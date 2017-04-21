|
Кости древнего священника пролили свет на тайну голода в Европе
|
21 апреля 2017, 01:40
|
Ученые: голые землекопы могут жить без кислорода, как растения
Африканские грызуны, имеющие такое необычное название, способны до 20 минут обходиться без кислорода, задействовав при этом сходный с растениями метаболизм. Об этом рассказывается в научном издании Science.
|
21 апреля 2017, 11:17
|
Индийские ученые назвали продукт, защищающий зубы от кариеса
|
21 апреля 2017, 10:03
|
Астрофизики открыли самую перспективную для жизни планету
|
20 апреля 2017, 03:39
|
В России изобрели сухой заменитель крови
Ученые из Калужской области разработали уникальный аналог крови ПАМ-3. Его можно применять при травмах различного происхождения.
|
19 апреля 2017, 11:20
|
Деньги ученым: еще один вуз из Самарской области признали опорным
Минобрнауки России определило 22 вуза, которые стали победителями второго этапа конкурса по созданию опорных университетов.
В список попал и Тольяттинский государственный университет. Теперь он будет получать аудиторскую и экспертную поддержку федерального центра, а также дотации из областного бюджета.
Согласно плану реформы высшего …
|
18 апреля 2017, 02:53
|
Самарский университет занял 22 место среди российских вузов по версии RUR
|
7 апреля 2017, 06:24
|
Где самарцы будут писать «Тотальный диктант»
|
7 апреля 2017, 02:49
|
Уникальный судовой лазер для резки метрового льда создан в РФ
|
4 апреля 2017, 03:24
|
В Самаре растиражировали Ждуна
Самарские студенты с помощью 3D-принтера сделали несколько копий популярной в сети скульптуры, которую в России прозвали Ждуном. Фигурки изготовлены из пластика на факультете машиностроения СамГТУ.
«Мы просто решили повеселиться и использовали образ Ждуна для отработки оригинальных аддитивных технологий и …
|
31 марта 2017, 04:58
|
Российский ученый получил полмиллиона на разработку супербатарейки
Аспирант из Перми Алексей Сосунов разрабатывает высокоэффективные супербатарейки для автомобилей, квадрокоптеров и смартфонов. На реализацию проекта ему выделен грант в 500 тысяч рублей, рассказывают российские агентства.
|
23 марта 2017, 05:27
|
Ученые создали новый материал, способный самостоятельно менять форму
Американские ученые разработали новый материал, который может самостоятельно приобретать любую форму. Для его создания исследователи соединили 2 полимера с разными свойствами. Об этом рассказывается на страницах журнала Nature Communications.
|
28 сентября 2016, 10:04