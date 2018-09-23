22 сентября в «МТЛ Арене» состоится прощание с Виктором Сазоновым



Виктор Федорович скончался на 71-м году жизни в ночь на четверг … Завтра Самарская область простится с председателем Самарской губернской думы Виктором Сазоновым. Гражданская панихида пройдет в спорткомплексе «МТЛ-Арена» на улице Советской Армии в 10:30. Похоронят политика на Рубежном кладбище.Виктор Федорович скончался на 71-м году жизни в ночь на четверг