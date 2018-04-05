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«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Водитель, постоянно нарушавший ПДД, сбил школьника в Тольятти

Водитель, постоянно нарушавший ПДД, сбил школьника в Тольятти

Утром 4 апреля в Тольятти произошло ДТП с участием ребенка. 60-летний водитель на автомобиле BMW 116 ехал по бульвару 50 лет Октября. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 15-летнего школьника. Ребенка госпитализировали с сотрясением головного мозга, переломами правой голени и правого предплечья, 
4 апреля 2018, 02:58
Работник ломбарда помог полиции поймать серийных воров в Самарской области

Работник ломбарда помог полиции поймать серийных воров в Самарской области

В Самарской области будут судить двоих жителей Кинеля, которые обвиняются в серии краж. Поймать их помог работник одного из ломбардов. Он сообщил полицейским, что к нему регулярно приносят вещи и технику, в законности происхождения которых у него возникли сомнения.

Оперативная информация 

3 апреля 2018, 03:59
Женщина чуть не зарезала сожителя в Октябрьске

Женщина чуть не зарезала сожителя в Октябрьске

На днях в полицию города Октябрьск поступило сообщение о том, что местный 40-летний житель  получил ножевое ранение. Правоохранители отправились на место для выяснения обстоятельств.

Стражи порядка опросили хозяйку квартиры, из которой увезли потерпевшего. 43-летняя женщина пояснила, что ее сожителя порезали подростки, 

2 апреля 2018, 04:43
Пакет с героином нашли полицейские у жителя Сызрани

Пакет с героином нашли полицейские у жителя Сызрани

Некоторое время назад в сызранскую полицию поступило сообщение о том, что местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. 50-летнего мужчину задержали около одного из домов на улице Майской. При себе у него был обнаружен сверток с белым порошком. 

2 апреля 2018, 09:38
Стая бродячих собак едва не загрызла 11-летнюю школьницу в Сызрани

Стая бродячих собак едва не загрызла 11-летнюю школьницу в Сызрани

11-летняя школьница едва не стала жертвой стаи бродячих собак в Сызрани. 14 марта девочка шла домой, когда на нее набросились порядка 20 животных. Все произошло на улице Новомайской в райне ПТУ №26.

Школьница попыталась позвать на помошь, но рядом 
16 марта 2018, 09:40
Разбойник с ножом напал на продавца в Октябрьске

Разбойник с ножом напал на продавца в Октябрьске

За помощью в полицию обратилась продавец магазина в городе Октябрьск. Она сообщила, что в торговую точку зашел неизвестный с ножом. Он потребовал у женщины отдать ему всю наличность и серьги. Потерпевшая выполнила все требования преступника, и после этого он ушел.

Продавец 

28 февраля 2018, 03:00
Посетитель банка задержал грабителя с ножом в Тольятти

Посетитель банка задержал грабителя с ножом в Тольятти

В Тольятти произошло нападение на офис микрофинансовой организации, расположенный на улице Мира. Во время рабочего дня в помещение зашел мужчина. Он вытащил из куртки нож, и потребовал у сотрудников отдать ему деньги. Забрав 8 тысяч рублей, злоумышленник попытался сбежать. Однако 

21 февраля 2018, 01:02
Нападение пьяного самарца на бывшего начальника попало на видео

Нападение пьяного самарца на бывшего начальника попало на видео

В Самаре местного жителя подозревают в разбойном нападении на своего бывшего работодателя. Инцидент произошел 14 февраля в автосервисе, расположенном в Кировском районе 14 февраля. В организацию пришел пьяный 28-летний мужчина, бывший работник этой шиномонтажки. Он заявил своему бывшему начальнику, что 

21 февраля 2018, 11:10
В Самарской области 6 человек обвинили в похищении малолетнего ребенка

В Самарской области 6 человек обвинили в похищении малолетнего ребенка

В Самарской области шести лицам предъявлены обвинения в похищении малолетнего ребенка, сообщает оегиональное СК России. Речь идет о случае в Кинеле. Как уже сообщала «ТЕРРА», 24 января трое неизвестных в масках похитили 4-летнего мальчика. А его матери на телефон потом 
5 февраля 2018, 11:50
В Самаре найдена женщина, выбросившая на улицу умирать новорожденного малыша

В Самаре найдена женщина, выбросившая на улицу умирать новорожденного малыша

В Самаре задержали подозреваемую по делу об убийстве новорожденного мальчика. Как уже сообщала «ТЕРРА», 11 января малыша, завернутого в черный целлофановый пакет, нашли на улице Ставропольской. Ребенок умер в больнице. Подозреваемая женщина – 31-летняя уроженка Азербайджана задержана сотрудниками уголовного розыска. 
26 января 2018, 02:57
В Самаре подозреваемая в похищении 4-летнего мальчика заключена под стражу

В Самаре подозреваемая в похищении 4-летнего мальчика заключена под стражу

В Самаре по решению суда заключена под стражу 26-летняя женщина, подозреваемая в похищении ребенка. Как уже сообщала «ТЕРРА», преступление было совершено в Кинеле в среду, 24 января.

Неизвестные преступники в масках похитили 4-летнего мальчика. Матери на мобильный телефон пришло 
26 января 2018, 02:30
В Тольятти ищут пропавшего пятиклассника

В Тольятти ищут пропавшего пятиклассника

Полиция распространила сообщение о поисках школьника из Тольятти. Пропал пятиклассник, ушедший из дома утром 10 апреля.

Мальчик был одет в серую куртку с капюшоном, синюю рубашку, брюки и кроссовки черного цвета.

Всех, кто знает о местонахождении ребенка, просят 
13 апреля 2017, 01:25
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