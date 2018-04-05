В Самарской области полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия в Богатовском районе. 31-летний мужчина чуть не задушил мальчика, защищавшего мать. На него заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Потерпевшие – 36-летняя сожительница подозреваемого и ее девятилетний сын. Женщина сама пришла в полицию и рассказала о нападении на себя и своего ребенка. По словам заявительницы, в день инцидента ее сожитель пришел домой пьяный и между ними вспыхнула ссора.
«Словесная перепалка переросла в рукоприкладство со стороны мужчины. В момент потасовки 9-летний сын потерпевшей попытался пресечь действия отчима. По предварительным данным, злоумышленник начал душить ребенка и при этом высказал слова угрозы убийством», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Полицейские задержали подозреваемого. Мужчина 1987 года рождения официально нигде не трудоустроен, ранее привлекался к уголовной ответственности за убийство. Идет следствие. Фото предоставили в ГУ МВД России по Самарской области.
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