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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Чиновника тольяттинской мэрии задержали за злоупотребление служебным положением

Чиновника тольяттинской мэрии задержали за злоупотребление служебным положением

Коррупционный скандал разразился в тольяттинской мэрии. ГУ МВД России по Самарской области сообщило о задержании чиновника, который подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, 8 декабря 2014 года мужчина поставил свою подпись под документом о приемке строительных работ на 

7 февраля 2018, 10:40
Гознак: Россиянам выдадут паспорта и водительские права с микросхемой

Гознак: Россиянам выдадут паспорта и водительские права с микросхемой

В России эксперты анализируют возможность введения внутренних паспортов и водительских прав, содержащих микросхему с биометрическими данными и электронной подписью гражданина. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на главу Гознака Аркадия Трачука.
По его словам, разработка таких документов ведется уже 

17 августа 2017, 05:23
Из-за урагана в Самарской области ввели режим ЧС

Из-за урагана в Самарской области ввели режим ЧС

В селе Ясная Поляна Самарской области введён режим чрезвычайной ситуации. Как уже рассказывала «ТЕРРА», Шенталинский район оказался в эпицентре урагана, который накануне накрыл регион. В Ясной Поляне смерч, пришедший со стороны Татарстана, повредил крыши 10 домов, где проживали 17 
2 июня 2017, 03:05
Массовый исход: 40 тысяч человек эвакуируют на Ставрополье из-за угрозы прорыва дамбы

Массовый исход: 40 тысяч человек эвакуируют на Ставрополье из-за угрозы прорыва дамбы

В 7 населенных пунктах Ставропольского края в настоящее время идет массовая эвакуация свыше 40 тыс. человек из-за угрозы прорыва дамбы на Отказненском водохранилище. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Решение вывести жителей Советского и Буденновского 

29 мая 2017, 11:03
С ветерком: Билеты на скоростной речной транспорт теперь продают только по документам

С ветерком: Билеты на скоростной речной транспорт теперь продают только по документам

Как информирует Самарское речное пассажирское предприятие, с 15 мая билеты на скоростные линии Самара-Тольятти и Самара-Сызрань продают лишь при предоставлении документов. В кассах следует предъявлять паспорт или водительское удостоверение.
Напомним, что навигация из областной столицы в Сызрань и обратно началась 

16 мая 2017, 12:03
В Самарской области снят режим ЧС, введенный после взрывов 2013 года

В Самарской области снят режим ЧС, введенный после взрывов 2013 года

Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Самарской области летом 2013 года после взрывов на полигоне боеприпасов под Чапаевком, отменен. Губернатором Николаем Меркушкиным подписано соответствующее постановление. Причина – полная ликвидация последствий ЧС, указано в документе.
Как уже сообщала «ТЕРРА», взрывы на полигоне 

16 февраля 2017, 09:49
Самарский дом с треснувшими стенами могут признать аварийным

Самарский дом с треснувшими стенами могут признать аварийным

В понедельник, 23 января, городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности провела совещания, посвященные дому №87 по улице Степана Разина.

Как уже сообщала «ТЕРРА», днем ранее местные жители обнаружили трещины в помещениях. Людей
24 января 2017, 05:31
В России упростят выдачу паспортов и других документов

В России упростят выдачу паспортов и других документов

Вице-премьер России Игорь Шувалов поручил Министерству внутренних дел, а также Центробанку, Сбербанку и ВТБ проработать вопрос о предоставлении кредитным учреждениям права выдачи россиянам паспортов и других документов, в том числе миграционного характера. Такой шаг необходим для появления конкуренции, считает чиновник. 

20 января 2017, 02:20
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