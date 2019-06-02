|
12-летний мальчик сообщил о захвате заложников в самарской больнице Семашко
На место «ЧП» сразу же выдвинулись сотрудники полиции и специальных служб. Как оказалось, мальчик решил просто пошутить.
Вчера, 23 февраля, днем в чрезвычайные подразделения Самары поступило сообщение о захвате заложников в городской больнице имени Семашко, передает Волга Ньюс …
|
24 февраля 2018, 03:44
|
Самарская больница им. Семашко заплатит 1 млн рублей за смерть после родов
|
12 октября 2016, 10:30
|
Уголовное дело о жестоком обращении с детьми в больнице им. Семашко закроют
Следствие не обнаружило состава преступления в деяниях сотрудников детского отделения больницы им. Семашко. В связи с этим уголовное дело будет закрыто. Об этом на пресс-конференции сообщил сегодня, 23 апреля, руководитель регионального СУ СК РФ Валерий Самодайкин.
Обоснованность решения о закрытии …
|
23 апреля 2014, 05:28
|
В больнице им. Семашко сменилось руководство
Сегодня коллективу самарской городской клинической больницы № 2 им. Н.А. Семашко представили исполняющего обязанности главного врача. Им стал Владимир Радаев, ранее руководивший Тольяттинской городской поликлиникой № 4. Как заявил министр здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов, в учреждении введено внешнее управление. …
|
26 декабря 2013, 06:34
Мы Вам перезвоним!