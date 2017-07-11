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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Тольяттинцу, решившему пострелять по людям, вменяют хулиганство

Тольяттинцу, решившему пострелять по людям, вменяют хулиганство

Тольяттинские полицейские задержали посетителя кафе, который решил пострелять по предположительно нетрезвым людям. Инцидент произошел в заведении, расположенном возле Лесопаркового шоссе  в Центральном районе Тольятти. Потерпевшие – двое молодых людей, им по 27 лет. Они получили ранения из травматического пистолета. Стрелок 

11 июля 2017, 11:45
Миллионы от коллектора: мэрия Самары судится с проектировщиком канализации для ЧМ-2018

Миллионы от коллектора: мэрия Самары судится с проектировщиком канализации для ЧМ-2018

Пока ничем закончилось судебное разбирательство между мэрией Самары и региональным ГУПом «ТеррНИИгражданпроект». С последнего городские чиновники требовали взыскать 23 миллиона 151 тысячу рублей неустойки. Они посчитали, что институт нарушил срок выполнения муниципального контракта по проектированию и строительству коллектора дождевой канализации 

10 июля 2017, 10:19
Зачем добру пропадать: В Самаре ушлые бизнесмены устанавливали незаконные щиты повторно

Зачем добру пропадать: В Самаре ушлые бизнесмены устанавливали незаконные щиты повторно

О курьезном случае поведал департамент городского хозяйства и экологии мэрии Самары. Сотрудники ведомства проверили места размещения рекламных конструкций, где ранее были демонтированы незаконные щиты форматом 3х6 метров. И каково же было удивление чиновников, когда на площадках, на которых буквально 2 
8 июля 2017, 04:25
Загадку отрезанного пальца семь лет расследует полиция Скотланд-Ярда

Загадку отрезанного пальца семь лет расследует полиция Скотланд-Ярда

Лучшие сыщики Скотланд-Ярда вот уже 7 лет стараются установить, кому принадлежал отрезанный палец, обнаруженный в британской столице. Теперь правоохранители решили прибегнуть к помощи общественности в расследовании этого загадочного дела, о котором рассказывают английские СМИ.
Семь лет назад лондонские полицейские нашли 

7 июля 2017, 10:00
В Самаре бизнеследи обманула вымогателей на 1,5 миллиона рублей

В Самаре бизнеследи обманула вымогателей на 1,5 миллиона рублей

Жительница Самары стала жертвой похищения. Инцидент произошел 14 июня. Прямо на улице на нее напали двое неизвестных, затолкали в машину и вывезли в лес. Там у нее отняли 20 000 рублей и банковскую карту, с которой преступники потом сняли 210 000 рублей. 

30 июня 2017, 10:56
Самарец в отместку за свое увольнение угнал с работы погрузчик

Самарец в отместку за свое увольнение угнал с работы погрузчик

В Самаре раскрыта кража погрузчика, который пропал в одной из организаций в Красноглинском районе города. Инцидент произошел в ночь на 19 июня. В ходе расследования полицейские решили проверить бывшего работника фирмы, уволенного незадолго до инцидента. По данным полицейских, во время 

29 июня 2017, 11:07
Самарские чиновники заняли миллиард, но этого мало

Самарские чиновники заняли миллиард, но этого мало

Мэрия Самары займет у Сбербанка 1 миллиард рублей. Результаты объявленного администрацией города тендера опубликованы на портале Госзакупок. Речь идет об открытии двух невозобновляемых кредитных линий по 500 миллионов рублей. Срок действия каждой - 2 года. Стоимость займа 9,3% годовых. На 

23 июня 2017, 03:01
«Автовокзалы» прессуют самарскую мэрию: у чиновников хотят отнять 3,2 млн рублей

«Автовокзалы» прессуют самарскую мэрию: у чиновников хотят отнять 3,2 млн рублей

Стал известен предмет судебного спора самарской мэрии и «Евразийской корпорации автовокзалов». Юристы этой компании считают, что администрация города обогатилась за их счет. Бизнесмены требуют взыскать с чиновников почти 3 миллиона 200 тысяч рублей. Из них 2,3 млн - сумма, которую 

22 июня 2017, 03:52
Должок: у «Самарского бизнес-инкубатора» хотят забрать 700 тысяч рублей

Должок: у «Самарского бизнес-инкубатора» хотят забрать 700 тысяч рублей

Мэрия Самары требует деньги с собственного муниципального предприятия. Департамент управления имуществом обратился с иском к МП "Самарский бизнес-инкубатор". Учреждение, которое должно способствовать развитию предпринимательства, задолжало в бюджет около 700 тысяч рублей по договору аренды земельного участка на улице Главной, где 

16 июня 2017, 09:00
«Большая Волга» проиграла самарскому «Центру размещения рекламы» 15 щитов

«Большая Волга» проиграла самарскому «Центру размещения рекламы» 15 щитов

Поставлена точка в споре двух государственных структур - «Федерального управления автомобильных дорог «Большая Волга» и самарского областного «Центра размещения рекламы» за право владеть 15 рекламными щитами. Как уже сообщала «Терра», в ноябре областной центр размещения рекламы снес как незаконные  15 конструкций, 

5 апреля 2017, 04:22
В самарском арбитраже идет суд из-за рекламных щитов на трассе М-5

В самарском арбитраже идет суд из-за рекламных щитов на трассе М-5

Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» не поделило с самарским областным Центром размещения рекламы щиты вдоль автотрасс. Казенное учреждение в арбитражном суде требует заставить региональное бюджетное учреждение восстановить 14 демонтированных рекламных конструкций, расположенных на трассе М-5 «Урал» в Красноярском районе 

2 марта 2017, 03:37
В Самаре осталось убрать 150 незаконных рекламных щитов

В Самаре осталось убрать 150 незаконных рекламных щитов

Областные чиновники отчитались о том, как в регионе идет демонтаж незаконных рекламных конструкций. Напомним, этот процесс в Самаре начался еще в 2013 году. Тогда речь шла о том, что 90% щитов находятся вне закона. С тех пор рекламы на улицах 
4 декабря 2015, 03:52
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