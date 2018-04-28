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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

«Краеведческий экспресс» приедет из Тольятти в Сызрань

«Краеведческий экспресс» приедет из Тольятти в Сызрань

27 апреля в Сызрань из Тольятти прибудет «Краеведческий экспресс». Он ознаменует запуск нового маршрута в рамках железнодорожного проекта. Ранее школьные электропоезда «Краеведческий экспресс» отправлялись из Самары в Сызрань и Тольятти, а также из Сызрани и Тольятти в Самару. Проект посвящен 
27 апреля 2018, 09:11
Мужчину зажало в кабине грузовика после массового ДТП под Сызранью

Мужчину зажало в кабине грузовика после массового ДТП под Сызранью

Крупное ДТП произошло 24 апреля на трассе М-5 под Сызранью. 50-летний водитель грузовика Mercedes ехал со стороны Самары в направлении Москвы. На 918-м километре дороги мужчина не справился с управлением и врезался в колонну других большегрузов. Удар пришелся в другой 
25 апреля 2018, 11:37
6 миллионов 776 тысяч рублей заработал в прошлом году глава Сызрани Николай Лядин

6 миллионов 776 тысяч рублей заработал в прошлом году глава Сызрани Николай Лядин

Глава Сызрани Николай Лядин отчитался о своих доходах за 2017 год. За это время чиновник заработал  6 миллионов 776 тысяч рублей. Стоит отметить, что это почти вдвое меньше показателей 2016 года. Тогда заработок Лядина составил 11 миллионов 899 тысяч рублей.

Из 

25 апреля 2018, 09:28
«Поплыла» насыпь под обводной дорогой в Сызрани

«Поплыла» насыпь под обводной дорогой в Сызрани

Автомобилисты бьют тревогу из-за состояния обводной дороги в Сызрани, которая соединяет трассу М-5 «Урал» и Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». Из-за паводковых вод там «поплыла» насыпь. Грунт обвалился уже на нескольких участках, длина самого большого из которых составляет 15 метров. Повреждение уже затронуло 
25 апреля 2018, 08:47
В Самаре горит долгострой на Ставропольской

В Самаре горит долгострой на Ставропольской

В Самаре произошел пожар – на Ставропольской в районе пересечения с улицей Советской Армии, горит недостроенный многоэтажный дом, расположенный рядом с трамвайной линией. Видео с места происшествия опубликовал в соцсети «Фейсбук» Вадим Афанасьев. 
24 апреля 2018, 05:48
Село под Сызранью спасли от сильного пожара

Село под Сызранью спасли от сильного пожара

Сегодня, 23 апреля, личный состав 95-й и 185-й пожарно-спасательных частей города Сызрань выезжал по срочному вызову на крупное возгорание сухой травы под городом. Вызов на пульт дежурного диспетчера поступил в полдень - около Новой Рачейки вспыхнул сушняк. На место выехали 

23 апреля 2018, 10:18
Людей экстренно эвакуировали из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре

Людей экстренно эвакуировали из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре

20 апреля около 15:00 в самарском ТЦ «Вива Лэнд» произошло ЧП. Оттуда пришлось экстренно эвакуировать всех посетителей.

На третьем этаже здания заблокировалась дверь. Кроме того, многие почувствовали запах гари. Потом 
20 апреля 2018, 05:39
В блогах: ночью около «Дубков» горел автомобиль

В блогах: ночью около «Дубков» горел автомобиль

Самарец Антон Утехин стал свидетелем, как ночью горел автомобиль около стадиона напротив «Дубков». «Уже вторая тачка за 3 года взрывается у меня под окнами, - утверждает автор в «Инстаграме». - Что-то не очень мне верится в случайность и совпадения. 
20 апреля 2018, 12:33
3-летний ребенок утонул в бане на Алма-Атинской в Самаре

3-летний ребенок утонул в бане на Алма-Атинской в Самаре

В Самаре в бане на улице Алма-Атинской погиб 3-летний ребенок. Мальчик утонул в бассейне 28 марта, сообщает «Комсомольская правда – Самара». По данным издания, инцидент произошел около часа дня. Малыш был в бане вместе со своим отцом. Мужчина спасти 
30 марта 2018, 12:48
На Малой Царевщине 8 пожарных тушили огромную баню

На Малой Царевщине 8 пожарных тушили огромную баню

Пожар случился сегодня, 4 января.

Пожарное подразделение получило вызов в 16:30. На улице Атаманской в селе Малая Царевщина, загорелась огромная частная баня. Пламя охватило сооружение площадью в 60 квадратных метров. На тушение выезжали 8 человек личного состава на 3 
4 января 2018, 08:13
Теперь не попариться: в Самаре закрывают баню № 4

Теперь не попариться: в Самаре закрывают баню № 4

Блогер Жанна Скокова сообщила, что в Самаре закрывают баню № 4 на улице Братьев Коростелевых. "Процесс ликвидации помывочных заведений в нашем городе идет так же продуктивно, как закрытие медучреждений, снос исторических зданий и строительство высоток. Бани - это прошлый 
2 июня 2017, 08:27
2-летний мальчик задохнулся в частной бане под Самарой

2-летний мальчик задохнулся в частной бане под Самарой

Самарские следователи начали проверку по факту смерти ребенка. Трагедия случилась в среду, 23 декабря, в поселке Новый Буян. В бане частного дома умер 2-летний мальчик. Он находился там вместе с 30-летней мамой. По данным следователей, сначала малышу стало плохо.
24 декабря 2015, 02:46
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