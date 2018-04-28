6 миллионов 776 тысяч рублей заработал в прошлом году глава Сызрани Николай Лядин Глава Сызрани Николай Лядин отчитался о своих доходах за 2017 год. За это время чиновник заработал 6 миллионов 776 тысяч рублей. Стоит отметить, что это почти вдвое меньше показателей 2016 года. Тогда заработок Лядина составил 11 миллионов 899 тысяч рублей. Из …