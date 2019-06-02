Уголовное дело о жестоком обращении с детьми в больнице им. Семашко закроют Следствие не обнаружило состава преступления в деяниях сотрудников детского отделения больницы им. Семашко. В связи с этим уголовное дело будет закрыто. Об этом на пресс-конференции сообщил сегодня, 23 апреля, руководитель регионального СУ СК РФ Валерий Самодайкин.

Обоснованность решения о закрытии …