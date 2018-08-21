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Программа «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы
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21 августа 2018, 06:14
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Улицу Строителей в Самаре перекрыли до 7 сентября
В областной столице перекрыли еще одну дорогу. На этот раз ограничили движение по улице Строителей от Республиканской до проспекта Металлургов. Как пояснили в горадминистрации, улицу перекрывают, чтобы обеспечить безопасность движения, ведь на этом участке будут строить водопроводную сеть, а затем …
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21 августа 2018, 05:37
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25-летнюю авиадебоширку из Самары сняли с рейса в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге завели административное производство в отношении авиадебошира. Как ни удивительно, на борту самолета хулиганила дама - жительница Самары. 25-летняя девушка была доставлена в дежурную часть с борта воздушного судна, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
К полицейским, …
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21 августа 2018, 05:14
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В Самарской области ищут водителя скутера, который сбил пешехода
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21 августа 2018, 04:09
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Матч «Крылья Советов» - «Локомотив» вошел в тройку самых популярных в 4-м туре РПЛ
Агентство Турстат проанализировало посещаемость матчей 4 тура Российской Премьер-лиги. Встреча «Крыльев Советов» с московским «Локомотивом» стала третьей среди популярности у болельщиков. Его пришли посмотреть 31 652 человека. Самым популярным матчем стал «Зенит» - «Урал», на котором собрались 45 545 человек. …
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21 августа 2018, 11:56
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19 августа в районе стадиона «Самара Арена» ограничат движение
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17 августа 2018, 10:14
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Герой программы «Тотальный футбол» - Евгений Конюхов
Голкипер футбольного клуба «Крылья Советов» дал эксклюзивное интервью корреспонденту «ТЕРРЫ». Одной из главных тем разговора стало развитие детского футбола в регионе.
Подробности смотрите в программе «Тотальный футбол» во вторник 28 августа в 18:00.