Полиция Самары занялась скандальным делом «воскрешения» в городе рекламных щитов. Мэрия областного центра обратилась к силовикам с просьбой устроить проверку подрядной организации, которая в июне по муниципальному контракту демонтировала незаконную рекламу. Однако через несколько дней многие из щитов оказались на прежнем месте. Чиновники решили проверить места хранения демонтированных билбордов. Большей части конструкций там не оказалось. Горадминистрация подозревает сотрудников подрядчика, допустившего нарушения, в мошенничестве. В ближайшее время комитет по наружной рекламе намерен расторгнуть с фирмой контракт.
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Тольяттинцу, решившему пострелять по людям, вменяют хулиганство
Тольяттинские полицейские задержали посетителя кафе, который решил пострелять по предположительно нетрезвым людям. Инцидент произошел в заведении, расположенном возле Лесопаркового шоссе в Центральном районе Тольятти. Потерпевшие – двое молодых людей, им по 27 лет. Они получили ранения из травматического пистолета. Стрелок …
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11 июля 2017, 11:45
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Миллионы от коллектора: мэрия Самары судится с проектировщиком канализации для ЧМ-2018
Пока ничем закончилось судебное разбирательство между мэрией Самары и региональным ГУПом «ТеррНИИгражданпроект». С последнего городские чиновники требовали взыскать 23 миллиона 151 тысячу рублей неустойки. Они посчитали, что институт нарушил срок выполнения муниципального контракта по проектированию и строительству коллектора дождевой канализации …
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10 июля 2017, 10:19
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Зачем добру пропадать: В Самаре ушлые бизнесмены устанавливали незаконные щиты повторно
О курьезном случае поведал департамент городского хозяйства и экологии мэрии Самары. Сотрудники ведомства проверили места размещения рекламных конструкций, где ранее были демонтированы незаконные щиты форматом 3х6 метров. И каково же было удивление чиновников, когда на площадках, на которых буквально 2 …
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8 июля 2017, 04:25
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Загадку отрезанного пальца семь лет расследует полиция Скотланд-Ярда
Лучшие сыщики Скотланд-Ярда вот уже 7 лет стараются установить, кому принадлежал отрезанный палец, обнаруженный в британской столице. Теперь правоохранители решили прибегнуть к помощи общественности в расследовании этого загадочного дела, о котором рассказывают английские СМИ.
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7 июля 2017, 10:00
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В Самаре бизнеследи обманула вымогателей на 1,5 миллиона рублей
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30 июня 2017, 10:56
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Самарец в отместку за свое увольнение угнал с работы погрузчик
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29 июня 2017, 11:07
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Самарские чиновники заняли миллиард, но этого мало
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23 июня 2017, 03:01
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«Автовокзалы» прессуют самарскую мэрию: у чиновников хотят отнять 3,2 млн рублей
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22 июня 2017, 03:52
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Должок: у «Самарского бизнес-инкубатора» хотят забрать 700 тысяч рублей
Мэрия Самары требует деньги с собственного муниципального предприятия. Департамент управления имуществом обратился с иском к МП "Самарский бизнес-инкубатор". Учреждение, которое должно способствовать развитию предпринимательства, задолжало в бюджет около 700 тысяч рублей по договору аренды земельного участка на улице Главной, где …
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16 июня 2017, 09:00
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«Большая Волга» проиграла самарскому «Центру размещения рекламы» 15 щитов
Поставлена точка в споре двух государственных структур - «Федерального управления автомобильных дорог «Большая Волга» и самарского областного «Центра размещения рекламы» за право владеть 15 рекламными щитами. Как уже сообщала «Терра», в ноябре областной центр размещения рекламы снес как незаконные 15 конструкций, …
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5 апреля 2017, 04:22
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В самарском арбитраже идет суд из-за рекламных щитов на трассе М-5
Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» не поделило с самарским областным Центром размещения рекламы щиты вдоль автотрасс. Казенное учреждение в арбитражном суде требует заставить региональное бюджетное учреждение восстановить 14 демонтированных рекламных конструкций, расположенных на трассе М-5 «Урал» в Красноярском районе …
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2 марта 2017, 03:37
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В Самаре осталось убрать 150 незаконных рекламных щитов
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4 декабря 2015, 03:52