Арбитражный суд Самарской области заблокировал проведение первого собрания кредиторов по делу о банкротстве бывшего акционера банка «Приоритет» и экс-президента «Крыльев Советов» Виктора Развеева. Это сделано по инициативе пожелавшего войти в реестр кредиторов бизнесмена Алексея Сивачева. Он требует с Развеева 141 с половиной миллион рублей. Суд назначил рассмотрение ходатайства на сентябрь. Если служители Фемиды его удовлетворят, Сивачев станет крупнейшим кредитором Развеева. Сегодня этот статус имеет «Приоритет», требующий с бизнесмена 124,5 миллиона рублей. Как образовался этот долг, не уточняется.
Напомним, финансовые трудности в данном банке начались летом 2014 года. Конфликт между акционерами спровоцировал отток клиентов. В сентябре того же года у финансового института отозвали лицензию, а вскоре его признали банкротом. Задолженность «Приоритета» перед кредиторами превышает 1,5 миллиарда рублей. В начале января этого года банк потребовал признать Виктора Развеева банкротом. Доля его семьи в уставном капитале организации достигала 40 процентов.
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