В России могут отменить пошлины за восстановление документов в случае их утраты или порчи из-за чрезвычайных ситуаций. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Сейчас эта норма действует лишь в отношении утраченного паспорта. В том случае, если в негодность пришли документы на транспорт, недвижимость, водительское удостоверение, свидетельство о браке и другие, гражданину приходится тратить на получение новых бумаг до 10 тысяч рублей. Напомним, чрезвычайными ситуациями, в частности, признаются наводнения, землетрясения, взрывы бытового газа и авиакатастрофы.
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Чиновника тольяттинской мэрии задержали за злоупотребление служебным положением
Коррупционный скандал разразился в тольяттинской мэрии. ГУ МВД России по Самарской области сообщило о задержании чиновника, который подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, 8 декабря 2014 года мужчина поставил свою подпись под документом о приемке строительных работ на …
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7 февраля 2018, 10:40
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Гознак: Россиянам выдадут паспорта и водительские права с микросхемой
В России эксперты анализируют возможность введения внутренних паспортов и водительских прав, содержащих микросхему с биометрическими данными и электронной подписью гражданина. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на главу Гознака Аркадия Трачука.
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17 августа 2017, 05:23
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Из-за урагана в Самарской области ввели режим ЧС
В селе Ясная Поляна Самарской области введён режим чрезвычайной ситуации. Как уже рассказывала «ТЕРРА», Шенталинский район оказался в эпицентре урагана, который накануне накрыл регион. В Ясной Поляне смерч, пришедший со стороны Татарстана, повредил крыши 10 домов, где проживали 17 …
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2 июня 2017, 03:05
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Массовый исход: 40 тысяч человек эвакуируют на Ставрополье из-за угрозы прорыва дамбы
В 7 населенных пунктах Ставропольского края в настоящее время идет массовая эвакуация свыше 40 тыс. человек из-за угрозы прорыва дамбы на Отказненском водохранилище. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на пресс-службу главы региона.
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29 мая 2017, 11:03
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С ветерком: Билеты на скоростной речной транспорт теперь продают только по документам
Как информирует Самарское речное пассажирское предприятие, с 15 мая билеты на скоростные линии Самара-Тольятти и Самара-Сызрань продают лишь при предоставлении документов. В кассах следует предъявлять паспорт или водительское удостоверение.
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16 мая 2017, 12:03
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В Самарской области снят режим ЧС, введенный после взрывов 2013 года
Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Самарской области летом 2013 года после взрывов на полигоне боеприпасов под Чапаевком, отменен. Губернатором Николаем Меркушкиным подписано соответствующее постановление. Причина – полная ликвидация последствий ЧС, указано в документе.
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16 февраля 2017, 09:49
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Самарский дом с треснувшими стенами могут признать аварийным
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24 января 2017, 05:31
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В России упростят выдачу паспортов и других документов
Вице-премьер России Игорь Шувалов поручил Министерству внутренних дел, а также Центробанку, Сбербанку и ВТБ проработать вопрос о предоставлении кредитным учреждениям права выдачи россиянам паспортов и других документов, в том числе миграционного характера. Такой шаг необходим для появления конкуренции, считает чиновник. …
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20 января 2017, 02:20