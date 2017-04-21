Ученые: голые землекопы могут жить без кислорода, как растения Африканские грызуны, имеющие такое необычное название, способны до 20 минут обходиться без кислорода, задействовав при этом сходный с растениями метаболизм. Об этом рассказывается в научном издании Science.

Немецкие специалисты установили, что при полном прекращении доступа кислорода для обеспечения энергией клетки …