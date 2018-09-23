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Материалы по теме:

Самарцы провожают в последний путь Виктора Сазонова

Самарцы провожают в последний путь Виктора Сазонова

В эти минуты в спорткомплексе МТЛ "Арена" проходит церемония прощания со спикером Самарской Губернской Думы Виктором Сазоновым. Проводить его в последний путь собрались десятки человек: родные, близкие, коллеги по депутатскому корпусу, представители исполнительной власти и просто неравнодушные жители города. После 
22 сентября 2018, 11:07
22 сентября в «МТЛ Арене» состоится прощание с Виктором Сазоновым

22 сентября в «МТЛ Арене» состоится прощание с Виктором Сазоновым

Завтра Самарская область простится с председателем Самарской губернской думы Виктором Сазоновым. Гражданская панихида пройдет в спорткомплексе «МТЛ-Арена» на улице Советской Армии в 10:30. Похоронят политика на Рубежном кладбище.

Виктор Федорович скончался на 71-м году жизни в ночь на четверг 
21 сентября 2018, 08:21
Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким Виктора Сазонова

Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким Виктора Сазонова

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким спикера губдумы Виктора Сазонова. 
 
- Для жителей региона, для всех, кто знал этого выдающегося человека, случившееся – тяжелый удар. Трудовая деятельность Виктора Федоровича неразрывно связана с развитием Самарской области, проникнута искренней 
20 сентября 2018, 10:39
Прощание с Виктором Сазоновым состоится в субботу

Прощание с Виктором Сазоновым состоится в субботу

Место похорон председателя Самарской губдумы Виктора Сазонова еще определяется, но известно, что они состоятся в субботу, 22 сентября. Виктор Федорович  ушел из жизни в 1:30 в четверг, 20 сентября. Напомним, что политик занимал пост председателя губдумы долгие 17 лет, с 
20 сентября 2018, 09:41
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