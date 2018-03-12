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Неудачную попытку дать взятку полицейскому из Самары сняли на видео
Появилось видео неудачной попыткой подкупа одного из сотрудников самарской полиции. Ролик опубликован на сайте ГУ МВД России по Самарской области. Подозреваемого злоумышленника задержали 1 марта при попытке передачи 200 тысяч рублей руководителю одного из отделов городского управления МВД. Как уже …
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12 марта 2018, 03:36
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СК сообщил подробности ЧП с пострадавшими на нефтепроводе под Самарой
Появилась официальная информация о ЧП на нефтепроводе под Самарой. Следственный комитет начал проверку по факту отравления парами сероводорода троих человек. Люди пострадали 10 марта «при ликвидации порыва нефтепровода», расположенного в Красноярском районе Самарской области. По данным следователей, трое рабочих потеряли …
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12 марта 2018, 10:11
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СК начал проверку по факту гибели 3 человек на пожаре в Самаре
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1 марта 2018, 03:46
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39 бутылок пива в качестве взятки предложил полицейскому житель Самары
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27 февраля 2018, 02:46
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12,5 млн рублей утаил от налоговиков директор стройфирмы из Самары
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21 февраля 2018, 05:15
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СК и МВД сообщили подробности взрыва на ул. Димитрова в Самаре
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5 февраля 2018, 05:19
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В Самаре бизнесмен задержан за взятку полицейскому из отдела противодействия коррупции
В Самаре полицейские задержали 51-летнего бизнесмена при передаче взятки сотруднику подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.
Мужчина предложил полицейскому незаконное вознаграждение «за не проведение проверочных мероприятий по факту совершения незаконной предпринимательской деятельности». Но силовик сразу сообщил все своему руководству, сообщили в …
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29 января 2018, 10:01
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В Тольятти чиновник брал взятки бурением скважин
В Тольятти следователи завели уголовное дело в отношении бывшего чиновника мэрии, подозреваемого в получении взятки. Преступление было совершено в период с ноября 2014 года по май 2015-го, когда подозреваемый занимал пост заместителя главы городского департамента градостроительной деятельности. По версии следствия, …
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18 января 2018, 04:07
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29-летний житель Тольятти задержан при передаче взятки сотруднику колонии
В Тольятти полицейские и сотрудники ФСИН задержали мужчину, подозреваемого в передаче взятки сотруднику исправительной колонии. По данным силовиков, 29-летний тольяттинец выступал посредником при передаче вознаграждения в 500 тысяч рублей за покровительство одному из осужденных.
Предполагаемого посредника поймали, когда он вручил оперуполномоченному …
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16 января 2018, 01:12
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В Самаре по делу о взяточничестве задержаны два адвоката
В Самаре два адвоката стали фигурантами уголовного дела. Статья – «Посредничество во взяточничестве». Юристов задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области. По данным силовиков, подозреваемые получили деньги в самарском кафе. Местная жительница передала …
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10 января 2018, 03:47
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Пьяный житель Самары выстрелил с балкона в голову полицейскому
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27 декабря 2017, 10:52