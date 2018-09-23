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Самарцы провожают в последний путь Виктора Сазонова
В эти минуты в спорткомплексе МТЛ "Арена" проходит церемония прощания со спикером Самарской Губернской Думы Виктором Сазоновым. Проводить его в последний путь собрались десятки человек: родные, близкие, коллеги по депутатскому корпусу, представители исполнительной власти и просто неравнодушные жители города. После …
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22 сентября 2018, 11:07
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22 сентября в «МТЛ Арене» состоится прощание с Виктором Сазоновым
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21 сентября 2018, 08:21
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Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким Виктора Сазонова
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким спикера губдумы Виктора Сазонова.
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20 сентября 2018, 10:39
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Прощание с Виктором Сазоновым состоится в субботу
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20 сентября 2018, 09:41