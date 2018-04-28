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«Краеведческий экспресс» приедет из Тольятти в Сызрань
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27 апреля 2018, 09:11
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Мужчину зажало в кабине грузовика после массового ДТП под Сызранью
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25 апреля 2018, 11:37
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6 миллионов 776 тысяч рублей заработал в прошлом году глава Сызрани Николай Лядин
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25 апреля 2018, 09:28
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«Поплыла» насыпь под обводной дорогой в Сызрани
Автомобилисты бьют тревогу из-за состояния обводной дороги в Сызрани, которая соединяет трассу М-5 «Урал» и Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». Из-за паводковых вод там «поплыла» насыпь. Грунт обвалился уже на нескольких участках, длина самого большого из которых составляет 15 метров. Повреждение уже затронуло …
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25 апреля 2018, 08:47
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В Самаре горит долгострой на Ставропольской
В Самаре произошел пожар – на Ставропольской в районе пересечения с улицей Советской Армии, горит недостроенный многоэтажный дом, расположенный рядом с трамвайной линией. Видео с места происшествия опубликовал в соцсети «Фейсбук» Вадим Афанасьев.
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24 апреля 2018, 05:48
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Село под Сызранью спасли от сильного пожара
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23 апреля 2018, 10:18
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Людей экстренно эвакуировали из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре
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20 апреля 2018, 05:39
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В блогах: ночью около «Дубков» горел автомобиль
Самарец Антон Утехин стал свидетелем, как ночью горел автомобиль около стадиона напротив «Дубков». «Уже вторая тачка за 3 года взрывается у меня под окнами, - утверждает автор в «Инстаграме». - Что-то не очень мне верится в случайность и совпадения. …
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20 апреля 2018, 12:33
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3-летний ребенок утонул в бане на Алма-Атинской в Самаре
В Самаре в бане на улице Алма-Атинской погиб 3-летний ребенок. Мальчик утонул в бассейне 28 марта, сообщает «Комсомольская правда – Самара». По данным издания, инцидент произошел около часа дня. Малыш был в бане вместе со своим отцом. Мужчина спасти …
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30 марта 2018, 12:48
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На Малой Царевщине 8 пожарных тушили огромную баню
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4 января 2018, 08:13
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Теперь не попариться: в Самаре закрывают баню № 4
Блогер Жанна Скокова сообщила, что в Самаре закрывают баню № 4 на улице Братьев Коростелевых. "Процесс ликвидации помывочных заведений в нашем городе идет так же продуктивно, как закрытие медучреждений, снос исторических зданий и строительство высоток. Бани - это прошлый …
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2 июня 2017, 08:27
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2-летний мальчик задохнулся в частной бане под Самарой
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24 декабря 2015, 02:46