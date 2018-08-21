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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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Материалы по теме:

Программа «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Программа «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Совсем немного времени остается до выхода программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ». Событий в этот вторник оказалось много, и о самом интересном вам расскажут наши журналисты и ведущая Инна Румянцева. Предлагаем ознакомиться с главными темами выпуска:

Чернобыльцы - мнимые или 
21 августа 2018, 06:14
Улицу Строителей в Самаре перекрыли до 7 сентября

Улицу Строителей в Самаре перекрыли до 7 сентября

В областной столице перекрыли еще одну дорогу. На этот раз ограничили движение по улице Строителей от Республиканской до проспекта Металлургов. Как пояснили в горадминистрации, улицу перекрывают, чтобы обеспечить безопасность движения, ведь на этом участке будут строить водопроводную сеть, а затем 
21 августа 2018, 05:37
25-летнюю авиадебоширку из Самары сняли с рейса в Санкт-Петербурге

25-летнюю авиадебоширку из Самары сняли с рейса в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завели административное производство в отношении авиадебошира. Как ни удивительно, на борту самолета хулиганила дама - жительница Самары. 25-летняя девушка была доставлена в дежурную часть с борта воздушного судна, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

К полицейским, 
21 августа 2018, 05:14
В Самарской области ищут водителя скутера, который сбил пешехода

В Самарской области ищут водителя скутера, который сбил пешехода

В понедельник вечером, 20 августа, неустановленный водитель на неизвестном мототранспорте (предположительно, скутере) ехал по поселку Суходол. На улице Школьной напротив дома № 35 А, где находится магазин, водитель сбил местную жительницу. 40-летняя женщина шла по проезжей части справа налево в 
21 августа 2018, 04:09
Матч «Крылья Советов» - «Локомотив» вошел в тройку самых популярных в 4-м туре РПЛ

Матч «Крылья Советов» - «Локомотив» вошел в тройку самых популярных в 4-м туре РПЛ

Агентство Турстат проанализировало посещаемость матчей 4 тура Российской Премьер-лиги. Встреча «Крыльев Советов» с московским «Локомотивом» стала третьей среди популярности у болельщиков. Его пришли посмотреть 31 652 человека. Самым популярным матчем стал «Зенит» - «Урал», на котором собрались 45 545 человек. 

21 августа 2018, 11:56
19 августа в районе стадиона «Самара Арена» ограничат движение

19 августа в районе стадиона «Самара Арена» ограничат движение

19 августа в Самаре – футбольный день. На стадионе «Самара Арена» в рамках четвертого тура чемпионата РПЛ встретятся «Крылья Советов» и московский «Локомотив». В связи с этим, для обеспечения безопасности в городе введут временные ограничения движения транспорта.

С 14:00 до 22:00 

17 августа 2018, 10:14
Герой программы «Тотальный футбол» - Евгений Конюхов

Герой программы «Тотальный футбол» - Евгений Конюхов

Голкипер футбольного клуба «Крылья Советов» дал эксклюзивное интервью корреспонденту «ТЕРРЫ». Одной из главных тем разговора стало развитие детского футбола в регионе.

Подробности смотрите в программе «Тотальный футбол» во вторник 28 августа в 18:00.