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«Бункер S» Эфир передачи от 17 октября 2017г 
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В Самаре покажут нашумевший фильм «Матильда»

В Самаре покажут нашумевший фильм «Матильда»

В киноклубе «Треугольник», что в кинотеатре «Художественный», 26 октября состоится показ фильма Алексея Учителя «Матильда». Картина вызвала неоднозначную реакцию из-за любовной линии Николая II и балерины императорского театра. Так, кинотеатры «Синема парк» и «Формула кино» отказались показывать ее, а в 

18 октября 2017, 11:04
В кино по паспорту: В Минкульте предложили пускать на спектакли и фильмы по документам

В кино по паспорту: В Минкульте предложили пускать на спектакли и фильмы по документам

В Минкультуры разработали законодательные поправки, согласно которым на концерты, фильмы и спектакли категории «18+» вход для зрителей будет разрешен лишь после предъявления паспорта, сообщает «Интерфакс». Речь об этом шла на заседании экспертного совета в Госдуме.
В частности, ведомство хочет категорически 

18 октября 2017, 09:14
ГИБДД намерено запретить нарушать ПДД героям фильмов

ГИБДД намерено запретить нарушать ПДД героям фильмов

МВД при поддержке Минкульта собирается добиться, чтобы авторы кинофильмов либо сериалов перестали снимать сцены, где положительные персонажи пренебрегают  ремнями безопасности, нарушают скоростной режим, переходят проезжую часть на запрещающий сигнал, совершают прочие нарушения правил дорожного движения (ПДД). Данные рекомендации разрабатываются по 

13 октября 2017, 02:07
Алиса Хазанова на творческом вечере в Самаре представит свой дебютный фильм «Осколки»

Алиса Хазанова на творческом вечере в Самаре представит свой дебютный фильм «Осколки»

2 ноября в кинотеатре «Художественный» на творческой встрече актриса и дочь Геннадия Хазанова покажет свою первую режиссерскую работу – фильм «Осколки». Картина снята в Нью-Йорке, а актеры в ней говорят на английском. Сценарий Алиса писала вместе с американцем Майклом Грегом.

12 октября 2017, 05:59
Фильм ужасов «Оно» стал лидером российского кинопроката

Фильм ужасов «Оно» стал лидером российского кинопроката

Фильм ужасов «Оно» по книге Стивена Кинга оказался лидером отечественного проката по результатам минувшего уик-энда. Фильм Андреса Мускетти рассказывает о семи юных обитателях городка Дерри. Детские страхи воплощаются в хищнике, которому дали наименование Оно. Картина заработала в России за выходные 

11 сентября 2017, 05:23
Лимит на кино: Минкульт хочет ограничить число сеансов популярных фильмов

Лимит на кино: Минкульт хочет ограничить число сеансов популярных фильмов

Минкульт в настоящее время работает над законопроектом, предполагающем ограничение количества показов одних и тех же кинофильмов в течение дня. Документ оговаривает лимит, согласно которому одной и той же картине в расписании должно отводиться не более 35% от общего количества сеансов.

8 июня 2017, 10:11
Новая часть

Новая часть "Пиратов Карибского моря" собрала более 1 млрд рублей в прокате в РФ и СНГ

Премьера ожидаемой многими картины "Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки" в первые выходные проката в РФ и СНГ (25-28 мая) собрала рекордные 1,43 млрд рублей. Такие предварительные сведения обнародовал портал kinobusiness.com.
Триллер "Чужой: Завет" оказался на второй позиции с 

29 мая 2017, 10:04
В тольяттинской полиции появилась своя «няша»: к лейтенанту уже просятся на допрос

В тольяттинской полиции появилась своя «няша»: к лейтенанту уже просятся на допрос

Следователь следственного управления УМВД России по городу Тольятти Вербицкая Ксения Андреевна желает всем закончить короткую рабочую неделю на позитивной ноте. Такое сообщение появилось в официальном Инстаграме МВД по Самарской области
 
11 мая на оперативном совещании начальник городского Управления 
13 мая 2017, 06:07
Топ-новости дня: Екатерину Пузикову признали виновной, как худеть без диет, самарчанка против Поклонской

Топ-новости дня: Екатерину Пузикову признали виновной, как худеть без диет, самарчанка против Поклонской

Екатерина Пузикова признана виновной в убийстве мужа

В среду, 19 августа, Красноярский районный суд огласил приговор по делу об убийстве замглавы самарского филиала «Россельхозбанка» Дмитрия Пузикова. Подробности здесь.


Уроженка Самары конкурирует в конкурсе красоты с прокурором 
21 августа 2015, 12:08
Уроженка Самары конкурирует в конкурсе красоты с прокурором Крыма Натальей Поклонской

Уроженка Самары конкурирует в конкурсе красоты с прокурором Крыма Натальей Поклонской

В Интернете стартовал конкурс красоты среди известных россиянок. Организаторы предложили выбрать самую привлекательную «охранительницу» государства из двадцати предложенных участниц. Среди них есть и уроженка Самары 27-летняя Анастасия Кашеваров, политобозреватель газеты «Известия». Однако она в число лидеров не входит. На первом 
20 августа 2015, 05:51
Наталья Поклонская возглавила крымское общество

Наталья Поклонская возглавила крымское общество "Россия - Япония"

В Симферополе состоялась встреча экс-премьер-министра Японии Юкио Хатоямы с главой и председателем Госсовета Республики Крым Владимиром Константиновым и полпредом в Крымском федеральном округе Олегом Белавенцевым. На ней принято решение назначить руководителем крымского общества дружбы "Япония - Россия" с российской стороны 
11 марта 2015, 11:58
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