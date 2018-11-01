В Самарской области прошел суд над убийцей троих детей. По информации следствия, преступление было совершено 14 февраля этого года. 26-летний житель села Лозовка Кинель-Черкасского района Андрей Покровенков поссорился со своей женой на почве нехватки денег. В какой-то момент он решил убить свою семью: жену и семерых детей. Вечером мужчина поджег вещи в квартире и сбежал. В итоге в результате пожара погибли двухлетний мальчик, а также четырехмесячные мальчик и девочка. Еще двое детей вышли из квартиры самостоятельно, а их мать вывели из огня соседи.
Суд признал Покровенкова виновным по всем эпизодам уголовного дела. Теперь всю свою жизнь он проведет в тюрьме, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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