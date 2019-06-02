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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

12-летний мальчик сообщил о захвате заложников в самарской больнице Семашко

12-летний мальчик сообщил о захвате заложников в самарской больнице Семашко

На место «ЧП» сразу же выдвинулись сотрудники полиции и специальных служб. Как оказалось, мальчик решил просто пошутить.

Вчера, 23 февраля, днем в чрезвычайные подразделения Самары поступило сообщение о захвате заложников в городской больнице имени Семашко, передает Волга Ньюс 
24 февраля 2018, 03:44
Самарская больница им. Семашко заплатит 1 млн рублей за смерть после родов

Самарская больница им. Семашко заплатит 1 млн рублей за смерть после родов

Суд удовлетворил иск мужа роженицы, погибшей в больнице им. Семашко. Ему удалось взыскать с лечебного учреждения 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Дело в том, что в конце прошлого года Советский районный суд Самары признал виновной в причинении 

12 октября 2016, 10:30
Уголовное дело о жестоком обращении с детьми в больнице им. Семашко закроют

Уголовное дело о жестоком обращении с детьми в больнице им. Семашко закроют

Следствие не обнаружило состава преступления в деяниях сотрудников детского отделения больницы им. Семашко. В связи с этим уголовное дело будет закрыто. Об этом на пресс-конференции сообщил сегодня, 23 апреля, руководитель регионального СУ СК РФ Валерий Самодайкин.
Обоснованность решения о закрытии 
23 апреля 2014, 05:28
В больнице им. Семашко сменилось руководство

В больнице им. Семашко сменилось руководство

Сегодня коллективу самарской городской клинической больницы № 2 им. Н.А. Семашко представили исполняющего обязанности главного врача. Им стал Владимир Радаев, ранее руководивший Тольяттинской городской поликлиникой № 4. Как заявил министр здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов, в учреждении введено внешнее управление. 

26 декабря 2013, 06:34
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