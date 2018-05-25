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В Самарской области женщина самовольно захватила земельный участок
Жительница Сызрани самовольно захватила 180 квадратных метров земли. Она огородила участок забором, присовокупив его к своим владениям. Суд посчитал эти действия незаконными и постановил забор снести. Однако нарушительница не спешила с исполнением решения.
К женщине обратились приставы. Они пояснили, что в …
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24 мая 2018, 12:53
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Из-за отказа тормозов «Жигули» с семейной парой улетели в кювет
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23 мая 2018, 12:34
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В свалку старого асфальта превращают озеро в Самарской области
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22 мая 2018, 12:06
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Запертых дома «заложницу» и ребенка спасли в Сызрани
В Сызрани спасатели помогли освободить «заложницу», оказавшуюся запертой в собственной квартире, передает «Маленькая Сызрань». В понедельник, 21 мая, спасатели выезжали по вызову в жилой дом, расположенный по улице 50 лет Октября. Пожилая женщина не могла выйти из собственной квартиры, …
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22 мая 2018, 09:48
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Жестокое хладнокровие: В Самаре пенсионер убил сожительницу лопатой и спокойно лег спать
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20 мая 2018, 04:08
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В Тольятти раскрыли убийство, совершенное два месяца назад
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14 мая 2018, 01:23
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Сервис такси в Китае заплатит 1 млн. юаней за информацию о водителе-убийце
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11 мая 2018, 07:24
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Женщина убила пенсионера осколком кирпича в Самарской области
На днях в реанимацию Похвистневской районной больницы доставили 85-летнего пенсионера. У него диагностировали черепно-мозговую травму и перелом черепа. Медики пытались спасти пациента, но им это не удалось.
Полиция начала разбираться в обстоятельствах произошедшего. Оказалось, что в день трагедии к потерпевшему в …
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8 мая 2018, 03:15
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В Приморье автоинспектор застрелил брата, убегая от медведя
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10 августа 2015, 01:35
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В Волгоградской области застрелен пятилетний ребенок
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30 июня 2015, 06:33
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Пострадавшая от действий «балконного стрелка»: «Картечь из моего плеча достали только через две недели»
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27 января 2015, 07:56
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В Самарской области мужчина выстрелил себе в плечо из охотничьего ружья
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27 июня 2014, 06:45