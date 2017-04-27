Реконструкция площади Куйбышева и Струковского сада завершится до конца текущего года. На эти цели из областного и городского бюджетов выделяется более 700 млн. рублей. О планах на текущий год и об итогах прошедшего перед депутатами гордумы отчитался глава Самары Олег Фурсов.
Социальное развитие, рост заработной платы работников бюджетной сферы, внушительные объемы дорожного строительства. По итогам прошлого года Самара стала лидером сразу по нескольким показателям среди центров регионов ПФО, рассказал депутатам городской думы глава региональной столицы Олег Фурсов. Особого внимания заслуживает сфера потребительского рынка. Объем розничной торговли достиг более 260 млрд. рублей, но сложности вызывают незаконные объекты торговли. В прошлом году было ликвидировано 156 нелегальных точек.
Олег Фурсов, глава г.о. Самара:
- Проблема эта существует, связана с тем, что долгое время было попустительство со стороны разных органов управления к этой теме и почему-то некоторые коммерсанты считают, что ликвидировав рынок в Кировском районе, они могут этот киоск поставить, например, в Октябрьском или в Советском, нам с этим нужно заканчивать.
Решение этого и многих других вопросов зависит от эффективного взаимодействия городских властей и самих жителей, отметила председатель гордумы Галина Андриянова.
Галина Андриянова, председатель думы г.о. Самара:
- Я думаю, совместными усилиями, именно благодаря тому, что сегодня работают администрации достаточно самостоятельно, внутригородские районы работают, именно благодаря запуску управляющих микрорайонов, что созданы общественные советы микрорайонов, именно с общественностью сегодня все эти вопросы возможно будет решить.
На заседании Думы депутаты также утвердили изменения в бюджет 2017 года. При поддержке областных властей в Самару пришли дополнительные 865 млн. рублей на возведение и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры и дорожное строительство.