Бывший чиновник самарской администрации Вадим Кужилин уже в этом году может условно-досрочно покинуть места лишения свободы. Соответствующее ходатайство направлено в Куйбышевский районный суд.
Напомним, экс-замруководителя городского департамента управления имуществом осужден за две аферы в жилищной сфере. Он участвовал в оформлении муниципальных квартир на асоциальных граждан, которые выводились из собственности ДУИ, после чего перепродавались.
Кроме того, бывший чиновник незаконно выводил деньги ТСЖ управляющих компаний на счета фирм-однодневок. Общая сумма ущерба по обоим эпизодам оценивается более чем в 90 миллионов рублей. То время, которое Кужилин провел в СИЗО, пока велось следствие, ему зачли в срок лишения свободы. И сейчас он уже отбыл половину наказания.
Вадим Кужилин говорит, что полностью возместил ущерб по первому делу, а также начал возвращать деньги по второму. В прокуратуре нам сообщили, что сейчас там проверяют, соответствует ли эта информация действительности. Надзорный орган пока выступает против условно-досрочного освобождения бывшего чиновника. Судебное заседание, где будет рассмотрено ходатайство Кужилина, назначено на 20 июля.
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