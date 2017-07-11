Областные чиновники отчитались о том, как в регионе идет демонтаж незаконных рекламных конструкций. Напомним, этот процесс в Самаре начался еще в 2013 году. Тогда речь шла о том, что 90% щитов находятся вне закона. С тех пор рекламы на улицах …