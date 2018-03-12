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Материалы по теме:

Неудачную попытку дать взятку полицейскому из Самары сняли на видео

Неудачную попытку дать взятку полицейскому из Самары сняли на видео

Появилось видео неудачной попыткой подкупа одного из сотрудников самарской полиции. Ролик опубликован на сайте ГУ МВД России по Самарской области. Подозреваемого злоумышленника задержали 1 марта при попытке передачи 200 тысяч рублей руководителю одного из отделов городского управления МВД. Как уже 
12 марта 2018, 03:36
СК сообщил подробности ЧП с пострадавшими на нефтепроводе под Самарой

СК сообщил подробности ЧП с пострадавшими на нефтепроводе под Самарой

Появилась официальная информация о ЧП на нефтепроводе под Самарой. Следственный комитет начал проверку по факту отравления парами сероводорода троих человек. Люди пострадали 10 марта «при ликвидации порыва нефтепровода», расположенного в Красноярском районе Самарской области. По данным следователей, трое рабочих потеряли 

12 марта 2018, 10:11
СК начал проверку по факту гибели 3 человек на пожаре в Самаре

СК начал проверку по факту гибели 3 человек на пожаре в Самаре

В Самаре региональное управление Следственного комитета России начало доследственную проверку по факту обнаружения погибших на месте пожара в Куйбышевском районе. Как уже сообщала «ТЕРРА»,  в ночь на 1 марта на улице Большой Караванной около четырех часов ночи загорелся частный дом. 
1 марта 2018, 03:46
39 бутылок пива в качестве взятки‍ предложил полицейскому житель Самары

39 бутылок пива в качестве взятки‍ предложил полицейскому житель Самары

В Самаре задержан подозреваемый в даче взятки полицейскому. Преступление было выявлено в Промышленном районе. Подозреваемый – 32-летний житель Самары. По данным следователей, находясь в городском отделе полиции №2, он предложил сотруднику правоохранительных органов взятку – 10 тысяч рублей и 39 

27 февраля 2018, 02:46
12,5 млн рублей утаил от налоговиков директор стройфирмы из Самары

12,5 млн рублей утаил от налоговиков директор стройфирмы из Самары

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «СамараСтройСервис». Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 12,5 миллиона рублей, сообщает пресс служба регионального управления СК России.

По версии следователей, в период с марта 2014 по декабрь 2015 

21 февраля 2018, 05:15
СК и МВД сообщили подробности взрыва на ул. Димитрова в Самаре

СК и МВД сообщили подробности взрыва на ул. Димитрова в Самаре

Следственный комитет и МВД сообщили официальные данные о ЧП в жилом доме на улице Димитрова в Самаре. Как уже сообщала «ТЕРРА», днем в понедельник, 5 февраля, в жилом доме на улице Георгия Димитрова, по предварительным данным, взорвался газовый баллон. Местный 
5 февраля 2018, 05:19
В Самаре бизнесмен задержан за взятку полицейскому из отдела противодействия коррупции

В Самаре бизнесмен задержан за взятку полицейскому из отдела противодействия коррупции

В Самаре полицейские задержали 51-летнего бизнесмена при передаче взятки сотруднику подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.

Мужчина предложил полицейскому незаконное вознаграждение «за не проведение проверочных мероприятий по факту совершения незаконной предпринимательской деятельности». Но силовик сразу сообщил все своему руководству, сообщили в 

29 января 2018, 10:01
В Тольятти чиновник брал взятки бурением скважин

В Тольятти чиновник брал взятки бурением скважин

В Тольятти следователи завели уголовное дело в отношении бывшего чиновника мэрии, подозреваемого в получении взятки. Преступление было совершено в период с ноября 2014 года по май 2015-го, когда подозреваемый занимал пост заместителя главы городского департамента градостроительной деятельности. По версии следствия, 

18 января 2018, 04:07
29-летний житель Тольятти задержан при передаче взятки сотруднику колонии

29-летний житель Тольятти задержан при передаче взятки сотруднику колонии

В Тольятти полицейские и сотрудники ФСИН задержали мужчину, подозреваемого в передаче взятки сотруднику исправительной колонии. По данным силовиков, 29-летний тольяттинец выступал посредником при передаче вознаграждения в 500 тысяч рублей за покровительство одному из осужденных.

Предполагаемого посредника поймали, когда он вручил оперуполномоченному 

16 января 2018, 01:12
В Самаре по делу о взяточничестве задержаны два адвоката

В Самаре по делу о взяточничестве задержаны два адвоката

В Самаре два адвоката стали фигурантами уголовного дела. Статья – «Посредничество во взяточничестве». Юристов задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области. По данным силовиков, подозреваемые получили деньги в самарском кафе. Местная жительница передала 

10 января 2018, 03:47
Пьяный житель Самары выстрелил с балкона в голову полицейскому

Пьяный житель Самары выстрелил с балкона в голову полицейскому

В Самаре состоялся суд над местным жителем по делу о применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов. По данным силовиков, пьяный мужчина выстрелил с балкона в голову полицейскому. Инцидент произошел в Промышленном районе 23 сентября этого года.

На улице Рыльской полицейский 

27 декабря 2017, 10:52
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