Самарский областной фонд жилья и ипотеки снова оказался втянут в скандал. Напомним, ранее областной главк полиции возбудил уголовное дело по факту незаконного получения субсидий государственным унитарным предприятием «Стройконтроль», которое в свое время возглавлял нынешний руководитель СОФЖИ Реналь Мязитов. По версии следователей, решить проблемы ему пообещал глава департамента градостроительства Самары Сергей Рубаков. Чиновника в начале июня задержали при получении от Мязитова двух с половиной миллионов рублей. Две недели назад домой к главе СОФЖИ пришли с обыском, причем в рамках уже другого дела - о незаконной добыче песка. Теперь все гораздо скромнее, да и речь - не о персоне Реналя Мязитова, а о деятельности фонда. На улице Пензенской в столице губернии местные жители заблокировали строительную технику подрядной организации, которая пришла, чтобы начать возведение многоэтажного дома по контракту с СОФЖИ. За противостоянием наблюдала наша съемочная группа.
Около 10 часов утра у въезда во двор 74-го дома по улице Пензенской со стороны Дачной собрались практически все, кто в это время оказался дома - мамы с детьми, пенсионеры, отпускники. Живой щит не позволил рабочим начать монтаж бетонного забора вокруг будущей стройплощадки, хотя, по словам подрядчиков, у них есть вся необходимая документация для начала возведения многоквартирного дома переменной этажности.
Алексей Сафиуллов, заместитель генерального директора ООО «СК Сервис-Д»:
- Мы сегодня приступили к выполнению строительно-монтажных работ по огораживанию строительной площадки – то есть, территории. Вся правоустанавливающая документация у нас имеется – разрешение на строительство, договор подряда, положительные заключения экспертизы, вся правовая база есть. Но народу все равно.
Противники строительства говорят, что в свое время администрация Самары разрешение на возведение объекта выдавать отказалась, но после передачи градостроительных полномочий в региональный минстрой, процесс пошел, несмотря на то, что, по мнению местных жителей, нарушен целый ряд нормативов. В частности, новостройка находится слишком близко к существующим домам.
Ирина Павлова, жительница дома №74 по улице Пензенская:
- Они считали инсоляцию от фасада дома. Нам проверяли архитекторы из строительной академии – то есть это совершенно официально, у нас две квартиры не проходят по инсоляции.
Ольга Михайлина, жительница дома №74 по ул. Пензенская:
- Потому что в проекте, который получил положительную экспертизу, по 11 пунктам нарушения. Тем не менее, экспертиза была получена с положительным заключением.
Вся документация находится в открытом доступе на сайте заказчика строительства - Самарского областного фонда жилья и ипотеки. По информации сотрудников фонда, есть и заключение прокуратуры, которая никаких нарушений не нашла. Территорию после возведения объекта ждет масштабное благоустройство с организацией парковки, детской площадки и рекреационных зон. Тем не менее, местные жители намерены обратиться в аппарат уполномоченного по правам человека и в суд - с требованием запретить строительство. Пока же неоформальный подход к делу тоже дал эффект - техника с площадки ушла.