательные поправки, согласно которым на концерты, фильмы и спектакли категории «18+» вход для зрителей будет разрешен лишь после предъявления паспорта, сообщает «Интерфакс». Речь об этом шла на заседании экспертного совета в Госдуме.
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18 октября 2017, 09:14
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ГИБДД намерено запретить нарушать ПДД героям фильмов
МВД при поддержке Минкульта собирается добиться, чтобы авторы кинофильмов либо сериалов перестали снимать сцены, где положительные персонажи пренебрегают ремнями безопасности, нарушают скоростной режим, переходят проезжую часть на запрещающий сигнал, совершают прочие нарушения правил дорожного движения (ПДД). Данные рекомендации разрабатываются по …
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13 октября 2017, 02:07
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Алиса Хазанова на творческом вечере в Самаре представит свой дебютный фильм «Осколки»
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12 октября 2017, 05:59
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Фильм ужасов «Оно» стал лидером российского кинопроката
Фильм ужасов «Оно» по книге Стивена Кинга оказался лидером отечественного проката по результатам минувшего уик-энда. Фильм Андреса Мускетти рассказывает о семи юных обитателях городка Дерри. Детские страхи воплощаются в хищнике, которому дали наименование Оно. Картина заработала в России за выходные …
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11 сентября 2017, 05:23
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Лимит на кино: Минкульт хочет ограничить число сеансов популярных фильмов
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8 июня 2017, 10:11
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Новая часть "Пиратов Карибского моря" собрала более 1 млрд рублей в прокате в РФ и СНГ
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29 мая 2017, 10:04
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В тольяттинской полиции появилась своя «няша»: к лейтенанту уже просятся на допрос
Следователь следственного управления УМВД России по городу Тольятти Вербицкая Ксения Андреевна желает всем закончить короткую рабочую неделю на позитивной ноте. Такое сообщение появилось в официальном Инстаграме МВД по Самарской области
11 мая на оперативном совещании начальник городского Управления …
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13 мая 2017, 06:07
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Топ-новости дня: Екатерину Пузикову признали виновной, как худеть без диет, самарчанка против Поклонской
Екатерина Пузикова признана виновной в убийстве мужа
В среду, 19 августа, Красноярский районный суд огласил приговор по делу об убийстве замглавы самарского филиала «Россельхозбанка» Дмитрия Пузикова. Подробности здесь.
Уроженка Самары конкурирует в конкурсе красоты с прокурором …
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21 августа 2015, 12:08
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Уроженка Самары конкурирует в конкурсе красоты с прокурором Крыма Натальей Поклонской
В Интернете стартовал конкурс красоты среди известных россиянок. Организаторы предложили выбрать самую привлекательную «охранительницу» государства из двадцати предложенных участниц. Среди них есть и уроженка Самары 27-летняя Анастасия Кашеваров, политобозреватель газеты «Известия». Однако она в число лидеров не входит. На первом …
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20 августа 2015, 05:51
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Наталья Поклонская возглавила крымское общество "Россия - Япония"
В Симферополе состоялась встреча экс-премьер-министра Японии Юкио Хатоямы с главой и председателем Госсовета Республики Крым Владимиром Константиновым и полпредом в Крымском федеральном округе Олегом Белавенцевым. На ней принято решение назначить руководителем крымского общества дружбы "Япония - Россия" с российской стороны …
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11 марта 2015, 11:58